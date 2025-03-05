Проблем по самые помидоры: ошибка, из-за которой кусты чахнут и не дают урожая

Томаты — культура капризная, требующая особого ухода. Без должного внимания сложно рассчитывать на здоровые и крепкие плоды на грядках. Качественная подкормка играет ключевую роль в успешном выращивании помидоров.
Удобрение следует вносить уже на этапе пересадки рассады в открытый грунт. На этом этапе растениям особенно необходим фосфор, который способствует развитию кустов, укрепляет корневую систему и ускоряет формирование завязей.
Опытные дачники рекомендуют класть в лунки при пересадке удобрения на основе фосфора. Достаточно добавить одну ложку рыбной муки. Некоторые огородники предпочитают использовать часть рыбы в качестве альтернативы.
Кроме фосфорных удобрений, рекомендуется добавить немного золы в заправленную лунку. Также полезно полить почву слабым раствором марганцовки. Эти простые действия помогут получить вкусные и яркие томаты.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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