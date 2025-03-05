Пятна на листьях рассады? Это тревожный сигнал, который нельзя игнорировать

Опытный дачник всегда следит за состоянием рассады, ведь её внешний вид — это первый индикатор здоровья. Если на листьях появляются пятна, это тревожный знак. Причин может быть несколько: солнечные ожоги, нехватка питательных веществ или даже атака вредителей. Разбираемся, как отличить одно от другого и что делать в каждой ситуации.
Яркие, сухие пятна с обесцвеченными краями могут быть результатом солнечного ожога. Это происходит, если рассада резко попала под прямые лучи после выращивания в тени. Лампы для досвечивания тоже могут вызвать ожоги, если находятся слишком близко.
Что делать:
Химические ожоги появляются, если опрыскивать рассаду слишком концентрированными удобрениями или обработкой от вредителей.
Как избежать:
Если грунт истощён, рассада не получает необходимых элементов и начинает слабеть.
Как проявляется:
Что делать:
Иногда в почве уже содержатся личинки вредителей, которые активизируются после посадки.
Какие насекомые могут оставлять пятна?
Как спасти рассаду:
Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).
Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.