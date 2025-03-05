Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе

Лук — один из самых популярных овощей, но многие дачники сталкиваются с проблемами: стрелки, мелкие головки, слабый урожай. Оказывается, секрет крепких и сочных луковиц кроется в правильной обработке перед посадкой.
Фото: creativecommons.org by Hans Braxmeier is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
Лук
Как правильно замачивать лук перед посадкой
1. Сода — простое и эффективное средство
Обычная пищевая сода помогает подготовить посадочный материал и защитить его от стрелкования.
Как правильно приготовить раствор:
Возьмите 1 столовую ложку соды на 1 литр тёплой воды (40–45°C).
Удалите часть верхней шелухи с луковиц.
Замочите лук на 30 минут, затем промойте и можно высаживать.
2. Когда использовать этот метод?
Весной — перед посадкой севка в грунт.
Осенью — для обработки семян перед зимовкой.
Что даёт замачивание в соде
Лук не выпускает стрелки, а значит, все силы идут в головку.
Повышается устойчивость к болезням.
Головки вырастают крупнее и сочнее.
Как подготовить лук для мощного урожая
Замочите в содовом растворе на 30 минут.
Используйте тёплую воду (40–45°C).
Очищайте луковицы от лишней шелухи перед обработкой.
Этот простой метод поможет избежать проблем с урожаем и получить крепкие, сочные луковицы без стрелок!
Уточнения
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.