Как правильно обрезать малину? Один неверный шаг — и урожай под угрозой

2:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Правильная обрезка малины — залог её здоровья и высокой урожайности. Если процедуру проводить неправильно, кусты ослабевают, снижается количество плодов, а риск болезней возрастает. Чтобы избежать этих проблем, важно знать, когда и как правильно ухаживать за растением.

Фото: commons.wikimedia.org by DXLINH, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Обрезка растений

Когда обрезать малину весной?

Лучшее время для обрезки — период после сильных морозов, когда температура стабильно держится выше нуля. В большинстве регионов это конец февраля — середина марта. Однако, если прогнозируют заморозки, лучше подождать: свежесрезанные побеги чувствительны к холоду, и мороз может их повредить.

Также стоит учитывать погоду в день обрезки. Процедуру проводят в сухой, солнечный день, когда почва не слишком влажная. В таких условиях срезы заживают быстрее, а вероятность заражения грибковыми инфекциями снижается. Если же день пасмурный и сырой, раны дольше остаются открытыми, ослабляя куст.

Как правильно обрезать малину, чтобы получить богатый урожай?

Весенняя обрезка включает несколько этапов:

Удаление повреждённых побегов . Все сломанные, подмёрзшие и заражённые ветки необходимо срезать, чтобы они не стали источником инфекции.

. Все сломанные, подмёрзшие и заражённые ветки необходимо срезать, чтобы они не стали источником инфекции. Прореживание куста . Избавьтесь от слабых, тонких однолетних побегов — они не дадут качественных плодов.

. Избавьтесь от слабых, тонких однолетних побегов — они не дадут качественных плодов. Удаление старых веток. У летних сортов убирают двухлетние побеги, которые плодоносили в прошлом сезоне. Это освободит место для молодых веток и улучшит вентиляцию куста.

Какой высоты делать срез?

Осенние сорта и ремонтантная малина обрезаются низко, почти до уровня земли. Это стимулирует рост новых мощных побегов и увеличивает урожайность.

Летние сорта, плодоносящие один раз в сезон, укорачивают на 10-20 см над землёй, что способствует ветвлению и продлевает период плодоношения.

Какие инструменты использовать?

Для работы понадобятся острые садовые ножницы или секатор. Тупые лезвия оставляют рваные раны, которые долго заживают и становятся лёгкой мишенью для инфекций. Перед обрезкой инструмент нужно продезинфицировать, особенно если в саду были болезни. Это можно сделать, погрузив лезвия в кипяток или обработав антисептическим раствором.

Как не допустить загущения малины?

Малина быстро разрастается за счёт корневых отпрысков. Если кусты станут слишком густыми, плоды будут мелкими, а куст ослабнет. Весной важно удалять лишние побеги, оставляя 5-7 самых сильных на кусте.

Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите своим кустам здоровье, а урожай будет радовать крупными и ароматными ягодами!

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

