Барбарис — чемпион по выживанию: выдержит засуху, мороз и вашу забывчивость

Барбарис — это универсальный кустарник, который ценят за неприхотливость, устойчивость к разным климатическим условиям и декоративный вид. Он подходит для создания живых изгородей, альпийских горок, бордюров и ярких акцентов в ландшафтном дизайне.
Если вам нужна живая изгородь, обратите внимание на сорта с густой кроной и колючими ветвями. Например, барбарис Тунберга "Red Rocket" с вертикальным ростом и ярко-красной листвой станет выразительным элементом сада. Также популярны "Atropurpurea" и "Golden Ring" — у них бордовые листья с золотистой каймой.
Для цветовых акцентов подойдут сорта с необычной окраской:
Если место ограничено, выбирайте карликовые сорта:
Для естественных композиций стоит присмотреться к сортам с зелеными листьями, например, "Green Carpet", который отлично дополняет природные ландшафты и может использоваться в качестве почвопокровного растения.
Когда лучше сажать? Весной — с конца апреля по середину мая, осенью — с конца августа до середины сентября.
Какой барбарис не колючий? Сорт "Orange Dream" с мягкими, практически неощутимыми шипами.
Чего боится барбарис? Не сажайте его рядом с грецким орехом, вишней, белой акацией, тополем и бузиной — их корневая система угнетает кустарник.
Чем отличается барбарис Тунберга от обыкновенного? Он более устойчив к засухе и практически не болеет ржавчиной и мучнистой росой.
Барбарис — это не просто красивый кустарник, но и отличный способ добавить яркие краски в сад. Главное — выбрать сорт, который подходит именно вам!
Барбари́с (лат. Bérberis) — крупный род кустарников, реже деревьев, семейства Барбарисовые (Berberidaceae).
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