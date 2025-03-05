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Когда сажать томаты на рассаду? Ошибка с датой может стоить вам урожая

Садоводство

Домашние помидоры, выращенные без химии, всегда вкуснее покупных. Но чтобы получить крепкие и здоровые растения, важно выбрать правильное время для посева.

Томаты на грядке
Фото: Freepik by vecstock
Томаты на грядке

Оптимальный период для посадки семян — с конца марта по середину апреля. В это время световой день становится длиннее, что обеспечивает сеянцы достаточным количеством солнечного света (14-16 часов в день). Без достаточного освещения рассада вырастет слабой и вытянутой.

Если посадить семена слишком рано, растения будут готовы к пересадке в грунт, когда ночные заморозки ещё возможны. Если же запоздать с посевом после середины апреля, рассада может не успеть развиться, что негативно скажется на урожае.

Как правильно сеять семена томатов

Выращивание рассады требует внимания к деталям. Семена недорогие, но при правильном уходе они дадут крепкие растения, а вы сэкономите на покупке готовой рассады.

1. Подготовка грунта и контейнеров

  • Выбирайте лёгкую и рыхлую почву. Почва из сада не подойдёт, так как может содержать возбудителей болезней.
  • Используйте специальные плошки, контейнеры для рассады или даже пластиковые стаканчики. Главное — обеспечить дренаж для отвода лишней влаги.

2. Посев семян

  • Наполните контейнеры подготовленным субстратом.
  • Разложите семена на поверхности на расстоянии 2 см друг от друга.
  • Присыпьте слоем почвы 0,5-1 см и слегка увлажните из пульверизатора, чтобы не размыть грунт.

3. Создание условий для прорастания

  • Оптимальная температура для всходов — 20-24 °C.
  • Чтобы сохранить влажность, контейнеры можно накрыть прозрачной крышкой или плёнкой, но важно обеспечить циркуляцию воздуха, иначе появится плесень.

4. Уход за рассадой

  • Примерно через 5-10 дней появятся первые ростки. В этот момент укрытие убирают, а контейнеры ставят в светлое место при температуре 16-20 °C.
  • Полив должен быть умеренным, тёплой водой, без переувлажнения почвы.

5. Закаливание перед высадкой

  • За 7-10 дней до пересадки в открытый грунт начинайте выносить растения на свежий воздух.
  • Сначала на несколько часов в день, постепенно увеличивая время.
  • Через неделю рассада будет готова к пересадке в сад.

Следуя этим рекомендациям, вы получите крепкие кусты и богатый урожай вкусных, домашних томатов!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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