Главные герои красивой дачи: многолетники, которые преобразят ваш участок и точно не подведут

3:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многолетние цветы — это настоящая находка для дачников, ведь они растут на одном месте несколько лет, не требуя пересадки каждый год. Эти растения не только красивы, но и невероятно практичны, так как обеспечат вашему участку яркие краски с минимальными усилиями. Вот несколько популярных многолетников, которые порадуют вас из года в год:

Фото: Freepik by bedneyimages Цветы в саду

Пионы - большие и эффектные цветы с насыщенным ароматом. Они предпочитают солнечные участки с плодородной почвой. Флоксы - яркие и неприхотливые растения, которые смогут адаптироваться как на солнце, так и в полутени. Ирисы - элегантные цветы, отличающиеся разнообразием окрасок. Идеальны для солнечных мест и хорошо дренированных почв. Лилии - утонченные растения, которые украсят любой сад. Они предпочитают солнечные участки или легкую тень. Астильба - тенелюбивое растение, которое прекрасно чувствует себя на влажных участках с рыхлой почвой. Рудбекия - яркие цветы с желтыми и оранжевыми лепестками, которые любят солнце и не требуют много ухода. Хоста - декоративное растение с красивыми листьями и нежными цветами. Идеальна для тенистых участков. Эхинацея - не только красивое, но и полезное растение, привлекающее пчел и бабочек.

Для создания гармоничного сада стоит комбинировать растения с разными сроками цветения, чтобы участок оставался красивым в течение всего сезона. Также важно учитывать особенности участка — освещенность, тип почвы и влажность.

Топ 10 популярных многолетников для вашего сада:

Хоста - идеальная для тенистых уголков сада.

- идеальная для тенистых уголков сада. Спирея - разнообразие в высоте и цветении.

- разнообразие в высоте и цветении. Бруннера - нежные листики и цветы для тенистых мест.

- нежные листики и цветы для тенистых мест. Астильба - идеальное растение для влажных участков.

- идеальное растение для влажных участков. Барвинок - вечнозеленое растение для тени.

- вечнозеленое растение для тени. Многолетние васильки - простые, но эффектные цветы.

- простые, но эффектные цветы. Люпин - яркое украшение сада.

- яркое украшение сада. Многолетние астры - в конце лета они украсят ваш участок.

- в конце лета они украсят ваш участок. Герань кроваво-красная - стойкое и красивое растение.

- стойкое и красивое растение. Гвоздика многолетняя - ароматные и яркие цветы.

Какие неприхотливые многолетники посадить на даче

Если хотите минимизировать уход, но при этом иметь красивые цветы, выбирайте флоксы, астильбы, гвоздики и даже астры — они будут радовать вас в любых условиях.

Цветущие всё лето многолетники

Для дачи, где хочется видеть цветы с весны до осени, посадите герань, гейхеру, тимьян ползучий, а также фиалки и энотера.

Когда лучше сеять многолетники

Если вы хотите, чтобы многолетники зацвели уже этим летом, сеять их нужно в мае или начале июня. Не забывайте, что некоторые виды, такие как примулы и наперстянки, требуют дополнительной стратификации.

Уточнения

Многоле́тнее расте́ние — растение, живущее более двух лет.

