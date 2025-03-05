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Чистый старт: как правильно дезинфицировать грунт для здоровой рассады

1:17
Садоводство

Основой здоровой рассады является здоровый субстрат. Лучше всего для посадки покупать свежий экземпляр.

рассада
Фото: commons.wikimedia.org by Jonathan Billinger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
рассада

Подготовка субстрата

Вероятно, самый простой способ продезинфицировать достаточное количество субстрата — это запечь его в духовке. Количество, необходимое для посева, высыпьте в самую большую форму для запекания, какая у вас есть, если она сухая, добавьте воды. Поставьте в духовку, разогретую до 100°C, и оставьте примерно три четверти часа. 

Аналогично, в качестве духовки подойдет даже микроволновая печь. Субстрат насыпьте в самые большие емкости (или баночки, и установите их друг на друга), чтобы микроволновая печь была максимально заполнена. В субстрат налейте воду и закройте емкость. Включите максимальную мощность максимум на 12 минут и оставьте под крышкой остывать.

Как продезинфицировать субстрат горячей водой? Этот метод избавления от всевозможных вредителей и микробов, по крайней мере, надежен. Субстрат откиньте на дуршлаг и поместите под горячую воду. В случае, если субстрат некачественный, процедуру повторите несколько раз. 

Уточнения

Субстрат (растениеводство) — земельная смесь разного состава для посева, черенкования, посадки и выращивания растений.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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