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Хотите вырастить дуб из желудя? Ошибки, которые погубят росток

1:43
Садоводство

Выращивание дуба из желудя — процесс не быстрый, но по-настоящему захватывающий. Дерево, посаженное вами сегодня, может радовать не одно поколение. Главное — создать правильные условия на каждом этапе роста, иначе маленький саженец может не прижиться.

Дуб
Фото: commons.wikimedia.org by Irinavb1977, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дуб

1. Стратификация — первый шаг к крепкому дубу

Жёлуди нуждаются в стратификации — естественном охлаждении, которое помогает семенам пробудиться.

Как сделать правильно:

  • Поместите жёлуди в пакет с влажным песком или землёй.
  • Храните в холодильнике при температуре 4-6°C от 1 до 3 месяцев.
  • Периодически проверяйте влажность субстрата, чтобы он не пересыхал.

2. Посадка: где лучше растить дуб?

Дубам требуется много солнца, но в крайнем случае подойдёт и полутень.

Если сажаете в открытый грунт:

  • Выберите место без застоя воды.
  • Взрыхлите почву и сделайте дренажный слой, чтобы избежать загнивания корней.
  • Заглубите желудь на 5-7 см, присыпьте землёй.

Если выращиваете в горшке:

  • Поставьте его на хорошо освещённое окно.
  • Используйте рыхлый, питательный грунт.
  • Регулярно увлажняйте почву.

3. Как ухаживать за молодым дубом?

Регулярный уход поможет саженцу окрепнуть.

  • Полив: особенно важен в жаркие дни. Почва должна быть увлажнённой, но не заболоченной.
  • Подкормка: используйте удобрения с азотом и микроэлементами.
  • Сорняки: удаляйте их по мере появления, чтобы они не мешали росту дуба.

Уточнения

Жёлудь (лат. glans) — сухой односемянный синкарпный нижний плод с жестким кожистым околоплодником, частично или полностью заключённый в плюске.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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