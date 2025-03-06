Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из звёзд рекламы в породу-призрак: почему мир отвернулся от этих собак
Трамп дал шанс Зеленскому? NYT сообщает об условиях возобновления помощи Украине
Волосы стали сухими и ломкими? Виновата эта незаметная ошибка в уходе
Французский завтрак на вашей кухне: идеальные круассаны своими руками
Шторы на окнах больше никто не использует: новый тренд гораздно интереснее
Он такой один: почему знак STOP отличается от всех других дорожных знаков
Забудьте о дорогой химии: 3 мощных способа применения хозяйственного мыла
Освобождение Привольного: Российские войска прорвали оборону ВСУ в ДНР
Ирга весной и осенью: главный секрет обрезки, о котором молчат садоводы

Летний душ своими руками: инструкция для тех, кто не боится мокрой стройки

Садоводство

На даче летний душ — это не только способ освежиться после работы в огороде, но и спасение, если в доме нет водопровода. Он может быть стационарным, мобильным, с подогревом или без, из разных материалов и даже с дизайнерскими решениями. Но какой выбрать и стоит ли делать своими руками?

душ на улице
Фото: Freepik by cookie_studio is licensed under Рublic domain
душ на улице

Виды летнего душа: что выбрать

1. Переносной или стационарный?

  • Переносной — компактный, идеален для редких поездок на дачу, но расход воды небольшой.
  • Стационарный — капитальное сооружение, комфортное, но требует вложений.

2. С подогревом или без?

  • Солнечный нагрев — работает бесплатно, но только в солнечную погоду.
  • С ТЭНом — нагревает воду независимо от погоды, но требует электричества.

3. Из какого материала выбрать?

  • Дерево — красиво, экологично, но требует ухода.
  • Поликарбонат — лёгкий, прочный, не боится воды.
  • Профнастил — дешёвый, но выглядит не так эстетично.
  • Тканевый душ — самый бюджетный вариант, но больше подходит для временного использования.

Как сделать летний душ своими руками

Что понадобится

  • Каркас (металл или дерево).
  • Обшивка (дерево, поликарбонат, профнастил).
  • Бак (пластиковый или оцинкованный, до 200 л).
  • Фундамент (бетон или шлакоблоки).
  • Система слива (дренажная яма или отвод воды в огород).

Этапы строительства:

  1. Залить фундамент или установить шлакоблоки.
  2. Собрать каркас, закрепить стены и крышу.
  3. Установить бак и провести систему слива.
  4. Подключить подачу воды и, если нужно, электрический ТЭН.

Совет: Если хотите экономить воду, сделайте душ с поплавковым механизмом, который использует сначала верхний (тёплый) слой воды.

Готовый душ или самодельный — что лучше

Готовый вариант: быстро, удобно, безопасно, но дороже.
Самодельный: дешевле, можно учесть все нюансы, но требует времени и опыта.

Уточнения

Душ — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Самое простое овсяное печенье без сахара и муки — готовится за 20 минут
Еда и рецепты
Самое простое овсяное печенье без сахара и муки — готовится за 20 минут Аудио 
Хотите, чтобы гортензия цвела как на фото? Подкормите её правильно весной
Садоводство, цветоводство
Хотите, чтобы гортензия цвела как на фото? Подкормите её правильно весной Аудио 
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Еда и рецепты
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали Аудио 
Популярное
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений

Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.

Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
У врага нет шансов: Су-30 получили ракеты Р-77-1, способные уничтожать цели на расстоянии до 110 км Дмитрий Плотников Китай создаёт в Гонконге депозитарий — аналог печально знаменитого Euroclear Любовь Степушова Грёзы или реальность: почему Декарт и Паскаль спорили о мышлении во сне Сергей Лебедев
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк
Бросьте это в бачок унитаза, и ваш туалет всегда будет пахнуть свежестью
Бросьте это в бачок унитаза, и ваш туалет всегда будет пахнуть свежестью
Последние материалы
Трамп дал шанс Зеленскому? NYT сообщает об условиях возобновления помощи Украине
Волосы стали сухими и ломкими? Виновата эта незаметная ошибка в уходе
Французский завтрак на вашей кухне: идеальные круассаны своими руками
Летний душ своими руками: инструкция для тех, кто не боится мокрой стройки
Шторы на окнах больше никто не использует: новый тренд гораздно интереснее
Он такой один: почему знак STOP отличается от всех других дорожных знаков
Забудьте о дорогой химии: 3 мощных способа применения хозяйственного мыла
Освобождение Привольного: Российские войска прорвали оборону ВСУ в ДНР
Ирга весной и осенью: главный секрет обрезки, о котором молчат садоводы
Роботы захватывают заводы в Китае: машины уже работают слаженнее людей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.