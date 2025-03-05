Гортензия задыхается у вас в квартире: проверьте, не делаете ли вы эту ошибку

Комнатная гортензия — это настоящее украшение дома, но требует внимательного ухода. Как обеспечить ей комфортные условия и добиться обильного цветения? Разбираемся!
Фото: Own work by Leonardo Sakaki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гортензия
Описание комнатной гортензии
Гортензия — это кустистое растение с крупными зелеными листьями и пышными шаровидными соцветиями. В домашних условиях она может достигать 1 метра в высоту, а диаметр цветущих "шаров" достигает 30 см. Цвет соцветий зависит от кислотности почвы:
Щелочная почва — розовые и сиреневые оттенки;
Кислая среда — ярко-голубые и синие цветы;
Нейтральный грунт — белые или кремовые оттенки.
Большинство комнатных сортов — это широколистные гортензии.
Наиболее популярные:
Синие и голубые — Ramars Mars, "Эрли Блю";
Розовые и красные — "Красная сенсация", "Европа";
Белые и кремовые — Souer Tharese, "Голиаф".
Жасминовая гортензия с белоснежными цветами также часто становится выбором цветоводов.
Почему гортензия не цветет
Если растение не дает бутонов, вероятно, причина в одном из факторов:
Почва истощена и не содержит нужных питательных веществ;
Горшок стал слишком тесным (растению более 2 лет);
Грунт недостаточно кислый;
Нарушены условия ухода (свет, влажность, температура).
Как ухаживать за гортензией в домашних условиях
1. Размещение и освещение
Устанавливайте горшок в светлом месте, но без попадания прямых солнечных лучей.
Избегайте сквозняков.
Поддерживайте влажность воздуха не менее 60%.
2. Температурный режим
Весной и летом — от +18 до +22°C.
Осенью и зимой — от +7 до +10°C (в период покоя).
3. Полив и влажность
Весной и летом поливайте раз в 2-3 дня (почва должна быть влажной, но не заболоченной).
Зимой — 1-2 раза в неделю.
Используйте отстоянную или талую воду без хлора.
Раз в неделю добавляйте несколько капель лимонного сока в воду для полива (предотвращает пожелтение листьев).
Опрыскивайте листья, особенно в отопительный сезон.
Пересадка и размножение
1. Пересадка гортензии
Пересаживать растение следует раз в 2 года. Основные правила:
Новый горшок должен быть шире предыдущего в 1,5 раза;
Почва — смесь дерновой и хвойной земли с добавлением торфа, сосновой коры и песка (2:1:1:0,5:0,5);
На дне горшка обязательно должен быть дренажный слой из керамзита или камней.
2. Размножение
Гортензию можно размножать тремя способами:
Семенами — высеиваются в феврале, накрываются пленкой, пикируются после появления 2-3 листочков.
Делением куста — весной разделяют корневую систему на несколько частей и пересаживают.
Черенкованием — зимой нарезают черенки длиной 7-8 см, укореняют в песчано-торфяной смеси.
Комнатная гортензия требует внимательного ухода, но при соблюдении правил выращивания она будет радовать пышными и яркими соцветиями. Поддерживайте правильный уровень влажности, поливайте мягкой водой, следите за кислотностью почвы — и ваш цветок станет главным украшением дома!
Уточнения
Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.
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