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В огороде появился замечательный сосед: идеальные соседи для ваших роз

2:42
Садоводство

Розы — королевы сада, и правильная посадка поможет им раскрыть всю свою красоту. Если вы хотите, чтобы клумба радовала глаз, важно учесть несколько ключевых моментов.

Пергола с розами
Фото: Own work by own, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Пергола с розами

Выбор места

Розы любят солнце! Лучше всего они растут на хорошо освещённых участках, защищённых от сквозняков. Важно также учитывать размер клумбы и её расположение относительно других растений.

Подготовка почвы

Эти цветы предпочитают плодородную, слегка кислую почву с хорошим дренажем. Перед посадкой стоит добавить перегной или компост, чтобы обеспечить растениям достаточное питание. Если почва слишком кислая, можно скорректировать её с помощью извести.

Выбор сортов

Каждый регион имеет свои климатические особенности, поэтому розы нужно подбирать с учётом зимостойкости и устойчивости к заболеваниям. Также стоит учитывать высоту куста, цвет и аромат цветов.

Посадка роз

Саженцы размещают на расстоянии 50-80 см друг от друга, чтобы кустам было достаточно места для роста. Корневую шейку заглубляют на 2-3 см ниже уровня почвы.

Уход за клумбой

Регулярный полив, рыхление почвы, удаление сорняков и своевременная обрезка — залог здорового и обильно цветущего сада. Также розам необходимы подкормки органическими и минеральными удобрениями.

Защита от болезней и вредителей

Главные враги роз — тля, паутинный клещ и грибковые заболевания. Чтобы сохранить цветник в идеальном состоянии, важно своевременно обрабатывать растения специальными средствами.

Идеальные соседи для роз

Чтобы клумба выглядела гармонично, розы можно комбинировать с другими растениями. Например, отлично подойдут:

  • Декоративные злаковые (серебристый элимус, овсец)
  • Шалфей, флоксы, лаванда
  • Герань, перовския, астильба
  • Лилии и маргаритки — беспроигрышное сочетание
  • Растения, которые плохо уживаются с розами

Некоторые деревья и кустарники могут подавлять рост роз, вытягивая из почвы влагу и питательные вещества. К таким "нежелательным соседям" относятся:

  • Берёза, клён, тополь, ива — они забирают слишком много воды
  • Растения-ацидофилы (азалии, рододендроны, гортензии, вереск) — им нужна кислая почва, а розам это не подходит

Соблюдая эти правила, вы сможете создать клумбу мечты, которая будет радовать вас и ваших гостей пышным цветением!

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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