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Пятна на листьях рассады? Это тревожный сигнал, который нельзя игнорировать

2:25
Садоводство

Опытный дачник всегда следит за состоянием рассады, ведь её внешний вид — это первый индикатор здоровья. Если на листьях появляются пятна, это тревожный знак. Причин может быть несколько: солнечные ожоги, нехватка питательных веществ или даже атака вредителей. Разбираемся, как отличить одно от другого и что делать в каждой ситуации.

Рассада томатов
Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рассада томатов

Основные причины пятен на листьях рассады

1. Ожоги — солнечные и химические

Яркие, сухие пятна с обесцвеченными краями могут быть результатом солнечного ожога. Это происходит, если рассада резко попала под прямые лучи после выращивания в тени. Лампы для досвечивания тоже могут вызвать ожоги, если находятся слишком близко.

Что делать:

  • Не ставьте рассаду под палящее солнце сразу после проращивания.
  • Поднимите лампы на безопасное расстояние.
  • Постепенно приучайте растения к солнечному свету.

Химические ожоги появляются, если опрыскивать рассаду слишком концентрированными удобрениями или обработкой от вредителей.

Как избежать:

  • Разводите удобрения строго по инструкции.
  • Не опрыскивайте растения днём, когда на листья попадает солнечный свет.

2. Нехватка питательных веществ

Если грунт истощён, рассада не получает необходимых элементов и начинает слабеть.

Как проявляется:

  • Желтоватые пятна — нехватка азота.
  • Бурые или красноватые пятна — недостаток фосфора.
  • Светло-жёлтые или белёсые пятна — дефицит калия.

Что делать:

  • Используйте сбалансированные удобрения для рассады.
  • Подкармливайте растения раз в 10-14 дней.

3. Вредители — невидимые враги рассады

Иногда в почве уже содержатся личинки вредителей, которые активизируются после посадки.

Какие насекомые могут оставлять пятна?

  • Трипсы — мелкие светлые точки на листьях, постепенно переходящие в сухие пятна.
  • Белокрылка — липкий налёт и пожелтение листьев.
  • Паутинный клещ — мелкие белые пятнышки и едва заметная паутина.

Как спасти рассаду:

  • Обеззараживайте почву перед посадкой.
  • Используйте настой чеснока, мыльный раствор или инсектициды.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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