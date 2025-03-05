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Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе

1:28
Садоводство

Лук — один из самых популярных овощей, но многие дачники сталкиваются с проблемами: стрелки, мелкие головки, слабый урожай. Оказывается, секрет крепких и сочных луковиц кроется в правильной обработке перед посадкой.

Лук
Фото: creativecommons.org by Hans Braxmeier is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
Лук

Как правильно замачивать лук перед посадкой

1. Сода — простое и эффективное средство

Обычная пищевая сода помогает подготовить посадочный материал и защитить его от стрелкования.

Как правильно приготовить раствор:

  • Возьмите 1 столовую ложку соды на 1 литр тёплой воды (40–45°C).
  • Удалите часть верхней шелухи с луковиц.
  • Замочите лук на 30 минут, затем промойте и можно высаживать.

2. Когда использовать этот метод?

  • Весной — перед посадкой севка в грунт.
  • Осенью — для обработки семян перед зимовкой.

Что даёт замачивание в соде

  • Лук не выпускает стрелки, а значит, все силы идут в головку.
  • Повышается устойчивость к болезням.
  • Головки вырастают крупнее и сочнее.

Как подготовить лук для мощного урожая

  •  Замочите в содовом растворе на 30 минут.
  •  Используйте тёплую воду (40–45°C).
  •  Очищайте луковицы от лишней шелухи перед обработкой.

Этот простой метод поможет избежать проблем с урожаем и получить крепкие, сочные луковицы без стрелок!

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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