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Как удобрять яблони весной, чтобы плоды были крупными и сладкими

2:05
Садоводство

Весна — время, когда яблони пробуждаются и начинают набирать силу. Но без правильной подкормки деревья могут ослабнуть, а плоды получатся мелкими и невкусными. Чтобы избежать этого, важно грамотно выбрать удобрения, подготовить почву и правильно внести подкормки.

Яблоня "Антоновка"
Фото: commons.wikimedia.org by Bff, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яблоня "Антоновка"

Какие удобрения нужны яблоням весной

1. Органические удобрения — природная подпитка

Перегной и компост помогают улучшить структуру почвы, насыщая её макро- и микроэлементами. Они также стимулируют развитие полезных микроорганизмов, которые повышают плодородие грунта.

2. Минеральные удобрения — быстрый эффект

Весной яблоням нужны три ключевых элемента:

  • Азот (ускоряет рост новых побегов и листьев)
  • Фосфор (укрепляет корневую систему)
  • Калий (повышает иммунитет дерева)

Для подкормки можно использовать нитроаммофоску, мочевину или аммиачную селитру.

Как подготовить почву перед удобрением?

Перед внесением удобрений важно:

  • Удалить сорняки и растительные остатки.
  • Провести рыхление почвы, чтобы питательные вещества лучше впитывались.
  • По возможности сделать анализ грунта, чтобы понять, каких элементов не хватает.

Как правильно вносить удобрения?

  • Удобрения распределяют равномерно под кроной дерева.
  • Не подсыпают вплотную к стволу, чтобы избежать ожогов корней.
  • После внесения минеральных удобрений почву обильно поливают, чтобы питательные вещества быстрее усвоились.

Как удобрять яблони весной?

  • Используйте органику и минералы в комплексе.
  • Равномерно распределяйте удобрения под кроной.
  • Подготавливайте почву, убирая сорняки и рыхля землю.
  • Не забывайте про полив после внесения подкормок.

Следуя этим рекомендациям, можно значительно повысить урожайность и здоровье яблонь, а значит, летом и осенью вас ждёт богатый сбор сочных плодов!

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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