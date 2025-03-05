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Работа в саду в марте: не забывайте об этих мероприятиях, они помогут вам получить богатый урожай

1:29
Садоводство

Наконец, наступает март, и это означает только одно — у вас много дел в саду.  С нашим списком весенних мартовских работ вы не сможете ничего забыть.

Грядки
Фото: commons.wikimedia.org by Thomask0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Грядки

Работы в саду в марте

Прежде всего приступите к уборке сада. Снимите зимнюю защиту растений и подготовьте мульчу. Также необходимо выпалывать сорняки. После зимовки не забудьте внести в почву необходимые питательные вещества, используя органические удобрения.

Если вы выращиваете овощи, своевременно дезинфицируйте горшки и контейнеры для предварительной обработки. Лучше всего использовать раствор отбеливателя и воду в соотношении 1:10.

В марте необходимо подрезать деревья, пока почки не перейдут к цветам. Если вы оставите это на потом, вы излишне обремените дерево. Опрыскайте персик мятным раствором против ржавчины и других грибковых заболеваний, если температура на улице в течение нескольких дней будет опускаться ниже 7 °C. 

Займитесь уходом за розами. Срежьте их, чтобы поддержать рост и восстановление.

Что сажать в марте

В марте выпускают в домашний или тепличный посев томаты, перцы, сельдерей и зелень. Также можно посадить шпинат, петрушку, пастернак, морковь, лук. Во второй половине марта начните с посадки ярового чеснока и лука-шалота.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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