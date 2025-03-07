Барбарис — чемпион по выживанию: выдержит засуху, мороз и вашу забывчивость

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Барбарис — это универсальный кустарник, который ценят за неприхотливость, устойчивость к разным климатическим условиям и декоративный вид. Он подходит для создания живых изгородей, альпийских горок, бордюров и ярких акцентов в ландшафтном дизайне.

Фото: flickr.com by S. Rae, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Барбарис

Лучшие сорта барбариса: какой выбрать

Если вам нужна живая изгородь, обратите внимание на сорта с густой кроной и колючими ветвями. Например, барбарис Тунберга "Red Rocket" с вертикальным ростом и ярко-красной листвой станет выразительным элементом сада. Также популярны "Atropurpurea" и "Golden Ring" — у них бордовые листья с золотистой каймой.

Для цветовых акцентов подойдут сорта с необычной окраской:

"Aurea" — насыщенно-желтая листва, которая не теряет цвет весь сезон.

"Orange Rocket" — оранжево-красные листья, придающие саду теплые оттенки.

"Harlequin" — пестрые листья с розовыми и белыми пятнами.

Если место ограничено, выбирайте карликовые сорта:

"Bagatelle" и "Kobold" — компактные кустики с медленным ростом, идеально подходящие для альпийских горок, контейнеров и кашпо.

Для естественных композиций стоит присмотреться к сортам с зелеными листьями, например, "Green Carpet", который отлично дополняет природные ландшафты и может использоваться в качестве почвопокровного растения.

Полезные советы по выращиванию барбариса

Когда лучше сажать? Весной — с конца апреля по середину мая, осенью — с конца августа до середины сентября.

Какой барбарис не колючий? Сорт "Orange Dream" с мягкими, практически неощутимыми шипами.

Чего боится барбарис? Не сажайте его рядом с грецким орехом, вишней, белой акацией, тополем и бузиной — их корневая система угнетает кустарник.

Чем отличается барбарис Тунберга от обыкновенного? Он более устойчив к засухе и практически не болеет ржавчиной и мучнистой росой.

Барбарис — это не просто красивый кустарник, но и отличный способ добавить яркие краски в сад. Главное — выбрать сорт, который подходит именно вам!

Уточнения

Барбари́с (лат. Bérberis) — крупный род кустарников, реже деревьев, семейства Барбарисовые (Berberidaceae).

