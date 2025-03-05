Хотите сладкую свёклу? Добавьте это удобрение, и вкус удивит вас

Сладость свёклы напрямую зависит от правильных подкормок. Без необходимых микроэлементов корнеплод теряет насыщенный вкус, становится водянистым и менее ароматным. Если хотите получить урожай, из которого можно приготовить идеальный борщ или салат, внесение удобрений обязательно.
Свёкла нуждается в азоте, особенно на ранних стадиях развития. Чтобы растение получило этот элемент в доступной форме, используйте:
Эти подкормки активизируют рост ботвы, помогая растению набирать силу.
Если не хотите подбирать состав вручную, можно воспользоваться готовыми комплексными удобрениями. Они содержат баланс азота, калия, фосфора и микроэлементов. Главное — соблюдать инструкцию, чтобы не перекормить свёклу.
Опытные дачники знают: аммиак помогает свёкле накопить сахар. Достаточно развести 2 столовые ложки нашатырного спирта на 10 литров воды и провести обработку.
Карбамид (мочевина) — отличный вариант для внекорневой подкормки. Для опрыскивания готовят раствор: 30 г на ведро воды. Это помогает растению развиваться без стресса и накапливать питательные вещества.
Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.
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