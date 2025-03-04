Хотите вырастить дуб из желудя? Ошибки, которые погубят росток

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание дуба из желудя — процесс не быстрый, но по-настоящему захватывающий. Дерево, посаженное вами сегодня, может радовать не одно поколение. Главное — создать правильные условия на каждом этапе роста, иначе маленький саженец может не прижиться.

Фото: commons.wikimedia.org by Irinavb1977, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дуб

1. Стратификация — первый шаг к крепкому дубу

Жёлуди нуждаются в стратификации — естественном охлаждении, которое помогает семенам пробудиться.

Как сделать правильно:

Поместите жёлуди в пакет с влажным песком или землёй.

Храните в холодильнике при температуре 4-6°C от 1 до 3 месяцев.

Периодически проверяйте влажность субстрата, чтобы он не пересыхал.

2. Посадка: где лучше растить дуб?

Дубам требуется много солнца, но в крайнем случае подойдёт и полутень.

Если сажаете в открытый грунт:

Выберите место без застоя воды.

Взрыхлите почву и сделайте дренажный слой, чтобы избежать загнивания корней.

Заглубите желудь на 5-7 см, присыпьте землёй.

Если выращиваете в горшке:

Поставьте его на хорошо освещённое окно.

Используйте рыхлый, питательный грунт.

Регулярно увлажняйте почву.

3. Как ухаживать за молодым дубом?

Регулярный уход поможет саженцу окрепнуть.

Полив: особенно важен в жаркие дни. Почва должна быть увлажнённой, но не заболоченной.

Подкормка: используйте удобрения с азотом и микроэлементами.

Сорняки: удаляйте их по мере появления, чтобы они не мешали росту дуба.

Уточнения

Жёлудь (лат. glans) — сухой односемянный синкарпный нижний плод с жестким кожистым околоплодником, частично или полностью заключённый в плюске.

