С вещами на выход: растения, которые выгонят кротов с участка навсегда

Кроты могут стать настоящей головной болью для дачников, разрушая грядки и портя урожай. Однако существуют природные способы отпугивания этих незваных гостей с помощью определённых растений.
Луковичные культуры: чеснок, лук и декоративный лук (Allium) обладают запахом, неприятным для кротов. Посадка этих растений по периметру участка создаст естественный барьер для вредителей.
Бобовые культуры: фасоль, горох и чёрные русские бобы также эффективны в борьбе с кротами. Их высаживают по краям грядок, чтобы предотвратить проникновение животных.
Декоративные цветы:
Клещевина: это растение можно использовать как живую изгородь. Однако следует быть осторожным, так как его плоды ядовиты для людей и животных.
Молочай каперсовый: в народе его называют "кротовым растением". Белый сок в стебле и корнях отпугивает кротов. Хотя он однолетний, молочай хорошо размножается самосевом.
Помимо посадки отпугивающих растений, можно использовать и другие методы:
Ветки бузины или крыжовника: измельчённые ветки этих растений, помещённые в норы, эффективно отпугивают кротов.
Эфирные масла: ватные шарики, пропитанные неразбавленным эфирным маслом мяты или эвкалипта и размещённые в ходах и норах, могут отпугнуть кротов. Кофейная гуща: использованную кофейную гущу можно собирать и высыпать в ходы кротов, так как они не переносят её запах.
Использование растений с отпугивающим эффектом — это естественный и эстетичный способ защиты участка от кротов. Правильное сочетание культур не только обезопасит ваш сад, но и придаст ему дополнительную красоту.
Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных.
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