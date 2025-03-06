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Горох не любит одиночества — дайте ему опору, и он отплатит вам вкусным урожаем

3:00
Садоводство

Выращивание гороха — процесс несложный, но требующий грамотного подхода. Чтобы получить обильный урожай, важно правильно выбрать место, подготовить почву, установить надежные опоры и обеспечить растениям должный уход.

Горох
Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Перцев, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Горох

Готовим почву

Горох любит солнце и легкие, плодородные почвы. Землю перед посадкой нужно перекопать, очистить от сорняков и обогатить органикой — перегноем или компостом. Если почва кислая, стоит добавить немного извести — это улучшит её состав.

Посев семян

Сеять горох можно ранней весной, когда грунт прогреется до +5°C. В земле делаются борозды глубиной 3-5 см с расстоянием между рядами 40-50 см. Семена укладывают через 5-7 см и засыпают почвой. После этого грядку обязательно поливают.

Устанавливаем опоры

Горох — вьющееся растение, ему нужна поддержка. Опоры можно сделать из кольев, металлических прутьев или сетки. Высота конструкции — от 1 до 1,5 метров. Устанавливать их лучше сразу после посадки, чтобы не повредить корни. Подвязка к шпалере предотвратит загнивание стеблей, улучшит вентиляцию и облегчит сбор урожая.

Полив и уход

Поливать горох нужно регулярно, особенно во время цветения и формирования стручков. Но переувлажнение недопустимо — это грозит гниением корней. Почву следует рыхлить и убирать сорняки. Для лучшего роста можно подкормить растение фосфорными и калийными удобрениями.

Севооборот и что сажать после гороха

После сбора урожая грядку можно использовать под другие культуры. Горох обогащает почву азотом, поэтому после него отлично растут капуста, морковь, свекла и другие овощи.

Ответы на популярные вопросы

Какой высоты должна быть опора для гороха

Идеальная высота шпалеры — 100 см. Она создает комфортные условия для роста и удобный доступ к стручкам.

Как подвязать горох, чтобы он не падал

Горизонтальная подвязка с натянутой леской или веревкой поможет растению держаться вертикально. Первый уровень — на высоте 15-20 см, затем через каждые 20-25 см натягиваются новые линии.

Какой грунт лучше для гороха

Хорошо подходят окультуренные подзолисто-дерновые почвы, сероземы и красноземы. Важно избегать участков с высоким уровнем грунтовых вод и болотистых мест.

Что нельзя сажать рядом с горохом

Плохие соседи — лук, фасоль, помидоры, цукини и чеснок. Хорошие — морковь, капуста, картофель, кукуруза и пряные травы.

Уточнения

Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae). 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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