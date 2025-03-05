Хотите золотую весну в саду? Форзиция станет первым ярким акцентом

Когда природа только начинает просыпаться, а ярких красок в саду ещё не хватает, именно форзиция становится первым вестником весны. Она покрывается золотыми цветами, создавая ощущение солнечного дождя. Этот кустарник неприхотлив, но для обильного цветения важно правильно выбрать место посадки и соблюдать нехитрые правила ухода.
Солнечное место — залог яркого цветения
Форзиция любит свет и плохо переносит затенение. Сажать куст лучше всего на южной стороне, где солнечные лучи будут освещать его большую часть дня.
Почва должна быть нейтральной
Перед посадкой проверьте кислотность: если почва слишком кислая, добавьте золу или известь.
Обязательно сделайте дренаж, чтобы избежать застоя воды.
Форзиция цветёт на прошлогодних побегах, поэтому обрезать её весной до цветения нельзя.
Когда и как правильно обрезать куст?
Если соблюдать эти простые правила, каждую весну ваш сад первым заиграет яркими жёлтыми красками!
Форса́йтия часто (особенно в литературе по садоводству) неверно транслитерируется как Форзи́ция или Форси́ция, (лат. Forsythia) — род кустарников семейства Маслиновые.
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