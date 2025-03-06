Выращивание гороха — процесс несложный, но требующий грамотного подхода. Чтобы получить обильный урожай, важно правильно выбрать место, подготовить почву, установить надежные опоры и обеспечить растениям должный уход.
Горох любит солнце и легкие, плодородные почвы. Землю перед посадкой нужно перекопать, очистить от сорняков и обогатить органикой — перегноем или компостом. Если почва кислая, стоит добавить немного извести — это улучшит её состав.
Сеять горох можно ранней весной, когда грунт прогреется до +5°C. В земле делаются борозды глубиной 3-5 см с расстоянием между рядами 40-50 см. Семена укладывают через 5-7 см и засыпают почвой. После этого грядку обязательно поливают.
Горох — вьющееся растение, ему нужна поддержка. Опоры можно сделать из кольев, металлических прутьев или сетки. Высота конструкции — от 1 до 1,5 метров. Устанавливать их лучше сразу после посадки, чтобы не повредить корни. Подвязка к шпалере предотвратит загнивание стеблей, улучшит вентиляцию и облегчит сбор урожая.
Поливать горох нужно регулярно, особенно во время цветения и формирования стручков. Но переувлажнение недопустимо — это грозит гниением корней. Почву следует рыхлить и убирать сорняки. Для лучшего роста можно подкормить растение фосфорными и калийными удобрениями.
После сбора урожая грядку можно использовать под другие культуры. Горох обогащает почву азотом, поэтому после него отлично растут капуста, морковь, свекла и другие овощи.
Идеальная высота шпалеры — 100 см. Она создает комфортные условия для роста и удобный доступ к стручкам.
Горизонтальная подвязка с натянутой леской или веревкой поможет растению держаться вертикально. Первый уровень — на высоте 15-20 см, затем через каждые 20-25 см натягиваются новые линии.
Хорошо подходят окультуренные подзолисто-дерновые почвы, сероземы и красноземы. Важно избегать участков с высоким уровнем грунтовых вод и болотистых мест.
Плохие соседи — лук, фасоль, помидоры, цукини и чеснок. Хорошие — морковь, капуста, картофель, кукуруза и пряные травы.
Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).
Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.