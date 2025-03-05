Как кот и собака: 15 пар растений, которые категорически не уживаются вместе

4:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не все растения могут расти бок о бок без последствий для урожая. Иногда корневая система конкурирует за воду, в других случаях культуры страдают от одинаковых болезней, а иногда их биологические особенности просто несовместимы. Разбираемся, какие пары овощей не стоит высаживать в одной теплице, если вы хотите получить хороший урожай.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Теплица

Почему одни растения "враждуют" с другими

Некоторые овощи плохо переносят соседство друг с другом по нескольким причинам:

Разные условия выращивания. Одним нужен сухой воздух, другим высокая влажность.

Конкуренция за ресурсы. Глубокие корни вытягивают из почвы влагу и питательные вещества, не оставляя их соседям.

Общие болезни. Родственные культуры часто подвержены одинаковым инфекциям.

Химическая несовместимость. Некоторые растения выделяют вещества, угнетающие рост других.

15 пар овощей, которые нельзя сажать рядом

1. Томаты и огурцы

Огурцам требуется высокая влажность и тепло, а томаты любят сухой воздух и проветривание. В одной теплице эти культуры создадут друг другу неподходящие условия.

2. Перец и бобовые

Фасоль и горох подвержены грибковым заболеваниям, которые опасны для капризного перца. К тому же, вьющиеся плети бобов мешают росту рассады.

3. Кабачки и огурцы

Огурцы теряют вкус, если растут рядом с тыквенными. Кроме того, мощные листья кабачков забирают у них свет и влагу.

4. Баклажаны и томаты

Обе культуры из семейства пасленовых, поэтому болеют одними и теми же болезнями. Если заразится одна — пострадает и другая.

5. Латук и брокколи

Капуста выделяет вещества, из-за которых салат плохо развивается или даже погибает.

6. Свекла и горчица

Горчица — отличный сидерат, но для свеклы она опасна. Корнеплод плохо растет рядом с этим растением.

7. Сельдерей и пастернак

Сельдерей привлекает вредителей, особенно сельдерейную муху, которая вредит и пастернаку.

8. Бобовые и лук

Лук выделяет вещества, замедляющие рост бобов. Кроме того, обе культуры конкурируют за влагу.

9. Чеснок и лук

Несмотря на родство, эти культуры мешают друг другу: им не хватает питательных веществ, а болезни быстро передаются от одной к другой.

10. Редис и лук

Корни редиса и лука находятся на одном уровне, из-за чего растения конкурируют за воду и питание.

11. Огурцы и тыква

Эти растения страдают от одних и тех же болезней, а мощные плети тыквы могут "задушить" более слабые огурцы.

12. Капуста и баклажаны

Слизни, которые любят капусту, переходят и на баклажаны. Кроме того, обе культуры подвержены гнили.

13. Морковь и капуста

Морковь с мощной корневой системой отбирает у капусты влагу и микроэлементы, мешая ей нормально расти.

14. Укроп и морковь

Обе культуры из семейства зонтичных, поэтому угнетают друг друга в период активного роста.

15. Фенхель и любые растения

Фенхель выделяет вещества, подавляющие рост большинства овощей. Его лучше выращивать отдельно.

Как правильно сочетать растения в теплице

Чтобы урожай был богатым, важно правильно подбирать соседей. Например, томаты хорошо растут рядом с базиликом, а морковь — со свеклой. Полезно заранее изучить совместимость культур и учитывать потребности каждой из них.