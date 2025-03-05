Почва губит ваш урожай? Проверьте её кислотность за 5 минут прямо у себя дома

Ваши растения плохо растут, хотя вы регулярно их удобряете? Возможно, дело в неподходящей кислотности почвы. Если рН слишком низкий или высокий, растения просто не могут усваивать полезные вещества. Разбираемся, как быстро проверить уровень кислотности без лаборатории, используя простые и доступные методы.
Посмотрите, какие сорняки растут на участке. Кислую почву любят мхи, щавель, мокрица и осот, а щелочную — ромашка, лебеда и полынь.
Если у свеклы зелёные листья с красными черешками — почва нейтральная. Чем ярче красный оттенок, тем кислее грунт.
Отварите капусту, залейте жидкость в почву. Зелёный цвет говорит о щелочной среде, розовый — о кислой.
Заварите листья чёрной смородины, добавьте грунт. Если отвар стал синим — почва щелочная, если красным — кислая.
Добавьте немного воды в почву, а затем насыпьте соду. Если пошло шипение, грунт слишком кислый.
Капните уксус на ком земли. Сильное пузырение говорит о щелочной среде, отсутствие реакции — о высокой кислотности.
Добавьте землю в стакан с водой, опустите туда лакмусовую бумагу. Цвет подскажет уровень pH.
Фенолфталеин меняет цвет, если в почве есть избыток кислоты. Проверить можно обычным аптечным раствором.
Самый точный вариант — pH-метр. Он покажет кислотность на экране и поможет вам понять, какие растения можно сажать на участке.
По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.