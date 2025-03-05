Как кот и собака: 15 пар растений, которые категорически не уживаются вместе

Не все растения могут расти бок о бок без последствий для урожая. Иногда корневая система конкурирует за воду, в других случаях культуры страдают от одинаковых болезней, а иногда их биологические особенности просто несовместимы. Разбираемся, какие пары овощей не стоит высаживать в одной теплице, если вы хотите получить хороший урожай.
Некоторые овощи плохо переносят соседство друг с другом по нескольким причинам:
Огурцам требуется высокая влажность и тепло, а томаты любят сухой воздух и проветривание. В одной теплице эти культуры создадут друг другу неподходящие условия.
Фасоль и горох подвержены грибковым заболеваниям, которые опасны для капризного перца. К тому же, вьющиеся плети бобов мешают росту рассады.
Огурцы теряют вкус, если растут рядом с тыквенными. Кроме того, мощные листья кабачков забирают у них свет и влагу.
Обе культуры из семейства пасленовых, поэтому болеют одними и теми же болезнями. Если заразится одна — пострадает и другая.
Капуста выделяет вещества, из-за которых салат плохо развивается или даже погибает.
Горчица — отличный сидерат, но для свеклы она опасна. Корнеплод плохо растет рядом с этим растением.
Сельдерей привлекает вредителей, особенно сельдерейную муху, которая вредит и пастернаку.
Лук выделяет вещества, замедляющие рост бобов. Кроме того, обе культуры конкурируют за влагу.
Несмотря на родство, эти культуры мешают друг другу: им не хватает питательных веществ, а болезни быстро передаются от одной к другой.
Корни редиса и лука находятся на одном уровне, из-за чего растения конкурируют за воду и питание.
Эти растения страдают от одних и тех же болезней, а мощные плети тыквы могут "задушить" более слабые огурцы.
Слизни, которые любят капусту, переходят и на баклажаны. Кроме того, обе культуры подвержены гнили.
Морковь с мощной корневой системой отбирает у капусты влагу и микроэлементы, мешая ей нормально расти.
Обе культуры из семейства зонтичных, поэтому угнетают друг друга в период активного роста.
Фенхель выделяет вещества, подавляющие рост большинства овощей. Его лучше выращивать отдельно.
Чтобы урожай был богатым, важно правильно подбирать соседей. Например, томаты хорошо растут рядом с базиликом, а морковь — со свеклой. Полезно заранее изучить совместимость культур и учитывать потребности каждой из них.
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