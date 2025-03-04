Хотите вырастить дуб из желудя? Ошибки, которые погубят росток

Выращивание дуба из желудя — процесс не быстрый, но по-настоящему захватывающий. Дерево, посаженное вами сегодня, может радовать не одно поколение. Главное — создать правильные условия на каждом этапе роста, иначе маленький саженец может не прижиться.
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Дуб
1. Стратификация — первый шаг к крепкому дубу
Жёлуди нуждаются в стратификации — естественном охлаждении, которое помогает семенам пробудиться.
Как сделать правильно:
Поместите жёлуди в пакет с влажным песком или землёй.
Храните в холодильнике при температуре 4-6°C от 1 до 3 месяцев.
Периодически проверяйте влажность субстрата, чтобы он не пересыхал.
2. Посадка: где лучше растить дуб?
Дубам требуется много солнца, но в крайнем случае подойдёт и полутень.
Если сажаете в открытый грунт:
Выберите место без застоя воды.
Взрыхлите почву и сделайте дренажный слой, чтобы избежать загнивания корней.
Заглубите желудь на 5-7 см, присыпьте землёй.
Если выращиваете в горшке:
Поставьте его на хорошо освещённое окно.
Используйте рыхлый, питательный грунт.
Регулярно увлажняйте почву.
3. Как ухаживать за молодым дубом?
Регулярный уход поможет саженцу окрепнуть.
Полив: особенно важен в жаркие дни. Почва должна быть увлажнённой, но не заболоченной.
Подкормка: используйте удобрения с азотом и микроэлементами.
Сорняки: удаляйте их по мере появления, чтобы они не мешали росту дуба.
Уточнения
Жёлудь (лат. glans) — сухой односемянный синкарпный нижний плод с жестким кожистым околоплодником, частично или полностью заключённый в плюске.