Весной гейхера готовится превратиться в ковёр, но если её не разбудить, ничего не получится

Гейхера, известная своими яркими листьями и изящными цветами, способна украсить любой сад. Однако, чтобы она радовала вас круглый год, особенно весной, ей необходимо уделить особое внимание.
Гейхера (Heuchera) — многолетнее растение, достигающее высоты 60–80 см. Ее декоративные листья сохраняются даже зимой, а цветы, собранные в изящные метелки, бывают белыми, розовыми или темно-красными. Период цветения длится до двух месяцев, и после обрезки растение может зацвести повторно.
Гейхера неприхотлива и может расти как на солнце, так и в полутени, например, под деревьями, где она эффективно подавляет рост сорняков. Однако прямые солнечные лучи могут обжигать ее листья, поэтому предпочтительно выбирать места с рассеянным светом.
Растение предпочитает рыхлую, богатую гумусом почву. Ежегодное внесение компоста способствует пышному росту и обильному цветению.
Весной гейхера требует особого внимания. Необходимо удалить сухие или поврежденные листья, чтобы стимулировать рост новых побегов. Рекомендуется мульчировать почву вокруг растения компостом или перегноем, что обеспечит дополнительное питание и сохранит влагу.
Если корневище оголилось, следует присыпать его землей или пересадить растение глубже, чтобы предотвратить повреждение.
Размножают гейхеру делением куста или черенкованием. Оптимальное время для этого — весна или конец лета после цветения. Куст выкапывают, делят на части, удаляя старые и поврежденные корни, и высаживают на новое место.
Пересадку рекомендуется проводить каждые 3–5 лет, поскольку со временем центр куста может оголяться, снижая декоративность.
Несмотря на морозостойкость, гейхера нуждается в защите в зимний период. Ее стебли могут выступать над поверхностью почвы, что делает их уязвимыми к низким температурам. Для защиты достаточно укрыть растение лапником или слоем мульчи. Весной укрытие снимают, чтобы обеспечить доступ света и воздуха.
Правильный уход за гейхерой обеспечит ее здоровье и декоративность, позволяя ей радовать вас своим великолепием на протяжении всего года.
Ге́йхера (лат. Heuchera) — род многолетних травянистых растений семейства Камнеломковые.
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