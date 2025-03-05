Чистый старт: как правильно дезинфицировать грунт для здоровой рассады

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Основой здоровой рассады является здоровый субстрат. Лучше всего для посадки покупать свежий экземпляр.

Фото: commons.wikimedia.org by Jonathan Billinger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ рассада

Подготовка субстрата

Вероятно, самый простой способ продезинфицировать достаточное количество субстрата — это запечь его в духовке. Количество, необходимое для посева, высыпьте в самую большую форму для запекания, какая у вас есть, если она сухая, добавьте воды. Поставьте в духовку, разогретую до 100°C, и оставьте примерно три четверти часа.

Аналогично, в качестве духовки подойдет даже микроволновая печь. Субстрат насыпьте в самые большие емкости (или баночки, и установите их друг на друга), чтобы микроволновая печь была максимально заполнена. В субстрат налейте воду и закройте емкость. Включите максимальную мощность максимум на 12 минут и оставьте под крышкой остывать.

Как продезинфицировать субстрат горячей водой? Этот метод избавления от всевозможных вредителей и микробов, по крайней мере, надежен. Субстрат откиньте на дуршлаг и поместите под горячую воду. В случае, если субстрат некачественный, процедуру повторите несколько раз.

Уточнения

Субстрат (растениеводство) — земельная смесь разного состава для посева, черенкования, посадки и выращивания растений.



