Чистый старт: как правильно дезинфицировать грунт для здоровой рассады

Основой здоровой рассады является здоровый субстрат. Лучше всего для посадки покупать свежий экземпляр.
Вероятно, самый простой способ продезинфицировать достаточное количество субстрата — это запечь его в духовке. Количество, необходимое для посева, высыпьте в самую большую форму для запекания, какая у вас есть, если она сухая, добавьте воды. Поставьте в духовку, разогретую до 100°C, и оставьте примерно три четверти часа.
Аналогично, в качестве духовки подойдет даже микроволновая печь. Субстрат насыпьте в самые большие емкости (или баночки, и установите их друг на друга), чтобы микроволновая печь была максимально заполнена. В субстрат налейте воду и закройте емкость. Включите максимальную мощность максимум на 12 минут и оставьте под крышкой остывать.
Как продезинфицировать субстрат горячей водой? Этот метод избавления от всевозможных вредителей и микробов, по крайней мере, надежен. Субстрат откиньте на дуршлаг и поместите под горячую воду. В случае, если субстрат некачественный, процедуру повторите несколько раз.
Субстрат (растениеводство) — земельная смесь разного состава для посева, черенкования, посадки и выращивания растений.
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