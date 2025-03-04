Не растут, гниют, вянут? Эти пять ошибок убивают луковичные в домашних условиях

Даже если у вас нет дачи, это не повод отказываться от выращивания любимых растений. Луковичные цветы прекрасно чувствуют себя в горшках и контейнерах, украшая подоконники и балконы. Однако их успешный рост зависит от правильного выбора ёмкости, почвы и ухода. Давайте разберёмся, что важно учесть, чтобы ваши цветы радовали пышным цветением.
Луковичные не терпят застоя воды, поэтому на дне горшка обязательно должен быть дренажный слой не менее 5 см. Это поможет избежать загнивания корней.
Что использовать для дренажа:
Луковичные любят лёгкую, воздухопроницаемую почву. Грунт с грядки не подойдёт, так как он слишком плотный и может содержать вредителей.
Какой субстрат лучше использовать:
Пластиковые горшки часто удерживают слишком много влаги, что может привести к загниванию луковиц. Лучший вариант — глиняные горшки и контейнеры. Они хорошо пропускают воздух и поддерживают оптимальный баланс влажности.
Важные нюансы:
Даже если цветы растут на балконе, они могут подвергаться нападению вредителей и заболеваниям.
Что делать:
Лу́ковица (лат. búlbus) — видоизменённый, обычно подземный побег растений с утолщённым коротким плоским стеблем (донцем) и разросшимися мясистыми либо плёнчатыми бесцветными основаниями листьев (чешуями), запасающими воду и питательные вещества, также служащие органом вегетативного размножения.
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