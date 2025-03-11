Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маскируем трубы в интерьере: три способа, о которых мало кто догадывается
Хотите кашу без горечи? Попробуйте этот хитрый трюк — быстро, просто и бесплатно
Разрушаем мифы: почему большие веса не всегда залог роста мышц
Ваш дезодорант работает против вас: ошибки, из-за которых свежести не хватает даже на пару часов
Латвия подбивает Евросоюз конфисковать российские активы
Утренние концерты кошек: почему они не дают вам поспать и что с этим делать
Вишню будете раздавать даже соседям: весенняя обрезка, которая гарантирует рекордный урожай
Звёзды, которые не подведут: древняя астрономия и секреты, которые должны были бы знать все путешественники
Будильник против смартфона: почему олдскул снова в моде

Этот сад не нуждается в поливе: какие растения помогут вам сэкономить время и воду

3:34
Садоводство

Мечта каждого садовода — участок, который не требует постоянного ухода, но при этом остаётся зелёным и плодоносным. Что, если растения будут поливать сами себя, без участия человека? Оказывается, создать такой сад реально! Природа уже давно придумала самодостаточные экосистемы, и мы можем позаимствовать у неё несколько хитростей.

Гортензия
Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин
Гортензия

Как это работает

В естественных экосистемах, например, в лесу или на лугу, растения растут без полива, удобрений и прополки. Влага задерживается в почве за счёт мульчи, корней растений и особых способов высадки. Дождь или утренняя роса проникают в землю и остаются там благодаря естественным процессам.

Автономный мини-сад работает по такому же принципу: правильно подобранные растения, естественная защита от испарения влаги и грамотная посадка создают условия, при которых дополнительный полив практически не нужен.

Как создать самополивающийся сад

1. Выбираем растения, которые удерживают влагу

Некоторые растения обладают способностью впитывать и задерживать влагу, а затем отдавать её соседям. Отличные кандидаты:

  • Клевер и люцерна - создают плотный покров, удерживая воду в почве.
  • Лаванда и шалфей - способны добывать влагу даже из сухого воздуха.
  • Глубококорневые растения (лопух, алтей) - их корни достают воду из глубоких слоёв почвы.

2. Используем принцип компаньонов

Если посадить растения, которые помогают друг другу, можно снизить потребность в поливе. Например:

  • Кукуруза, фасоль и тыква - классическая схема трёх сестёр: кукуруза даёт опору фасоли, та обогащает почву азотом, а тыква затеняет землю, предотвращая испарение.
  • Бархатцы и календула рядом с овощами удерживают влагу и защищают от вредителей.

3. Создаём слой мульчи

Мульчирование — один из главных секретов естественного увлажнения. Покрыв почву соломой, корой деревьев, скошенной травой или листьями, можно значительно сократить испарение влаги и защитить землю от перегрева.

4. Используем холмистые грядки

Водоудерживающие грядки в форме волн или холмов позволяют воде стекать к корням растений, а не испаряться на поверхности. Дополнительно можно использовать систему "углублённых" грядок, в которых влага накапливается в нижних слоях почвы.

5. Высаживаем растения в правильное время

Посадка в вечерние часы или в пасмурную погоду помогает растениям укорениться, не теряя много влаги. Также можно выбирать сорта, адаптированные к засушливым условиям.

6. Используем самополивающиеся ёмкости

Если создаёте автономный сад в контейнерах, можно установить систему фитильного полива: растения будут впитывать влагу через капиллярные ленты, опущенные в воду.

Что в итоге

Мини-сад, который сам себя поливает, не только экономит ваше время и силы, но и создаёт здоровую, устойчивую экосистему. Он идеально подходит для занятых людей, дачников и тех, кто хочет выращивать растения экологично, без лишних затрат воды.

Попробуйте внедрить хотя бы пару из этих методов, и ваш сад станет практически автономным!

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
2025 год станет переломным: США и Россия восстанавливают бизнес-связи
Экономика и бизнес
2025 год станет переломным: США и Россия восстанавливают бизнес-связи Аудио 
SHAMAN и Мизулина стали главной неожиданностью весны: теперь официально вместе
Шоу-бизнес
SHAMAN и Мизулина стали главной неожиданностью весны: теперь официально вместе Аудио 
Популярное
В Китае назвали волшебной ставку России на золото

Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.

В Китае назвали волшебной ставку России на золото
Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности
Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова
Сводка с фронта: Зеленский втихаря извинился перед Трампом, Сырский заявил, что побеждает корейцев и русских Дмитрий Плотников В Румынии назван неожиданный преемник народного любимца Джорджеску Любовь Степушова Учёные спорят: Ноев Ковчег или игра природы — что на самом деле нашли на горе Арарат? Игорь Буккер
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Собчак об успехе фильма Анора: Оскары даны за последние 10 минут картины
Арбузы в средней полосе? Этот трюк сделает их, как на юге
Арбузы в средней полосе? Этот трюк сделает их, как на юге
Последние материалы
Маскируем трубы в интерьере: три способа, о которых мало кто догадывается
Хотите кашу без горечи? Попробуйте этот хитрый трюк — быстро, просто и бесплатно
Разрушаем мифы: почему большие веса не всегда залог роста мышц
Ваш дезодорант работает против вас: ошибки, из-за которых свежести не хватает даже на пару часов
Латвия подбивает Евросоюз конфисковать российские активы
Звёзды, которые не подведут: древняя астрономия и секреты, которые должны были бы знать все путешественники
Утренние концерты кошек: почему они не дают вам поспать и что с этим делать
Вишню будете раздавать даже соседям: весенняя обрезка, которая гарантирует рекордный урожай
Этот сад не нуждается в поливе: какие растения помогут вам сэкономить время и воду
Будильник против смартфона: почему олдскул снова в моде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.