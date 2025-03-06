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Дачный лайфхак: как обычные дрожжи превращают грядки в золотые

4:43
Садоводство

Опытные дачники знают, что одних поливов и рыхления недостаточно для богатого урожая огурцов. Подкормка дрожжами улучшает рост растений, усиливает развитие корней, повышает урожайность и даже защищает кусты от вредителей. Однако дрожжи не работают на бедной почве, поэтому перед их внесением грунт необходимо удобрить органикой.

Рассада огурцов
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Рассада огурцов

Когда подкармливать огурцы дрожжами

В теплице подкормку проводят через 2–3 недели после появления всходов, затем через неделю после пересадки рассады, в начале цветения и каждые полтора месяца в течение сезона.

В открытом грунте первый раз удобряют через неделю после высадки рассады, затем при появлении первых цветов и спустя полтора месяца после второго внесения.

Признаками недостатка питания являются медленный рост, бледные и тонкие стебли, малое количество завязей, скрученные и мелкие плоды с горьковатым вкусом.

Лучшие рецепты дрожжевых подкормок

  1. Раствор для рассады
    В 100 мл подогретой воды растворить 100 г прессованных дрожжей, добавить 150 г сахара. Долить 2,5 л тёплой воды, хорошо перемешать. Оставить в тёплом месте на три часа, периодически помешивая. Развести в соотношении 1:10 и полить рассаду.

  2. Для взрослых растений из сухих дрожжей
    В 1 л тёплой воды растворить 1 пакетик сухих дрожжей и 50 г сахара. Дождаться появления пены, затем долить 9 л воды и оставить на 4 часа для брожения. Перед применением развести в соотношении 1:6.

  3. Из свежих дрожжей
    200 г прессованных дрожжей разломать на куски, залить 10 л тёплой воды, размешать до полного растворения. Оставить на 3–4 дня, ежедневно помешивать. Готовый раствор использовать для полива под корень.

  4. Для внекорневой обработки
    В 2,5 л тёплой воды растворить маленькую пачку сухих дрожжей, добавить 2 г аскорбиновой кислоты. Оставить на 4 часа для брожения. Перед применением развести в соотношении 1 стакан раствора на 10 л воды, опрыскать кусты.

  5. С золой и куриным помётом
    В 10 л настоя дрожжей добавить 500 г древесной золы и 1 л раствора куриного помёта (разведённого в пропорции 1:20). Оставить на 5–6 часов, затем развести в соотношении 1:6 и полить под корень.

  6. С йодом
    В 1 л тёплого молока растворить 100 г прессованных дрожжей. Оставить на 6 часов для брожения, затем добавить 30 капель йода, размешать. Перед применением развести 10 л воды, использовать для опрыскивания растений.

  7. С хлебом
    Зачерствевший хлеб разломать на куски, залить 5–7 л тёплой воды, добавить 100 г прессованных дрожжей и 100 г сахара. Оставить для брожения на 3–4 дня. Готовый раствор процедить, разбавить в соотношении 1:6 и полить растения.

  8. С травой
    В бочку объёмом 120–150 л заложить измельчённые сорняки (крапива, одуванчик и другие). Добавить 500 г прессованных дрожжей и батон хлеба. Залить водой, чтобы покрыть траву, оставить на 4 дня. Готовый раствор процедить, разбавить в соотношении 1:10 и использовать для полива.

  9. Комплексный коктейль
    В 200-литровую бочку заложить измельчённую траву, залить водой и оставить на 2,5–3 недели для брожения. Затем удалить траву, добавить 200 г прессованных дрожжей, 1 флакон гумата, 1 пластинку фитоспорина и 2 лопаты золы. Оставить на 1–2 дня, затем разбавить в соотношении 1:10 и использовать для полива под корень.

Как правильно подкармливать огурцы дрожжами

Важно разводить концентрат водой перед внесением, использовать только в теплую почву, не допускать попадания на листья при корневом поливе, а после подкормки присыпать грунт золой или яичной скорлупой. Органические удобрения нельзя совмещать с дрожжевыми смесями, между их внесением должно пройти не менее десяти дней. Готовую смесь нужно использовать сразу, так как при хранении она теряет эффективность.

 

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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