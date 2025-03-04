Слива будет слаще мёда: три приёма, которые знают только опытные садоводы

Ни один дачник не хочет разочароваться в урожае, собрав кислые, жёсткие плоды. Чтобы избежать этой неприятности, нужно соблюдать несколько простых правил по уходу за сливой. Всё гораздо проще, чем кажется!
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers
Слива
Обрезка: важный этап для богатого урожая
Если не проводить обрезку, крона загущается, а плоды мельчают и теряют вкус. Обрезать сливу нужно дважды в год:
Весной — до распускания почек, но после окончания морозов. Удаляются подмёрзшие и повреждённые ветки.
Осенью — через 2-3 недели после начала сезона. Помимо повреждённых веток, укорачиваются многие здоровые побеги для правильного формирования кроны.
Подкормка: питание для сочных плодов
Весной — раствор карбамида и сернокислого калия (по 2 ст. л. на ведро воды).
Во время цветения — нитрофоска (3 ст. л. на ведро воды).
При плодообразовании - подкормка куриным помётом.
Осенью — суперфосфат для подготовки к зиме.
Защита от болезней и вредителей
Ранней весной и осенью обработайте сливу 3%-ной бордоской жидкостью.
Избегайте дефицита кальция - добавляйте в почву доломитовую муку.
Уточнения
Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.