Как удобрять яблони весной, чтобы плоды были крупными и сладкими

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весна — время, когда яблони пробуждаются и начинают набирать силу. Но без правильной подкормки деревья могут ослабнуть, а плоды получатся мелкими и невкусными. Чтобы избежать этого, важно грамотно выбрать удобрения, подготовить почву и правильно внести подкормки.

Фото: commons.wikimedia.org by Bff, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яблоня "Антоновка"

Какие удобрения нужны яблоням весной

1. Органические удобрения — природная подпитка

Перегной и компост помогают улучшить структуру почвы, насыщая её макро- и микроэлементами. Они также стимулируют развитие полезных микроорганизмов, которые повышают плодородие грунта.

2. Минеральные удобрения — быстрый эффект

Весной яблоням нужны три ключевых элемента:

Азот (ускоряет рост новых побегов и листьев)

Фосфор (укрепляет корневую систему)

Калий (повышает иммунитет дерева)

Для подкормки можно использовать нитроаммофоску, мочевину или аммиачную селитру.

Как подготовить почву перед удобрением?

Перед внесением удобрений важно:

Удалить сорняки и растительные остатки.

Провести рыхление почвы, чтобы питательные вещества лучше впитывались.

По возможности сделать анализ грунта, чтобы понять, каких элементов не хватает.

Как правильно вносить удобрения?

Удобрения распределяют равномерно под кроной дерева.

Не подсыпают вплотную к стволу, чтобы избежать ожогов корней.

После внесения минеральных удобрений почву обильно поливают, чтобы питательные вещества быстрее усвоились.

Как удобрять яблони весной?

Используйте органику и минералы в комплексе.

Равномерно распределяйте удобрения под кроной.

Подготавливайте почву, убирая сорняки и рыхля землю.

Не забывайте про полив после внесения подкормок.

Следуя этим рекомендациям, можно значительно повысить урожайность и здоровье яблонь, а значит, летом и осенью вас ждёт богатый сбор сочных плодов!

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

