Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лови скидки! Pegasus Airlines продаёт дешёвые билеты
Мой сад превратился в джунгли — 12 растений, которые не оставят вам шансов
Криштиану Роналду пропустит матч Лиги чемпионов Азии из-за угрозы наказания плетью в Иране
Мини-питомец с характером: 3 мифа о хомяках, в которые пора перестать верить
Вернитесь в детство за 15 минут: рецепт тех самых молочных коржиков по 8 копеек
Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк
Забытый король возвращается: легендарный GSX-R может снова покорить улицы
Ваш кот снова вылизывается? Возможно, он не просто моется, а показывает вам что-то важное
Тайна долголетия: напитки, защищающие от старческого слабоумия

Как мелисса помогает картофелю: 3 причины использовать этот сорняк в огороде

2:52
Садоводство » Советы

Когда дело доходит до выращивания картофеля, многие огородники стремятся найти эффективные и натуральные способы улучшения урожайности. Часто в поисках идеального удобрения они обращаются к химическим веществам, однако в природе есть множество, казалось бы, ненужных растений, которые могут значительно повысить урожайность. Один из таких секретов — использование сорняка под названием мелисса (или лимонная трава), который многие дачники считают настоящей находкой для картофельных плантаций.

Картошка, картофель
Фото: Own work by Александр Беляев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картошка, картофель

Что такое мелисса и почему она полезна?

Мелисса — это многолетнее травянистое растение, относящееся к семейству яснотковых. Она известна своим характерным цитрусовым ароматом, что делает ее популярной не только в садоводстве, но и в кулинарии и фармацевтике. Однако её полезные свойства не ограничиваются только этим:

  • Питательные вещества: мелисса содержит много микроэлементов, таких как магний, калий, кальций и фосфор, которые идут на пользу картофельным растениям. Эти элементы способствуют лучшему росту и развитию корнеплодов.
  • Активация почвы: мелисса улучшает структуру почвы, способствуя её аэрации и удержанию влаги. Это особенно важно для картофеля, который требует рыхлой и плодородной земли
  • Защита от вредителей: аромат мелиссы отпугивает определенных вредителей, таких как тля и медяницы, которые могут повредить картофельные растения.

Как использовать мелиссу в качестве удобрения для картофеля

Использование мелиссы в качестве удобрения простое и доступное. Вот несколько способов, как это сделать:

  1. Компостирование: собирать листья и стебли мелиссы и добавлять их в компост. Это позволит создать высококачественное органическое удобрение, которое улучшит структуру почвы и добавит необходимые питательные вещества.
  2. Мульчирование: мелиссу можно использовать как мульчу, разложив её прямо вокруг картофельных кустов. Это поможет удерживать влагу в почве и предотвратит рост сорняков.
  3. Настой из мелиссы: измельчите свежие листья мелиссы, залейте их водой и дайте настояться несколько дней. Получившийся настой можно использовать для полива картофельных растений, что даст им дополнительную питательность.

Использование мелиссы в качестве удобрения для картофеля — это естественный и эффективный способ повысить урожайность и улучшить здоровье ваших растений. Секреты природы могут стать вашим лучшим помощником на даче, и мелисса — яркий тому пример. Попробуйте внедрить этот сорняк в свою огородную практику, и вы удивитесь тем результатам, которые сможете достичь!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Авто
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне Аудио 
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Мир. Новости мира
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки Аудио 
Раскрыт секрет густых волос: втирайте эту смесь масел на ночь — эффект потрясающий
Красота и стиль
Раскрыт секрет густых волос: втирайте эту смесь масел на ночь — эффект потрясающий Аудио 
Популярное
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA

Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.

IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Основная проблема российских штурмовиков Су-25 на спецоперации Дмитрий Плотников Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами Любовь Степушова Министерство обороны США прекращает финансирование ключевых проектов безопасности: что стоит за этим решением? Игорь Буккер
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Эволюция под радиацией: Ученые обнаружили уникальную структуру ДНК у собак из Чернобыля!
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Последние материалы
Лови скидки! Pegasus Airlines продаёт дешёвые билеты
Как мелисса помогает картофелю: 3 причины использовать этот сорняк в огороде
Мой сад превратился в джунгли — 12 растений, которые не оставят вам шансов
Криштиану Роналду пропустит матч Лиги чемпионов Азии из-за угрозы наказания плетью в Иране
Мини-питомец с характером: 3 мифа о хомяках, в которые пора перестать верить
Вернитесь в детство за 15 минут: рецепт тех самых молочных коржиков по 8 копеек
Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк
Забытый король возвращается: легендарный GSX-R может снова покорить улицы
Ваш кот снова вылизывается? Возможно, он не просто моется, а показывает вам что-то важное
Тайна долголетия: напитки, защищающие от старческого слабоумия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.