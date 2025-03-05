Хотите сладкую свёклу? Добавьте это удобрение, и вкус удивит вас

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сладость свёклы напрямую зависит от правильных подкормок. Без необходимых микроэлементов корнеплод теряет насыщенный вкус, становится водянистым и менее ароматным. Если хотите получить урожай, из которого можно приготовить идеальный борщ или салат, внесение удобрений обязательно.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свекла

Какие подкормки сделают свёклу вкуснее

1. Азотные удобрения — для роста ботвы и корня

Свёкла нуждается в азоте, особенно на ранних стадиях развития. Чтобы растение получило этот элемент в доступной форме, используйте:

Раствор коровяка (1:10)

Птичий помёт (1:20)

Зелёное удобрение (настоянные сорняки и трава)

Эти подкормки активизируют рост ботвы, помогая растению набирать силу.

2. Комплексные удобрения — весь набор питательных веществ

Если не хотите подбирать состав вручную, можно воспользоваться готовыми комплексными удобрениями. Они содержат баланс азота, калия, фосфора и микроэлементов. Главное — соблюдать инструкцию, чтобы не перекормить свёклу.

3. Нашатырь — необычный, но действенный метод

Опытные дачники знают: аммиак помогает свёкле накопить сахар. Достаточно развести 2 столовые ложки нашатырного спирта на 10 литров воды и провести обработку.

4. Мочевина — мягкий стимулятор роста

Карбамид (мочевина) — отличный вариант для внекорневой подкормки. Для опрыскивания готовят раствор: 30 г на ведро воды. Это помогает растению развиваться без стресса и накапливать питательные вещества.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

