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Рассада тянется к свету: что делать, чтобы стебли не вытягивались — раскрыт секрет дачников

3:23
Садоводство » Овощи

Вытягивание рассады — это распространенная проблема, с которой сталкиваются садоводы и огородники. Это явление возникает, когда растения стремятся к свету и вырастают длинными и тонкими, теряя свою крепкость и устойчивость. Вытянутая рассада часто становится менее жизнеспособной, что может негативно сказаться на её дальнейшем росте и плодородии. В этой статье мы обсудим причины вытягивания рассады и предоставим полезные советы по предотвращению этой проблемы.

Рассада томатов
Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рассада томатов

Причины вытягивания рассады

  1. Недостаток света: одной из основных причин вытягивания является нехватка солнечного света. Растения начинают тянуться к источнику света, что приводит к удлинению стеблей.
  2. Чрезмерное удобрение: избыточное количество азота в удобрениях может стимулировать рост зелёной массы, что также приводит к вытягиванию.
  3. Температурные колебания: высокие температуры воздуха могут усугубить проблемы с вытягиванием, особенно если растения испытывают стресс из-за жары.
  4. Плотный посев: если семена посеяны слишком близко друг к другу, растения начинают конкурировать за свет и ресурсы, что тоже может привести к вытягиванию.

Способы предотвращения вытягивания рассады

1. Обеспечение достаточного освещения:

  • Используйте фитолампы или светодиоды, чтобы обеспечить дополнительное освещение в холодные и пасмурные дни.
  • Располагайте растения так, чтобы они получали ровное освещение со всех сторон. Регулярно поворачивайте контейнеры с рассадой, чтобы избежать одностороннего роста.

2. Контроль температуры:

  • Поддерживайте оптимальную температуру для роста рассады (обычно 18-22°C для большинства растений).
  • Используйте вентиляторы или открывайте окна для обеспечения хорошей циркуляции воздуха в помещении, где находится рассада.

3. Умеренное удобрение:

  • Используйте удобрения с низким содержанием азота и придерживайтесь рекомендуемых норм. Лучше всего начинать удобрять растения, когда они начинают активно развиваться и корневая система хорошо развита.

4. Правильная плотность посева:

  • Изучите рекомендации по плотности посева различных растений и не перегружайте контейнеры. При пикировке желательно размещать рассаду на достаточном расстоянии друг от друга.

5. Прищипывание верхушек:

  • Если у вас уже есть вытянутая рассада, попробуйте прищипнуть верхушки растений. Это может помочь стимулировать боковое ветвление и улучшить общую форму растения.

6. Заготовка рассады:

  • Проводите закалку рассады, постепенно приучая её к открытым условиям. Выносите растения на улицу сначала на несколько часов, увеличивая время в последующие дни. Это поможет приспособить их к солнечному свету и условиям среды.

Вытягивание рассады — это распространенная проблема, которую можно предотвратить с помощью нескольких простых мер. Обеспечение достаточного освещения, контроль температуры, правильное удобрение и соблюдение плотности посева помогут сохранить растения крепкими и здоровыми.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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