Гортензия задыхается у вас в квартире: проверьте, не делаете ли вы эту ошибку

3:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Комнатная гортензия — это настоящее украшение дома, но требует внимательного ухода. Как обеспечить ей комфортные условия и добиться обильного цветения? Разбираемся!

Фото: Own work by Leonardo Sakaki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гортензия

Описание комнатной гортензии

Гортензия — это кустистое растение с крупными зелеными листьями и пышными шаровидными соцветиями. В домашних условиях она может достигать 1 метра в высоту, а диаметр цветущих "шаров" достигает 30 см. Цвет соцветий зависит от кислотности почвы:

Щелочная почва — розовые и сиреневые оттенки;

— розовые и сиреневые оттенки; Кислая среда — ярко-голубые и синие цветы;

— ярко-голубые и синие цветы; Нейтральный грунт — белые или кремовые оттенки.

Большинство комнатных сортов — это широколистные гортензии.

Наиболее популярные:

Синие и голубые — Ramars Mars, "Эрли Блю";

— Ramars Mars, "Эрли Блю"; Розовые и красные — "Красная сенсация", "Европа";

— "Красная сенсация", "Европа"; Белые и кремовые — Souer Tharese, "Голиаф".

Жасминовая гортензия с белоснежными цветами также часто становится выбором цветоводов.

Почему гортензия не цветет

Если растение не дает бутонов, вероятно, причина в одном из факторов:

Почва истощена и не содержит нужных питательных веществ;

Горшок стал слишком тесным (растению более 2 лет);

Грунт недостаточно кислый;

Нарушены условия ухода (свет, влажность, температура).

Как ухаживать за гортензией в домашних условиях

1. Размещение и освещение

Устанавливайте горшок в светлом месте, но без попадания прямых солнечных лучей. Избегайте сквозняков. Поддерживайте влажность воздуха не менее 60%.

2. Температурный режим

Весной и летом — от +18 до +22°C. Осенью и зимой — от +7 до +10°C (в период покоя).

3. Полив и влажность

Весной и летом поливайте раз в 2-3 дня (почва должна быть влажной, но не заболоченной). Зимой — 1-2 раза в неделю. Используйте отстоянную или талую воду без хлора. Раз в неделю добавляйте несколько капель лимонного сока в воду для полива (предотвращает пожелтение листьев). Опрыскивайте листья, особенно в отопительный сезон.

Пересадка и размножение

1. Пересадка гортензии

Пересаживать растение следует раз в 2 года. Основные правила:

Новый горшок должен быть шире предыдущего в 1,5 раза;

Почва — смесь дерновой и хвойной земли с добавлением торфа, сосновой коры и песка (2:1:1:0,5:0,5);

На дне горшка обязательно должен быть дренажный слой из керамзита или камней.

2. Размножение

Гортензию можно размножать тремя способами:

Семенами — высеиваются в феврале, накрываются пленкой, пикируются после появления 2-3 листочков.

— высеиваются в феврале, накрываются пленкой, пикируются после появления 2-3 листочков. Делением куста — весной разделяют корневую систему на несколько частей и пересаживают.

— весной разделяют корневую систему на несколько частей и пересаживают. Черенкованием — зимой нарезают черенки длиной 7-8 см, укореняют в песчано-торфяной смеси.

Комнатная гортензия требует внимательного ухода, но при соблюдении правил выращивания она будет радовать пышными и яркими соцветиями. Поддерживайте правильный уровень влажности, поливайте мягкой водой, следите за кислотностью почвы — и ваш цветок станет главным украшением дома!

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

