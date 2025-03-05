Как правильно обрезать малину? Один неверный шаг — и урожай под угрозой

Правильная обрезка малины — залог её здоровья и высокой урожайности. Если процедуру проводить неправильно, кусты ослабевают, снижается количество плодов, а риск болезней возрастает. Чтобы избежать этих проблем, важно знать, когда и как правильно ухаживать за растением.
Лучшее время для обрезки — период после сильных морозов, когда температура стабильно держится выше нуля. В большинстве регионов это конец февраля — середина марта. Однако, если прогнозируют заморозки, лучше подождать: свежесрезанные побеги чувствительны к холоду, и мороз может их повредить.
Также стоит учитывать погоду в день обрезки. Процедуру проводят в сухой, солнечный день, когда почва не слишком влажная. В таких условиях срезы заживают быстрее, а вероятность заражения грибковыми инфекциями снижается. Если же день пасмурный и сырой, раны дольше остаются открытыми, ослабляя куст.
Весенняя обрезка включает несколько этапов:
Для работы понадобятся острые садовые ножницы или секатор. Тупые лезвия оставляют рваные раны, которые долго заживают и становятся лёгкой мишенью для инфекций. Перед обрезкой инструмент нужно продезинфицировать, особенно если в саду были болезни. Это можно сделать, погрузив лезвия в кипяток или обработав антисептическим раствором.
Малина быстро разрастается за счёт корневых отпрысков. Если кусты станут слишком густыми, плоды будут мелкими, а куст ослабнет. Весной важно удалять лишние побеги, оставляя 5-7 самых сильных на кусте.
Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите своим кустам здоровье, а урожай будет радовать крупными и ароматными ягодами!
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
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