Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неправильная установка кухонной техники: 6 фатальных ошибок, которые дорого обойдутся
Готовлю эти диетические котлеты без масла – невероятно вкусно!
5 новых оттенков лака для ногтей, которые не уступают классике
Хочет поговорить: Трюдо заявил о желании провести переговоры с Дональдом Трампом
Делаем вкусную зажарку. Что обжаривать первым — лук или морковь?
Уши кошек в опасности: как распознать и предотвратить коварные инфекции
Битва за алименты: Павел Прилучный не сдаётся и снова идёт в суд
Как избежать депрессии? Три продукта, которые должен знать каждый
Нью-Йорк останется без света? Премьер-министр провинции Онтарии заявил о готовности прекратить подачу электроэнергии в США

Слива будет слаще мёда: три приёма, которые знают только опытные садоводы

1:18
Садоводство

Ни один дачник не хочет разочароваться в урожае, собрав кислые, жёсткие плоды. Чтобы избежать этой неприятности, нужно соблюдать несколько простых правил по уходу за сливой. Всё гораздо проще, чем кажется!

Слива
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers
Слива

Обрезка: важный этап для богатого урожая

Если не проводить обрезку, крона загущается, а плоды мельчают и теряют вкус. Обрезать сливу нужно дважды в год:

  • Весной — до распускания почек, но после окончания морозов. Удаляются подмёрзшие и повреждённые ветки.
  • Осенью — через 2-3 недели после начала сезона. Помимо повреждённых веток, укорачиваются многие здоровые побеги для правильного формирования кроны.

Подкормка: питание для сочных плодов

  • Весной — раствор карбамида и сернокислого калия (по 2 ст. л. на ведро воды).
  • Во время цветения — нитрофоска (3 ст. л. на ведро воды).
  • При плодообразовании - подкормка куриным помётом.
  • Осенью — суперфосфат для подготовки к зиме.

Защита от болезней и вредителей

  • Ранней весной и осенью обработайте сливу 3%-ной бордоской жидкостью.
  • Избегайте дефицита кальция - добавляйте в почву доломитовую муку.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Плов, который рассыпается во рту: главный секрет идеального блюда
Еда и рецепты
Плов, который рассыпается во рту: главный секрет идеального блюда Аудио 
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Мир. Новости мира
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки Аудио 
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Садоводство, цветоводство
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Основная проблема российских штурмовиков Су-25 на спецоперации Дмитрий Плотников Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами Любовь Степушова Министерство обороны США прекращает финансирование ключевых проектов безопасности: что стоит за этим решением? Игорь Буккер
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Последние материалы
Неправильная установка кухонной техники: 6 фатальных ошибок, которые дорого обойдутся
Готовлю эти диетические котлеты без масла – невероятно вкусно!
5 новых оттенков лака для ногтей, которые не уступают классике
Хочет поговорить: Трюдо заявил о желании провести переговоры с Дональдом Трампом
Делаем вкусную зажарку. Что обжаривать первым — лук или морковь?
Уши кошек в опасности: как распознать и предотвратить коварные инфекции
Битва за алименты: Павел Прилучный не сдаётся и снова идёт в суд
Как избежать депрессии? Три продукта, которые должен знать каждый
Нью-Йорк останется без света? Премьер-министр провинции Онтарии заявил о готовности прекратить подачу электроэнергии в США
Слива будет слаще мёда: три приёма, которые знают только опытные садоводы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.