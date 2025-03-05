Весной гейхера готовится превратиться в ковёр, но если её не разбудить, ничего не получится

2:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гейхера, известная своими яркими листьями и изящными цветами, способна украсить любой сад. Однако, чтобы она радовала вас круглый год, особенно весной, ей необходимо уделить особое внимание.​

Фото: commons.wikimedia.org by Acabashi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гейхера

Особенности гейхеры

Гейхера (Heuchera) — многолетнее растение, достигающее высоты 60–80 см. Ее декоративные листья сохраняются даже зимой, а цветы, собранные в изящные метелки, бывают белыми, розовыми или темно-красными. Период цветения длится до двух месяцев, и после обрезки растение может зацвести повторно.​

Условия выращивания

Гейхера неприхотлива и может расти как на солнце, так и в полутени, например, под деревьями, где она эффективно подавляет рост сорняков. Однако прямые солнечные лучи могут обжигать ее листья, поэтому предпочтительно выбирать места с рассеянным светом.

Растение предпочитает рыхлую, богатую гумусом почву. Ежегодное внесение компоста способствует пышному росту и обильному цветению.

Весенний уход

Весной гейхера требует особого внимания. Необходимо удалить сухие или поврежденные листья, чтобы стимулировать рост новых побегов. Рекомендуется мульчировать почву вокруг растения компостом или перегноем, что обеспечит дополнительное питание и сохранит влагу.

Если корневище оголилось, следует присыпать его землей или пересадить растение глубже, чтобы предотвратить повреждение.​

Размножение и пересадка

Размножают гейхеру делением куста или черенкованием. Оптимальное время для этого — весна или конец лета после цветения. Куст выкапывают, делят на части, удаляя старые и поврежденные корни, и высаживают на новое место.

Пересадку рекомендуется проводить каждые 3–5 лет, поскольку со временем центр куста может оголяться, снижая декоративность.​

Подготовка к зиме

Несмотря на морозостойкость, гейхера нуждается в защите в зимний период. Ее стебли могут выступать над поверхностью почвы, что делает их уязвимыми к низким температурам. Для защиты достаточно укрыть растение лапником или слоем мульчи. Весной укрытие снимают, чтобы обеспечить доступ света и воздуха.​

Правильный уход за гейхерой обеспечит ее здоровье и декоративность, позволяя ей радовать вас своим великолепием на протяжении всего года.

Уточнения

Ге́йхера (лат. Heuchera) — род многолетних травянистых растений семейства Камнеломковые.

