Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Болгарская тайна: эта приправа превращает блюда в кулинарные шедевры
В этой квартире нельзя жить: тревожные знаки перед покупкой
Забудьте о химии: этот метод защитит вашу клубнику от вредителей
Космическая революция: астронавты создали кислород без Земли
Эти птицы накопили столько токсинов, что могли бы светиться
Хотите модный и удобный интерьер? Обходите эти 5 решений стороной
Нефтегазовые доходы России в феврале составили более 771 млрд рублей
Фанаты Гарри Поттера сходят с ума из-за кастинга HBO на роль в сериале о мальчике-волшебнике
Устали от спортзала? Эти 3 упражнения заставят мышцы расти, используя только ваш вес

Гортензия задыхается у вас в квартире: проверьте, не делаете ли вы эту ошибку

3:43
Садоводство

Комнатная гортензия — это настоящее украшение дома, но требует внимательного ухода. Как обеспечить ей комфортные условия и добиться обильного цветения? Разбираемся!

Гортензия
Фото: Own work by Leonardo Sakaki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гортензия

Описание комнатной гортензии

Гортензия — это кустистое растение с крупными зелеными листьями и пышными шаровидными соцветиями. В домашних условиях она может достигать 1 метра в высоту, а диаметр цветущих "шаров" достигает 30 см. Цвет соцветий зависит от кислотности почвы:

  • Щелочная почва — розовые и сиреневые оттенки;
  • Кислая среда — ярко-голубые и синие цветы;
  • Нейтральный грунт — белые или кремовые оттенки.

Большинство комнатных сортов — это широколистные гортензии.

Наиболее популярные:

  • Синие и голубые — Ramars Mars, "Эрли Блю";
  • Розовые и красные — "Красная сенсация", "Европа";
  • Белые и кремовые — Souer Tharese, "Голиаф".

Жасминовая гортензия с белоснежными цветами также часто становится выбором цветоводов.

Почему гортензия не цветет

Если растение не дает бутонов, вероятно, причина в одном из факторов:

  • Почва истощена и не содержит нужных питательных веществ;
  • Горшок стал слишком тесным (растению более 2 лет);
  • Грунт недостаточно кислый;
  • Нарушены условия ухода (свет, влажность, температура).

Как ухаживать за гортензией в домашних условиях

1. Размещение и освещение

  1. Устанавливайте горшок в светлом месте, но без попадания прямых солнечных лучей.
  2. Избегайте сквозняков.
  3. Поддерживайте влажность воздуха не менее 60%.

2. Температурный режим

  1. Весной и летом — от +18 до +22°C.
  2. Осенью и зимой — от +7 до +10°C (в период покоя).

3. Полив и влажность

  1. Весной и летом поливайте раз в 2-3 дня (почва должна быть влажной, но не заболоченной).
  2. Зимой — 1-2 раза в неделю.
  3. Используйте отстоянную или талую воду без хлора.
  4. Раз в неделю добавляйте несколько капель лимонного сока в воду для полива (предотвращает пожелтение листьев).
  5. Опрыскивайте листья, особенно в отопительный сезон.

Пересадка и размножение

1. Пересадка гортензии

Пересаживать растение следует раз в 2 года. Основные правила:

  • Новый горшок должен быть шире предыдущего в 1,5 раза;
  • Почва — смесь дерновой и хвойной земли с добавлением торфа, сосновой коры и песка (2:1:1:0,5:0,5);
  • На дне горшка обязательно должен быть дренажный слой из керамзита или камней.

2. Размножение

Гортензию можно размножать тремя способами:

  • Семенами — высеиваются в феврале, накрываются пленкой, пикируются после появления 2-3 листочков.
  • Делением куста — весной разделяют корневую систему на несколько частей и пересаживают.
  • Черенкованием — зимой нарезают черенки длиной 7-8 см, укореняют в песчано-торфяной смеси.

Комнатная гортензия требует внимательного ухода, но при соблюдении правил выращивания она будет радовать пышными и яркими соцветиями. Поддерживайте правильный уровень влажности, поливайте мягкой водой, следите за кислотностью почвы — и ваш цветок станет главным украшением дома!

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Садоводство, цветоводство
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии Аудио 
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Мир. Новости мира
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки Аудио 
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Садоводство, цветоводство
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе Аудио 
Популярное
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители

Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.

Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
У врага нет шансов: Су-30 получили ракеты Р-77-1, способные уничтожать цели на расстоянии до 110 км Дмитрий Плотников Китай создаёт в Гонконге депозитарий — аналог печально знаменитого Euroclear Любовь Степушова Грёзы или реальность: почему Декарт и Паскаль спорили о мышлении во сне Сергей Лебедев
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки
Последние материалы
Забудьте о химии: этот метод защитит вашу клубнику от вредителей
Космическая революция: астронавты создали кислород без Земли
Эти птицы накопили столько токсинов, что могли бы светиться
Хотите модный и удобный интерьер? Обходите эти 5 решений стороной
Нефтегазовые доходы России в феврале составили более 771 млрд рублей
Устали от спортзала? Эти 3 упражнения заставят мышцы расти, используя только ваш вес
Фанаты Гарри Поттера сходят с ума из-за кастинга HBO на роль в сериале о мальчике-волшебнике
Пообещал сбалансировать бюджет: Дональд Трамп заявил, что сможет добиться сбалансированного бюджета
Как превратить маленькую свеклу в настоящую суперзвезду огорода
G-Class с открытым верхом: Mercedes-Maybach представил сенсационный кабриолет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.