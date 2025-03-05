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Хотите, чтобы гортензия цвела как на фото? Подкормите её правильно весной

2:29
Садоводство

Гортензия — один из самых эффектных кустарников в саду, но для обильного цветения ей нужно полноценное питание. После зимнего отдыха растение ослаблено и требует усиленной подпитки.

Гортензия
Фото: commons.wikimedia.org by Stan Shebs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гортензия

Оптимальное время для первой подкормки — вторая половина марта — начало апреля, когда почва прогреется, а дневная температура установится выше 7 °C. Это позволит корням лучше усваивать питательные вещества. Ориентироваться можно и по самому растению: если появились первые молодые листья и побеги, пора начинать подкормку.

Как правильно подкармливать гортензию после зимы?

  • Молодые кусты (посаженные в прошлом году) не нуждаются в минеральных удобрениях. Достаточно компоста или лёгкой органической подпитки.
  • Зрелые кусты, которые уже несколько лет растут на участке, требуют систематического удобрения.

Гортензия любит кислую почву, поэтому ей подходят те же подкормки, что и рододендронам. Можно использовать специальные удобрения для ацидофильных растений, а также комбинированные препараты с замедленным высвобождением (однократное внесение на сезон) или традиционные удобрения, которые добавляют несколько раз за весну и лето.

Какие удобрения использовать весной?

  • Компост. Органический состав помогает укрепить куст. Достаточно нескольких горстей компоста, рассыпанных вокруг растения. После внесения почву хорошо поливают.
  • Гранулированный навоз. Горсть удобрения равномерно распределяют по земле и слегка перемешивают с грунтом.
  • Базальтовая мука. Натуральный источник азота, стимулирующий рост. Вносится по инструкции производителя, обычно 1-2 горсти. После подкормки растение обильно поливают.
  • Кофейная гуща. 1 стакан кофейных отходов заделывают в почву вокруг куста, это помогает слегка подкислить грунт.

Если гортензия цвела плохо в прошлом году или выглядит ослабленной, стоит использовать специализированные удобрения. Важно соблюдать рекомендованные дозировки, чтобы не перекормить куст.

Весеннее питание — залог обильного цветения и здорового роста. Если всё сделать правильно, в летний сезон гортензия порадует вас крупными и яркими соцветиями.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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