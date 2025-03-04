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Создаём яркий сад: 5 многолетников для вашего участка

2:59
Садоводство » Цветы

Если вы хотите создать живописный и яркий цветник на своей даче, многолетние растения – отличный выбор. Они не только радуют глаз своим цветением на протяжении нескольких лет, но и требуют меньше ухода по сравнению с однолетниками.

Лаванда
Фото: unsplash.com by Luke Barnard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаванда

Рудбекия

Рудбекия известна своими крупными, желтыми цветами с черными центрами, которые распускаются в конце лета и продолжают цвести до первых заморозков. Эти цветы отлично смотрятся как в одиночных посадках, так и в смешанных цветниках. Рудбекия любит солнечные участки и хорошо растет на любых типах почвы, при этом она довольно устойчива к засухе.

Лаванда

Лаванда – это не только красивое, но и ароматное растение, которое привлекает пчел и бабочек. Синевато-фиолетовые цветы образуются на стеблях в середине лета и обладают приятным запахом. Лаванда предпочитает солнечные участки и хорошо дренированную почву. Кроме того, она требует минимального ухода и прекрасно переносит сухие условия.

Флокс

Флоксы – это яркие и пышные цветы, которые начинают цвести в середине лета и продолжают радовать глаз до осени. Эти многолетники бывают различных цветов, включая розовый, фиолетовый, белый и красный. Флоксы любят солнечные или полутенистые места и требуют регулярного полива, особенно в жаркие дни. Они прекрасно смотрятся в групповых посадках и привносят насыщенные цвета в ваш сад.

Коника

Коника, или астильба, – это нежное многолетнее растение с перистыми цветами, которое цветет в конце лета и начале осени. Цветы могут быть белыми, розовыми или красными, а их тонкие стебли и пышная зелень создают красивый контраст. Астильба предпочитает влажные, полутенистые участки и является идеальным выбором для садов с высоким уровнем влаги.

Гейхера

Гейхера – это яркое многолетнее растение, известное своими декоративными листьями, которые бывают различных оттенков: от ярко-зеленого до темно-бордового. Кроме того, гейхера цветет нежными цветками весной и летом. Это растение предпочитает полутень и хорошо растет на богатых, влажных почвах. Гейхера отлично подходит для оформления бордюров и смешанных цветников.

Выбор многолетников для вашего дачного участка зависит от ваших предпочтений и условий сада. Рудбекия, лаванда, флоксы, коника и гейхера – это лишь некоторые из множества растений, которые могут добавить ярких акцентов в ваш сад. Они требуют минимального ухода и радуют глаз своим декоративным видом на протяжении многих лет. Создайте свой цветущий оазис, и ваш участок станет настоящим украшением!

Уточнения

Многоле́тнее расте́ние — растение, живущее более двух лет.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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