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Как кот и собака: 15 пар растений, которые категорически не уживаются вместе

4:07
Садоводство

Не все растения могут расти бок о бок без последствий для урожая. Иногда корневая система конкурирует за воду, в других случаях культуры страдают от одинаковых болезней, а иногда их биологические особенности просто несовместимы. Разбираемся, какие пары овощей не стоит высаживать в одной теплице, если вы хотите получить хороший урожай.

Теплица
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Теплица

Почему одни растения "враждуют" с другими

Некоторые овощи плохо переносят соседство друг с другом по нескольким причинам:

  • Разные условия выращивания. Одним нужен сухой воздух, другим высокая влажность.
  • Конкуренция за ресурсы. Глубокие корни вытягивают из почвы влагу и питательные вещества, не оставляя их соседям.
  • Общие болезни. Родственные культуры часто подвержены одинаковым инфекциям.
  • Химическая несовместимость. Некоторые растения выделяют вещества, угнетающие рост других.

15 пар овощей, которые нельзя сажать рядом

1. Томаты и огурцы

Огурцам требуется высокая влажность и тепло, а томаты любят сухой воздух и проветривание. В одной теплице эти культуры создадут друг другу неподходящие условия.

2. Перец и бобовые

Фасоль и горох подвержены грибковым заболеваниям, которые опасны для капризного перца. К тому же, вьющиеся плети бобов мешают росту рассады.

3. Кабачки и огурцы

Огурцы теряют вкус, если растут рядом с тыквенными. Кроме того, мощные листья кабачков забирают у них свет и влагу.

4. Баклажаны и томаты

Обе культуры из семейства пасленовых, поэтому болеют одними и теми же болезнями. Если заразится одна — пострадает и другая.

5. Латук и брокколи

Капуста выделяет вещества, из-за которых салат плохо развивается или даже погибает.

6. Свекла и горчица

Горчица — отличный сидерат, но для свеклы она опасна. Корнеплод плохо растет рядом с этим растением.

7. Сельдерей и пастернак

Сельдерей привлекает вредителей, особенно сельдерейную муху, которая вредит и пастернаку.

8. Бобовые и лук

Лук выделяет вещества, замедляющие рост бобов. Кроме того, обе культуры конкурируют за влагу.

9. Чеснок и лук

Несмотря на родство, эти культуры мешают друг другу: им не хватает питательных веществ, а болезни быстро передаются от одной к другой.

10. Редис и лук

Корни редиса и лука находятся на одном уровне, из-за чего растения конкурируют за воду и питание.

11. Огурцы и тыква

Эти растения страдают от одних и тех же болезней, а мощные плети тыквы могут "задушить" более слабые огурцы.

12. Капуста и баклажаны

Слизни, которые любят капусту, переходят и на баклажаны. Кроме того, обе культуры подвержены гнили.

13. Морковь и капуста

Морковь с мощной корневой системой отбирает у капусты влагу и микроэлементы, мешая ей нормально расти.

14. Укроп и морковь

Обе культуры из семейства зонтичных, поэтому угнетают друг друга в период активного роста.

15. Фенхель и любые растения

Фенхель выделяет вещества, подавляющие рост большинства овощей. Его лучше выращивать отдельно.

Как правильно сочетать растения в теплице

Чтобы урожай был богатым, важно правильно подбирать соседей. Например, томаты хорошо растут рядом с базиликом, а морковь — со свеклой. Полезно заранее изучить совместимость культур и учитывать потребности каждой из них.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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