Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лук — один из самых популярных овощей, но многие дачники сталкиваются с проблемами: стрелки, мелкие головки, слабый урожай. Оказывается, секрет крепких и сочных луковиц кроется в правильной обработке перед посадкой.

Фото: creativecommons.org by Hans Braxmeier is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en Лук

Как правильно замачивать лук перед посадкой

1. Сода — простое и эффективное средство

Обычная пищевая сода помогает подготовить посадочный материал и защитить его от стрелкования.

Как правильно приготовить раствор:

Возьмите 1 столовую ложку соды на 1 литр тёплой воды (40–45°C).

Удалите часть верхней шелухи с луковиц.

Замочите лук на 30 минут, затем промойте и можно высаживать.

2. Когда использовать этот метод?

Весной — перед посадкой севка в грунт.

Осенью — для обработки семян перед зимовкой.

Что даёт замачивание в соде

Лук не выпускает стрелки, а значит, все силы идут в головку.

Повышается устойчивость к болезням.

Головки вырастают крупнее и сочнее.

Как подготовить лук для мощного урожая

Замочите в содовом растворе на 30 минут.

Используйте тёплую воду (40–45°C).

Очищайте луковицы от лишней шелухи перед обработкой.

Этот простой метод поможет избежать проблем с урожаем и получить крепкие, сочные луковицы без стрелок!

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

