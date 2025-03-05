Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алкоголь в Таиланде: где и когда можно будет купить спиртное?
Борщ, который согревает душу, и мягкие пампушки с чесноком — идеальное сочетание
Дешёвые шампиньоны — прошлый век: выращиваю их дома и не плачу за магазинные грибы
Японский спорткар снова заставит сердца биться чаще — Mazda RX-7 возвращается
Устали от жирных пятен на кухне? Этот способ избавит вас от проблем без химии
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Праздничный стол без хлопот: рецепт крекеров с креветками, удивляющий простотой и изысканностью!
Оживите свой огород: творческий подход к ненужным предметам из дома
Безупречная форма ягодиц: какие упражнения действительно работают

Эти действия помогут вырастить сладкую морковь на вашем дачном участке

3:29
Садоводство » Овощи

Морковь — это один из самых распространенных овощей, который радует садоводов своим сладким вкусом и полезными свойствами. Чтобы получить действительно сладкие и вкусные корнеплоды, важно соблюдать несколько ключевых правил при их выращивании. 

Морковь
Фото: flickr.com by Kai Schreiber, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Морковь

Шаг 1: Подбор и подготовка почвы

Хорошая почва — залог успешного роста и сладости моркови. Морковь предпочитает легкие, хорошо дренированные почвы с высоким содержанием органических веществ. Для достижения наилучших результатов выполните следующие действия:

  • Выбор места: идеальное место для моркови — солнечный участок, защищенный от сильного ветра. Убедитесь, что в этом месте нет застоя воды.
  • Подготовка почвы: за несколько недель до посева вспахайте участок на глубину 30 см, чтобы обеспечить хорошую аэрацию. Удалите все камни, корни и сорняки, которые могут препятствовать росту. Добавьте в почву компост или перегной — это обеспечит моркови необходимые питательные вещества.
  • pH почвы: проверьте уровень pH почвы, который должен быть в диапазоне 6.0-7.0. Если pH слишком низкий, добавьте известь для его повышения.

Шаг 2: Правильный уход за растениями

Когда морковь уже посеяна, уход за ней играет важную роль в получении сладких корнеплодов. Основные моменты включают:

  • Полив: морковь нуждается в регулярном увлажнении, особенно в период активного роста. Поливайте растения регулярно, избегая пересыхания почвы, так как это может привести к образованию жестких и пустых корнеплодов. Рекомендуется поливать морковь один раз в неделю, уделяя внимание состоянию почвы.
  • Прореживание: когда всходы достигнут 5-7 см в высоту, их необходимо проредить, оставляя между растениями расстояние в 5-8 см. Это позволит корнеплодам развиваться полноценно и получать достаточно питательных веществ и света.
  • Удобрение: используйте органические удобрения, такие как компост или навоз, для обеспечения ранних этапов роста дополнительными питательными веществами. Однако избегайте избытка удобрений с высоким содержанием азота, так как это может привести к развитию зеленой ботвы и уменьшению сладости корнеплодов.

Шаг 3: Сбор урожая в нужное время

Сбор моркови в правильное время имеет критическое значение для достижения сладости. Если корнеплоды будут лежать в земле слишком долго, они могут стать жесткими и менее сладкими. Вот несколько рекомендаций:

  • Определение зрелости: морковь обычно готова к сбору через 70-120 дней после посева, в зависимости от сорта. Проверяйте размер корнеплодов, они должны быть не менее 2,5 см в диаметре.
  • Сбор урожая: уберите морковь в сухую погоду, чтобы избежать преждевременной гниения. Используйте вилы или лопату, чтобы аккуратно вытащить корнеплоды из почвы, избегая повреждений.
  • Хранение: после сбора урожая храните морковь в прохладном, темном и влажном месте, чтобы сохранить ее сладость и свежесть.

Уточнения

Морковь посевная — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Кто осушает океан? Миллионы лет назад это уже происходило — и причина не та, что вы думаете
Наука и техника
Кто осушает океан? Миллионы лет назад это уже происходило — и причина не та, что вы думаете Аудио 
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Мир. Новости мира
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки Аудио 
Популярное
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA

Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.

IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Основная проблема российских штурмовиков Су-25 на спецоперации Дмитрий Плотников Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами Любовь Степушова Министерство обороны США прекращает финансирование ключевых проектов безопасности: что стоит за этим решением? Игорь Буккер
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Эволюция под радиацией: Ученые обнаружили уникальную структуру ДНК у собак из Чернобыля!
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Последние материалы
Алкоголь в Таиланде: где и когда можно будет купить спиртное?
Борщ, который согревает душу, и мягкие пампушки с чесноком — идеальное сочетание
Дешёвые шампиньоны — прошлый век: выращиваю их дома и не плачу за магазинные грибы
Японский спорткар снова заставит сердца биться чаще — Mazda RX-7 возвращается
Устали от жирных пятен на кухне? Этот способ избавит вас от проблем без химии
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Праздничный стол без хлопот: рецепт крекеров с креветками, удивляющий простотой и изысканностью!
Оживите свой огород: творческий подход к ненужным предметам из дома
Безупречная форма ягодиц: какие упражнения действительно работают
Всего две недели — и пресс в тонусе: динамическая планка вам в помощь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.