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Секрет урожайной клубники: когда и как правильно сажать, чтобы получить много ягод

2:09
Садоводство

Клубника — одна из самых любимых ягод, но выращивать её не так просто. Это растение требует грамотного подхода к посадке и правильного выбора участка. Если не учитывать важные нюансы, урожай может разочаровать: ягоды будут мелкими, кислыми, а кусты ослабленными.

Клубника
Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Loteclat, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Когда лучше сажать клубнику?

  • Осенняя посадка (август — начало сентября)
    Лучший вариант для хорошего укоренения и обильного урожая уже в следующем году.

  • Весенняя посадка
    Подходит, если саженцы сначала укоренены в теплице. В открытую почву клубнику высаживают в мае, когда закончатся ночные заморозки.

Сажать клубнику лучше в пасмурную и влажную погоду, а также вечером, чтобы молодые кустики легче адаптировались.

Где нельзя сажать клубнику?

  • В местах застоя воды — из-за поверхностных корней клубника не любит сильную влажность.
  • В тени деревьев — растение требует солнечного освещения весь день.
  • После картофеля и огурцов — эти культуры подвержены фитофторе, опасной для клубники.
  • На сорняковых участках — пырей и осот угнетают растение.

Как правильно высаживать рассаду?

Подготовка саженцев

  • Подрезать корни до 7 см.
  • Удалить все листья, кроме двух самых маленьких.
  • Оставить верхушечную почку, иначе растение погибнет.

Обработка от болезней и вредителей

  • Развести раствор: на 10 литров воды 3 ст. л. соли + 1 ч. л. медного купороса.
  • Опустить корни саженцев на 15 минут, затем промыть в чистой воде.

Высадка в грунт

  • Сделать лунки 20 см глубиной, хорошо полить.
  • Установить саженец так, чтобы верхушечная почка была на уровне земли.
  • Присыпать землёй, уплотнить, снова полить.

Первый уход

  • Полив через день в течение недели после посадки.
  • Мульчирование торфом и перегноем для защиты почвы и лучшего роста.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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