Грибковый кошмар или шанс на богатый урожай? Разбираемся с посадкой помидоров после дождя

2:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Садоводы и огородники часто задаются вопросом о правильном времени для посадки растений, и одной из наиболее обсуждаемых тем является высадка помидоров. Существует распространённое мнение, что сажать помидоры после дождя нельзя. Но насколько это утверждение верно?

Фото: unsplash.com by Francesco Gallarotti, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рассада томатов

Причины осторожности

Влажная почва: после дождя почва обычно становится очень влажной, что может усложнить процесс высадки. Если земля чрезмерно сырая, это может привести к уплотнению почвы и затруднению роста корней. Также при избытке влаги задерживается доступ кислорода к корням, что может вызвать гниение и другие заболевания. Риск заболеваний: влажные условия способствуют развитию грибковых инфекций, таких как фитофтороз и мучнистая роса. Если посадить помидоры в сырую землю, они становятся более подверженными заболеваниям, так как влажная почва создаёт идеальные условия для поражения растений инфекциями. Нарушение структуры почвы: если сажать растения в очень влажную почву, это может нарушить ее структуру, что негативно скажется на корневой системе. Серая или грязная почва может забить поры и затруднить дренаж.

Но не всё не так однозначно

Несмотря на указанные выше причины, высаживать помидоры после дождя в некоторых случаях можно, если следовать определённым рекомендациям:

Проверяйте состояние почвы: прежде чем высаживать помидоры, проверьте, насколько влажной осталась почва после дождя. Если она только слегка влажная и не имеет заметных луж, то высадка может быть успешной Выбор времени: лучше проводить посадку в утренние или вечерние часы, когда температура ниже, что уменьшит стресс для растений и позволит им лучше адаптироваться Подготовка почвы: перед высадкой рекомендуется дать земле немного просохнуть, особенно если ливень был сильным. Также стоит добавить в почву ила, песка или компоста для улучшения дренажа. Контроль над поливом: после высадки помидоров в сырую почву стоит ограничить полив на несколько дней, чтобы избежать переувлажнения.

Таким образом, утверждение о том, что нельзя сажать помидоры после дождя, имеет свои обоснования, но не является абсолютным истиной. Важно учитывать состояние почвы, погодные условия и соблюдать правильные методы посадки и ухода. Если подходить к вопросу с умом и вниманием, можно успешно высаживать помидоры и в условиях повышенной влажности. Главное — позаботиться о правильных условиях для их роста и развития.

Уточнения

Тома́т или помидо́р — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые.

