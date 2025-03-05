Секрет урожайной клубники: когда и как правильно сажать, чтобы получить много ягод

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Клубника — одна из самых любимых ягод, но выращивать её не так просто. Это растение требует грамотного подхода к посадке и правильного выбора участка. Если не учитывать важные нюансы, урожай может разочаровать: ягоды будут мелкими, кислыми, а кусты ослабленными.

Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Loteclat, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Когда лучше сажать клубнику?

Осенняя посадка (август — начало сентября)

Лучший вариант для хорошего укоренения и обильного урожая уже в следующем году.

Весенняя посадка

Подходит, если саженцы сначала укоренены в теплице. В открытую почву клубнику высаживают в мае, когда закончатся ночные заморозки.

Сажать клубнику лучше в пасмурную и влажную погоду, а также вечером, чтобы молодые кустики легче адаптировались.

Где нельзя сажать клубнику?

В местах застоя воды — из-за поверхностных корней клубника не любит сильную влажность.

В тени деревьев — растение требует солнечного освещения весь день.

После картофеля и огурцов — эти культуры подвержены фитофторе, опасной для клубники.

На сорняковых участках — пырей и осот угнетают растение.

Как правильно высаживать рассаду?

Подготовка саженцев

Подрезать корни до 7 см.

Удалить все листья, кроме двух самых маленьких.

Оставить верхушечную почку, иначе растение погибнет.

Обработка от болезней и вредителей

Развести раствор: на 10 литров воды 3 ст. л. соли + 1 ч. л. медного купороса.

Опустить корни саженцев на 15 минут, затем промыть в чистой воде.

Высадка в грунт

Сделать лунки 20 см глубиной, хорошо полить.

Установить саженец так, чтобы верхушечная почка была на уровне земли.

Присыпать землёй, уплотнить, снова полить.

Первый уход

Полив через день в течение недели после посадки.

Мульчирование торфом и перегноем для защиты почвы и лучшего роста.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

