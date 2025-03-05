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Эти растения — кошмар дачников: 8 культур, с которыми не стоит связываться

3:19
Садоводство

Садоводы и огородники знают: не все культуры одинаково благодарны за труды. Одни растут сами по себе, радуя обильными урожаями, а другие требуют тщательного ухода, но даже при этом могут не оправдать ожиданий. Рассказываем, какие растения способны разочаровать даже самых терпеливых дачников.

брюссельская капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Coyau, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
брюссельская капуста

Сложные культуры: почему урожая может не быть

Некоторые растения капризны из-за климатических условий, другие — из-за требований к почве и поливу. Но есть и такие, которые даже при идеальном уходе дают урожай, за который обидно. Вот те, с которыми можно намучиться без гарантии результата.

Арбуз: либо жарко, либо пустоцвет

Эта сладкая ягода растет только в тёплом климате, а в северных регионах её приходится выращивать в теплицах. Арбузы любят плодородную почву и регулярный полив, но даже при идеальных условиях могут уйти в пустоцвет или вырасти мелкими и несладкими.

Дыня: капризная принцесса грядки

Дыне нужна особая почва — лёгкая, удобренная минералами, с хорошей аэрацией. Поливать её тоже надо с умом: до появления плодов обильно, потом реже, а перед сбором урожая и вовсе прекратить. Нарушите режим — получите безвкусные или растрескавшиеся дыни.

Бобовые: зелёные, но бесполезные?

Горох и фасоль хорошо растут, но урожайность у них низкая, особенно у зерновых сортов. Если хочется больше стручков, придётся пожертвовать площадью — слишком уж эти культуры неэкономные.

Брюссельская капуста: растёт долго, а толку мало

Эта капуста требует много внимания: полив, подкормка, прополка, защита от вредителей. А в итоге — всего 1 кг с квадратного метра. Достаточно ли этого, чтобы тратить столько сил? Вопрос открытый.

Спаржа: через 3 года — 200 граммов урожая

Одна из самых долгоживущих культур, но урожай ждать придётся несколько лет. Даже потом его объём вряд ли впечатлит: с квадратного метра можно собрать не больше 800 г. Выгоднее купить в магазине.

Баклажан: если не климат, то вредители

В тёплом климате баклажаны чувствуют себя хорошо, но в большинстве регионов без теплицы не обойтись. Дополнительно придется следить за влажностью, проветриванием, вручную опылять цветы. И даже при идеальном уходе можно остаться с пустыми кустами.

Сельдерей: привередливый и требовательный

Ему нужны стабильная температура, влагопроницаемая почва, отсутствие жары и холода. А если поливать слишком обильно, корнеплоды становятся волокнистыми и теряют вкус.

Цветная капуста: вечно чего-то не хватает

Этот овощ не любит ни холода, ни жары, а значит, нуждается в особых условиях. Время высадки, защита от солнца, регулярный полив — за всем нужно следить, иначе вместо кочанов будут лишь листья.

Стоит ли мучиться

Если есть желание поэкспериментировать — пожалуйста. Но если хочется стабильного урожая без танцев с бубном, лучше выбрать менее капризные культуры.

Уточнения

Сельдере́й — род травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae).
 
 

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). В зависимости от сорта может быть столового или кормового назначения.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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