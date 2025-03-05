Когда сажать томаты на рассаду? Ошибка с датой может стоить вам урожая

Домашние помидоры, выращенные без химии, всегда вкуснее покупных. Но чтобы получить крепкие и здоровые растения, важно выбрать правильное время для посева.
Оптимальный период для посадки семян — с конца марта по середину апреля. В это время световой день становится длиннее, что обеспечивает сеянцы достаточным количеством солнечного света (14-16 часов в день). Без достаточного освещения рассада вырастет слабой и вытянутой.
Если посадить семена слишком рано, растения будут готовы к пересадке в грунт, когда ночные заморозки ещё возможны. Если же запоздать с посевом после середины апреля, рассада может не успеть развиться, что негативно скажется на урожае.
Выращивание рассады требует внимания к деталям. Семена недорогие, но при правильном уходе они дадут крепкие растения, а вы сэкономите на покупке готовой рассады.
Следуя этим рекомендациям, вы получите крепкие кусты и богатый урожай вкусных, домашних томатов!
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.