Хотите, чтобы гортензия цвела как на фото? Подкормите её правильно весной

Гортензия — один из самых эффектных кустарников в саду, но для обильного цветения ей нужно полноценное питание. После зимнего отдыха растение ослаблено и требует усиленной подпитки.
Оптимальное время для первой подкормки — вторая половина марта — начало апреля, когда почва прогреется, а дневная температура установится выше 7 °C. Это позволит корням лучше усваивать питательные вещества. Ориентироваться можно и по самому растению: если появились первые молодые листья и побеги, пора начинать подкормку.
Гортензия любит кислую почву, поэтому ей подходят те же подкормки, что и рододендронам. Можно использовать специальные удобрения для ацидофильных растений, а также комбинированные препараты с замедленным высвобождением (однократное внесение на сезон) или традиционные удобрения, которые добавляют несколько раз за весну и лето.
Если гортензия цвела плохо в прошлом году или выглядит ослабленной, стоит использовать специализированные удобрения. Важно соблюдать рекомендованные дозировки, чтобы не перекормить куст.
Весеннее питание — залог обильного цветения и здорового роста. Если всё сделать правильно, в летний сезон гортензия порадует вас крупными и яркими соцветиями.
Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.
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