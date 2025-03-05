Секрет урожайной клубники: когда и как правильно сажать, чтобы получить много ягод

Клубника — одна из самых любимых ягод, но выращивать её не так просто. Это растение требует грамотного подхода к посадке и правильного выбора участка. Если не учитывать важные нюансы, урожай может разочаровать: ягоды будут мелкими, кислыми, а кусты ослабленными.
Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Loteclat, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника
Когда лучше сажать клубнику?
Осенняя посадка (август — начало сентября) Лучший вариант для хорошего укоренения и обильного урожая уже в следующем году.
Весенняя посадка Подходит, если саженцы сначала укоренены в теплице. В открытую почву клубнику высаживают в мае, когда закончатся ночные заморозки.
Сажать клубнику лучше в пасмурную и влажную погоду, а также вечером, чтобы молодые кустики легче адаптировались.
Где нельзя сажать клубнику?
В местах застоя воды — из-за поверхностных корней клубника не любит сильную влажность.
В тени деревьев — растение требует солнечного освещения весь день.
После картофеля и огурцов — эти культуры подвержены фитофторе, опасной для клубники.
На сорняковых участках — пырей и осот угнетают растение.
Как правильно высаживать рассаду?
Подготовка саженцев
Подрезать корни до 7 см.
Удалить все листья, кроме двух самых маленьких.
Оставить верхушечную почку, иначе растение погибнет.
Обработка от болезней и вредителей
Развести раствор: на 10 литров воды 3 ст. л. соли + 1 ч. л. медного купороса.
Опустить корни саженцев на 15 минут, затем промыть в чистой воде.
Высадка в грунт
Сделать лунки 20 см глубиной, хорошо полить.
Установить саженец так, чтобы верхушечная почка была на уровне земли.
Присыпать землёй, уплотнить, снова полить.
Первый уход
Полив через день в течение недели после посадки.
Мульчирование торфом и перегноем для защиты почвы и лучшего роста.
Уточнения
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.