Не растут, гниют, вянут? Эти пять ошибок убивают луковичные в домашних условиях

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Даже если у вас нет дачи, это не повод отказываться от выращивания любимых растений. Луковичные цветы прекрасно чувствуют себя в горшках и контейнерах, украшая подоконники и балконы. Однако их успешный рост зависит от правильного выбора ёмкости, почвы и ухода. Давайте разберёмся, что важно учесть, чтобы ваши цветы радовали пышным цветением.

Фото: commons.wikimedia.org by Valerie Everett, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Комнатные растения

1. Дренаж — залог здоровья растений

Луковичные не терпят застоя воды, поэтому на дне горшка обязательно должен быть дренажный слой не менее 5 см. Это поможет избежать загнивания корней.

Что использовать для дренажа:

Керамзит

Гальку

Битый кирпич

Перлит

2. Почва: не берите землю с огорода

Луковичные любят лёгкую, воздухопроницаемую почву. Грунт с грядки не подойдёт, так как он слишком плотный и может содержать вредителей.

Какой субстрат лучше использовать:

Хороший компост + песок

Смесь торфа, листовой земли и перегноя

Добавление измельчённой коры для улучшения структуры почвы

3. Какой горшок выбрать

Пластиковые горшки часто удерживают слишком много влаги, что может привести к загниванию луковиц. Лучший вариант — глиняные горшки и контейнеры. Они хорошо пропускают воздух и поддерживают оптимальный баланс влажности.

Важные нюансы:

Горшок не должен быть слишком маленьким, если планируется высадка нескольких луковиц.

Обязательно должны быть дренажные отверстия на дне.

4. Болезни и вредители — даже в домашних условиях

Даже если цветы растут на балконе, они могут подвергаться нападению вредителей и заболеваниям.

Что делать:

Периодически осматривайте растения.

При первых признаках проблем (пожелтение, гниль, пятна) используйте специальные препараты.

Поддерживайте умеренную влажность, так как слишком сухой воздух привлекает паутинного клеща.

Уточнения

Лу́ковица (лат. búlbus) — видоизменённый, обычно подземный побег растений с утолщённым коротким плоским стеблем (донцем) и разросшимися мясистыми либо плёнчатыми бесцветными основаниями листьев (чешуями), запасающими воду и питательные вещества, также служащие органом вегетативного размножения.

