Хотите, чтобы гортензия цвела как на фото? Подкормите её правильно весной

2:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гортензия — один из самых эффектных кустарников в саду, но для обильного цветения ей нужно полноценное питание. После зимнего отдыха растение ослаблено и требует усиленной подпитки.

Фото: commons.wikimedia.org by Stan Shebs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гортензия

Оптимальное время для первой подкормки — вторая половина марта — начало апреля, когда почва прогреется, а дневная температура установится выше 7 °C. Это позволит корням лучше усваивать питательные вещества. Ориентироваться можно и по самому растению: если появились первые молодые листья и побеги, пора начинать подкормку.

Как правильно подкармливать гортензию после зимы?

Молодые кусты (посаженные в прошлом году) не нуждаются в минеральных удобрениях. Достаточно компоста или лёгкой органической подпитки.

Зрелые кусты, которые уже несколько лет растут на участке, требуют систематического удобрения.

Гортензия любит кислую почву, поэтому ей подходят те же подкормки, что и рододендронам. Можно использовать специальные удобрения для ацидофильных растений, а также комбинированные препараты с замедленным высвобождением (однократное внесение на сезон) или традиционные удобрения, которые добавляют несколько раз за весну и лето.

Какие удобрения использовать весной?

Компост . Органический состав помогает укрепить куст. Достаточно нескольких горстей компоста, рассыпанных вокруг растения. После внесения почву хорошо поливают.

. Органический состав помогает укрепить куст. Достаточно нескольких горстей компоста, рассыпанных вокруг растения. После внесения почву хорошо поливают. Гранулированный навоз . Горсть удобрения равномерно распределяют по земле и слегка перемешивают с грунтом.

. Горсть удобрения равномерно распределяют по земле и слегка перемешивают с грунтом. Базальтовая мука . Натуральный источник азота, стимулирующий рост. Вносится по инструкции производителя, обычно 1-2 горсти. После подкормки растение обильно поливают.

. Натуральный источник азота, стимулирующий рост. Вносится по инструкции производителя, обычно 1-2 горсти. После подкормки растение обильно поливают. Кофейная гуща. 1 стакан кофейных отходов заделывают в почву вокруг куста, это помогает слегка подкислить грунт.

Если гортензия цвела плохо в прошлом году или выглядит ослабленной, стоит использовать специализированные удобрения. Важно соблюдать рекомендованные дозировки, чтобы не перекормить куст.

Весеннее питание — залог обильного цветения и здорового роста. Если всё сделать правильно, в летний сезон гортензия порадует вас крупными и яркими соцветиями.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

