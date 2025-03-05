Домашний талисман богатства: одно движение — и толстянка начнёт работать

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Считается, что толстянка, известная также как денежное дерево или древо дружбы, привлекает в дом финансовое благополучие и достаток. Её округлые листья напоминают монетки, а способность к выживанию даже в сложных условиях символизирует стойкость и долголетие.

Фото: Own work by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Толстянка

Благодаря своей неприхотливости толстянка стала одной из самых популярных комнатных растений. Однако разместить её в доме нужно правильно, чтобы она действительно привлекала удачу и деньги.

Где поставить толстянку, чтобы она работала?

Согласно Фэн-шуй, толстянка должна стоять в местах, связанных с процветанием и стабильностью. Лучше всего подходят:

Кабинет или офис — это поможет привлечь карьерный рост, успех в делах и повышение доходов.

Прихожая — входная зона считается порталом для позитивной энергии, возможностей и удачи. Размещение растения рядом с дверью помогает притянуть все эти блага в дом.

Но есть места, куда ставить толстянку категорически не рекомендуется. К таким относятся ванная комната и прачечная, так как они символизируют утечку благополучия и ослабление энергетики.

Когда пересаживать толстянку?

Это растение не любит частых пересадок, поэтому делать это стоит только в крайнем случае. Оптимальное время — конец зимы или начало весны.

Для пересадки важно использовать специальный грунт для суккулентов и кактусов. Обычная земля для комнатных цветов не подойдёт. Если хотите улучшить состав почвы, добавьте в неё крупнозернистый песок в пропорции 1:1.

Также важно обеспечить качественный дренаж. На дно горшка лучше положить керамзит или мелкий гравий, чтобы избежать застоя воды и гниения корней.

Если вы всё сделаете правильно, толстянка не только станет украшением дома, но и, возможно, принесёт в вашу жизнь удачу, стабильность и достаток.

Уточнения

Толстя́нка или крассула, красула, или жирянка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae).

