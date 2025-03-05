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Домашний талисман богатства: одно движение — и толстянка начнёт работать

2:05
Садоводство

Считается, что толстянка, известная также как денежное дерево или древо дружбы, привлекает в дом финансовое благополучие и достаток. Её округлые листья напоминают монетки, а способность к выживанию даже в сложных условиях символизирует стойкость и долголетие.

Толстянка
Фото: Own work by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Толстянка

Благодаря своей неприхотливости толстянка стала одной из самых популярных комнатных растений. Однако разместить её в доме нужно правильно, чтобы она действительно привлекала удачу и деньги.

Где поставить толстянку, чтобы она работала?

Согласно Фэн-шуй, толстянка должна стоять в местах, связанных с процветанием и стабильностью. Лучше всего подходят:

  • Кабинет или офис — это поможет привлечь карьерный рост, успех в делах и повышение доходов.
  • Прихожая — входная зона считается порталом для позитивной энергии, возможностей и удачи. Размещение растения рядом с дверью помогает притянуть все эти блага в дом.

Но есть места, куда ставить толстянку категорически не рекомендуется. К таким относятся ванная комната и прачечная, так как они символизируют утечку благополучия и ослабление энергетики.

Когда пересаживать толстянку?

Это растение не любит частых пересадок, поэтому делать это стоит только в крайнем случае. Оптимальное время — конец зимы или начало весны.

Для пересадки важно использовать специальный грунт для суккулентов и кактусов. Обычная земля для комнатных цветов не подойдёт. Если хотите улучшить состав почвы, добавьте в неё крупнозернистый песок в пропорции 1:1.

Также важно обеспечить качественный дренаж. На дно горшка лучше положить керамзит или мелкий гравий, чтобы избежать застоя воды и гниения корней.

Если вы всё сделаете правильно, толстянка не только станет украшением дома, но и, возможно, принесёт в вашу жизнь удачу, стабильность и достаток.

Уточнения

Толстя́нка или крассула, красула, или жирянка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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