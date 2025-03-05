Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп дал шанс Зеленскому? NYT сообщает об условиях возобновления помощи Украине
Волосы стали сухими и ломкими? Виновата эта незаметная ошибка в уходе
Французский завтрак на вашей кухне: идеальные круассаны своими руками
Летний душ своими руками: инструкция для тех, кто не боится мокрой стройки
Шторы на окнах больше никто не использует: новый тренд гораздно интереснее
Он такой один: почему знак STOP отличается от всех других дорожных знаков
Забудьте о дорогой химии: 3 мощных способа применения хозяйственного мыла
Освобождение Привольного: Российские войска прорвали оборону ВСУ в ДНР
Ирга весной и осенью: главный секрет обрезки, о котором молчат садоводы

Раскрыт секрет небывалого урожая клубники: вот что нужно знать о кустах

3:29
Садоводство » Советы

Клубника — это одна из самых популярных ягодных культур, которую с удовольствием выращивают на дачах и приусадебных участках. Одним из важных аспектов успешного выращивания клубники является понимание различий между женскими и мужскими кустами. Хотя многие садоводы могут не замечать этих различий, знание о них позволяет оптимизировать урожай и обеспечить более качественное плодоношение. 

Сбор клубники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор клубники

Половые различия клубники

При обсуждении половых различий клубники важно помнить, что это растение относится к раздельнополым видам, то есть у него есть как мужские, так и женские растения. В клубнике:

  • Женские кусты — это те, которые образуют цветы и, следовательно, дают плоды. Они имеют цветки с пестиками, которые способны завязываться и образовывать ягоды.
  • Мужские кусты — это растения, возраст которых также формирует цветы, но они не имеют пестиков и, как следствие, не образуют плодов. Эти кусты служат для опыления.

Как отличить мужские и женские кусты клубники

Отличить женские и мужские кусты клубники можно, обратив внимание на некоторые визуальные признаки:

  • Форма цветков: женские кусты имеют цветы с пестиками, которые представляют собой небольшие бородавчатые выступы в центре цветка. Мужские цветки имеют тычинки, которые часто выглядят более «рыбкой» и не имеют пестиков.
  • Количество цветков: женские кусты, как правило, образуют больше цветков, и они обычно располагаются ближе к верхушкам побегов.
  • Листья и форма куста: женские кусты обычно более компактны и имеют более крупные листья, в то время как мужские кусты могут быть более высокими и разреженными.
  • Плодоношение: женские кусты дают плоды, тогда как мужские — нет. Это, конечно, не успокаивает, но может стать важным признаком для понимания.

Зачем нужно знать о различиях?

Знание о том, какие кусты являются женскими, а какие мужскими, имеет несколько значимых последствий:

  • Оптимизация урожая: для получения высокого урожая клубники необходимо обеспечить баланс между мужскими и женскими кустами. Если на участке будет недостаточно мужских кустов, это может привести к низкому уровню опыления и, соответственно, к уменьшению урожайности.
  • Выбор сортов: при выборе сортов клубники обращайте внимание на то, какие из них являются преждевременными и содержат больше женских цветков. Это поможет вам сформировать более продуктивный сад.
  • Обеспечение опыления: знание половой принадлежности кустов поможет при необходимости искусственно опылить цветки, что особенно важно, если на участке мало насекомых-опылителей.

Отличие женских и мужских кустов клубники — важный аспект успешного выращивания этой культуры. Зная характеристики каждого вида, садоводы могут оптимизировать урожай и обеспечить качественное плодоношение. Правильный выбор сортов и учёт половых различий помогут вам наслаждаться богатым и сладким урожаем клубники на протяжении всего сезона. Помните, что работа с растениями требует внимания и терпения, но она того стоит, когда вы получаете свой вкусный и свежий урожай!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Штурмовик ВС РФ: ВСУ не сдавались при освобождении Дзержинска
Военные новости
Штурмовик ВС РФ: ВСУ не сдавались при освобождении Дзержинска Аудио 
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Еда и рецепты
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали Аудио 
Самое простое овсяное печенье без сахара и муки — готовится за 20 минут
Еда и рецепты
Самое простое овсяное печенье без сахара и муки — готовится за 20 минут Аудио 
Популярное
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений

Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.

Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
У врага нет шансов: Су-30 получили ракеты Р-77-1, способные уничтожать цели на расстоянии до 110 км Дмитрий Плотников Китай создаёт в Гонконге депозитарий — аналог печально знаменитого Euroclear Любовь Степушова Грёзы или реальность: почему Декарт и Паскаль спорили о мышлении во сне Сергей Лебедев
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк
Бросьте это в бачок унитаза, и ваш туалет всегда будет пахнуть свежестью
Бросьте это в бачок унитаза, и ваш туалет всегда будет пахнуть свежестью
Последние материалы
Трамп дал шанс Зеленскому? NYT сообщает об условиях возобновления помощи Украине
Волосы стали сухими и ломкими? Виновата эта незаметная ошибка в уходе
Французский завтрак на вашей кухне: идеальные круассаны своими руками
Летний душ своими руками: инструкция для тех, кто не боится мокрой стройки
Шторы на окнах больше никто не использует: новый тренд гораздно интереснее
Он такой один: почему знак STOP отличается от всех других дорожных знаков
Забудьте о дорогой химии: 3 мощных способа применения хозяйственного мыла
Освобождение Привольного: Российские войска прорвали оборону ВСУ в ДНР
Ирга весной и осенью: главный секрет обрезки, о котором молчат садоводы
Роботы захватывают заводы в Китае: машины уже работают слаженнее людей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.