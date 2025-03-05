Пятна на листьях рассады? Это тревожный сигнал, который нельзя игнорировать

2:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Опытный дачник всегда следит за состоянием рассады, ведь её внешний вид — это первый индикатор здоровья. Если на листьях появляются пятна, это тревожный знак. Причин может быть несколько: солнечные ожоги, нехватка питательных веществ или даже атака вредителей. Разбираемся, как отличить одно от другого и что делать в каждой ситуации.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рассада томатов

Основные причины пятен на листьях рассады

1. Ожоги — солнечные и химические

Яркие, сухие пятна с обесцвеченными краями могут быть результатом солнечного ожога. Это происходит, если рассада резко попала под прямые лучи после выращивания в тени. Лампы для досвечивания тоже могут вызвать ожоги, если находятся слишком близко.

Что делать:

Не ставьте рассаду под палящее солнце сразу после проращивания.

Поднимите лампы на безопасное расстояние.

Постепенно приучайте растения к солнечному свету.

Химические ожоги появляются, если опрыскивать рассаду слишком концентрированными удобрениями или обработкой от вредителей.

Как избежать:

Разводите удобрения строго по инструкции.

Не опрыскивайте растения днём, когда на листья попадает солнечный свет.

2. Нехватка питательных веществ

Если грунт истощён, рассада не получает необходимых элементов и начинает слабеть.

Как проявляется:

Желтоватые пятна — нехватка азота.

Бурые или красноватые пятна — недостаток фосфора.

Светло-жёлтые или белёсые пятна — дефицит калия.

Что делать:

Используйте сбалансированные удобрения для рассады.

Подкармливайте растения раз в 10-14 дней.

3. Вредители — невидимые враги рассады

Иногда в почве уже содержатся личинки вредителей, которые активизируются после посадки.

Какие насекомые могут оставлять пятна?

Трипсы — мелкие светлые точки на листьях, постепенно переходящие в сухие пятна.

Белокрылка — липкий налёт и пожелтение листьев.

Паутинный клещ — мелкие белые пятнышки и едва заметная паутина.

Как спасти рассаду:

Обеззараживайте почву перед посадкой.

Используйте настой чеснока, мыльный раствор или инсектициды.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

