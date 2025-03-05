С вещами на выход: растения, которые выгонят кротов с участка навсегда

2:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кроты могут стать настоящей головной болью для дачников, разрушая грядки и портя урожай. Однако существуют природные способы отпугивания этих незваных гостей с помощью определённых растений.​

Фото: commons.wikimedia.org by Michael David Hill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крот

Растения, отпугивающие кротов

Луковичные культуры: чеснок, лук и декоративный лук (Allium) обладают запахом, неприятным для кротов. Посадка этих растений по периметру участка создаст естественный барьер для вредителей.

Бобовые культуры: фасоль, горох и чёрные русские бобы также эффективны в борьбе с кротами. Их высаживают по краям грядок, чтобы предотвратить проникновение животных.

Декоративные цветы:

Нарциссы: эти красивые цветы не только украшают сад, но и отпугивают кротов своим ароматом. ​

​ Бархатцы: их резкий запах действует как естественный репеллент для многих вредителей, включая кротов. ​

​ Рябчик императорский: считается, что запах его луковиц напоминает запах лисицы, что пугает кротов.

Клещевина: это растение можно использовать как живую изгородь. Однако следует быть осторожным, так как его плоды ядовиты для людей и животных.

Молочай каперсовый: в народе его называют "кротовым растением". Белый сок в стебле и корнях отпугивает кротов. Хотя он однолетний, молочай хорошо размножается самосевом.

Дополнительные меры

Помимо посадки отпугивающих растений, можно использовать и другие методы:​

Ветки бузины или крыжовника: измельчённые ветки этих растений, помещённые в норы, эффективно отпугивают кротов.

Эфирные масла: ватные шарики, пропитанные неразбавленным эфирным маслом мяты или эвкалипта и размещённые в ходах и норах, могут отпугнуть кротов. ​Кофейная гуща: использованную кофейную гущу можно собирать и высыпать в ходы кротов, так как они не переносят её запах.

Использование растений с отпугивающим эффектом — это естественный и эстетичный способ защиты участка от кротов. Правильное сочетание культур не только обезопасит ваш сад, но и придаст ему дополнительную красоту.​

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных.

