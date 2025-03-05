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Хотите золотую весну в саду? Форзиция станет первым ярким акцентом

Садоводство

Когда природа только начинает просыпаться, а ярких красок в саду ещё не хватает, именно форзиция становится первым вестником весны. Она покрывается золотыми цветами, создавая ощущение солнечного дождя. Этот кустарник неприхотлив, но для обильного цветения важно правильно выбрать место посадки и соблюдать нехитрые правила ухода.

Форзиция
Фото: flickr.com by Kristina D.C. Hoeppner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Форзиция

Как правильно посадить форзицию?

  • Солнечное место — залог яркого цветения
    Форзиция любит свет и плохо переносит затенение. Сажать куст лучше всего на южной стороне, где солнечные лучи будут освещать его большую часть дня.

  • Почва должна быть нейтральной
    Перед посадкой проверьте кислотность: если почва слишком кислая, добавьте золу или известь.
    Обязательно сделайте дренаж, чтобы избежать застоя воды.

Чем подкармливать форзицию?

  • Весной кусту нужен азот, поэтому подойдут органические удобрения или комплексные минеральные составы.
  • Летом в середине сезона вносят фосфорно-калийные подкормки, чтобы подготовить растение к зиме.
  • Осенью куст окучивают и укрывают опавшими листьями, особенно в регионах с суровыми зимами.

Обрезка — залог обильного цветения

Форзиция цветёт на прошлогодних побегах, поэтому обрезать её весной до цветения нельзя.

Когда и как правильно обрезать куст?

  • Обрезка проводится только после цветения в конце весны.
  • Удаляют старые и слабые ветки, прореживают куст для лучшего роста.
  • Формируют красивую крону, чтобы форзиция цвела пышно и равномерно.

Как добиться яркого цветения форзиции?

  •  Выбирайте солнечное место для посадки.
  • Проверьте кислотность почвы, добавьте золу или известь.
  • Вносите удобрения весной, летом и осенью.
  • Обрезайте куст только после цветения, чтобы не потерять бутоны на следующий год.

Если соблюдать эти простые правила, каждую весну ваш сад первым заиграет яркими жёлтыми красками!

Уточнения

Форса́йтия часто (особенно в литературе по садоводству) неверно транслитерируется как Форзи́ция или Форси́ция, (лат. Forsythia) — род кустарников семейства Маслиновые.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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