Проблем по самые помидоры: ошибка, из-за которой кусты чахнут и не дают урожая

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Томаты — культура капризная, требующая особого ухода. Без должного внимания сложно рассчитывать на здоровые и крепкие плоды на грядках. Качественная подкормка играет ключевую роль в успешном выращивании помидоров.​

Фото: commons.wikimedia.org by VdS Comunicacion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Томаты

Начало подкормки: пересадка рассады

Удобрение следует вносить уже на этапе пересадки рассады в открытый грунт. На этом этапе растениям особенно необходим фосфор, который способствует развитию кустов, укрепляет корневую систему и ускоряет формирование завязей.​

Фосфорные удобрения: рыбная мука и альтернативы

Опытные дачники рекомендуют класть в лунки при пересадке удобрения на основе фосфора. Достаточно добавить одну ложку рыбной муки. Некоторые огородники предпочитают использовать часть рыбы в качестве альтернативы.​

Дополнительные меры: зола и марганцовка

Кроме фосфорных удобрений, рекомендуется добавить немного золы в заправленную лунку. Также полезно полить почву слабым раствором марганцовки. Эти простые действия помогут получить вкусные и яркие томаты.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

