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Не хотите ждать 10 лет? Эти деревья заполнят ваш участок уже через пару сезонов

3:28
Садоводство

Создать зеленый рай на участке можно и без долгих лет ожидания. Быстрорастущие деревья и кустарники помогут превратить пустырь в уютное место отдыха всего за пару сезонов. Разбираемся, какие виды стоит выбрать, чтобы не тратить время зря.

Туи
Фото: Own work by Secalinum, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Туи

Зачем выбирать быстрорастущие деревья

Если не хочется ждать десятилетиями, пока саженцы превратятся в раскидистые деревья, стоит обратить внимание на быстрорастущие виды.

Они имеют ряд преимуществ:

  • Быстрый прирост — некоторые виды добавляют до 2 метров в год.
  • Минимальный уход — большинство неприхотливы к почве и поливу.
  • Озеленение в кратчайшие сроки — можно быстро создать живую изгородь, тень для отдыха или защиту от ветра.

Однако есть нюансы: такие деревья требуют регулярной обрезки, а их жизненный цикл короче, чем у медленнорастущих собратьев.

Какие деревья растут быстрее всего

Лиственные

  • Береза — растет до 45 м, прибавляет до 2 м в год. Неприхотлива, переносит морозы до -45°C.
  • Павловния (Адамово дерево) — в России вырастает до 3 м, но в южных регионах может давать прирост до 3 м в год. Цветет крупными лиловыми соцветиями.
  • Клен — максимальная высота 30 м, ежегодный прирост 80 см. Любит влажный грунт, не переносит засуху.

Хвойные

  • Ель — высота до 50 м, ежегодный прирост 60 см. Подходит для живых изгородей.
  • Лиственница — растет до 60 м, прибавляет 40-60 см в год. Сбрасывает хвою на зиму.
  • Туя — декоративное хвойное дерево, вырастает до 7 м, ежегодно прибавляет 50 см.

Плодовые

  • Черешня — растет до 15 м, за год может прибавлять 1,2 м. Любит солнце, не переносит застой влаги.
  • Шелковица — достигает 20 м, быстро растет в молодом возрасте. Неприхотлива, выдерживает морозы до -30°C.
  • Айва — компактное дерево (до 7 м), но ежегодно прибавляет до 1,5 м.

Быстрорастущие кустарники

Они подойдут для живых изгородей, декора и защиты участка от ветра:

  • Дерен — растет до 5 м, прибавляя 50 см в год. Осенью листва меняет цвет на красный и фиолетовый.
  • Бузина — до 10 м, ежегодный прирост 60 см. Кустарник с ароматными цветами и ягодами.
  • Пузыреплодник — 3-5 м, прирост 40 см в год. Декоративный куст с необычными плодами.

Как выбрать правильное дерево

Перед посадкой стоит учесть несколько факторов:

  • Климат — не все виды одинаково хорошо переносят морозы и жару.
  • Размер участка — высокорослые деревья могут затенять другие растения.
  • Скорость роста — чем быстрее растет дерево, тем чаще придется его обрезать.

Быстрорастущие деревья и кустарники помогут создать уютный зеленый уголок без долгих лет ожидания. Главное — выбрать подходящий вид и не забывать о регулярном уходе.

Уточнения

Ту́я — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые. Виды этого рода, особенно Туя западная, активно используются в садоводстве в качестве декоративно-лиственных растений; выведено множество сортов.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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