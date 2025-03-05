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Почва губит ваш урожай? Проверьте её кислотность за 5 минут прямо у себя дома

2:09
Садоводство

Ваши растения плохо растут, хотя вы регулярно их удобряете? Возможно, дело в неподходящей кислотности почвы. Если рН слишком низкий или высокий, растения просто не могут усваивать полезные вещества. Разбираемся, как быстро проверить уровень кислотности без лаборатории, используя простые и доступные методы.

Анализ почвы
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анализ почвы

9 проверенных способов узнать кислотность почвы

1. Определяем по дикоросам

Посмотрите, какие сорняки растут на участке. Кислую почву любят мхи, щавель, мокрица и осот, а щелочную — ромашка, лебеда и полынь.

2. Цвет свекольной ботвы

Если у свеклы зелёные листья с красными черешками — почва нейтральная. Чем ярче красный оттенок, тем кислее грунт.

3. Эксперимент с краснокочанной капустой

Отварите капусту, залейте жидкость в почву. Зелёный цвет говорит о щелочной среде, розовый — о кислой.

4. Чай из листьев смородины

Заварите листья чёрной смородины, добавьте грунт. Если отвар стал синим — почва щелочная, если красным — кислая.

5. Тест с содой

Добавьте немного воды в почву, а затем насыпьте соду. Если пошло шипение, грунт слишком кислый.

6. Уксусная проба

Капните уксус на ком земли. Сильное пузырение говорит о щелочной среде, отсутствие реакции — о высокой кислотности.

7. Лакмусовые полоски

Добавьте землю в стакан с водой, опустите туда лакмусовую бумагу. Цвет подскажет уровень pH.

8. Индикаторный раствор

Фенолфталеин меняет цвет, если в почве есть избыток кислоты. Проверить можно обычным аптечным раствором.

9. Специальные приборы

Самый точный вариант — pH-метр. Он покажет кислотность на экране и поможет вам понять, какие растения можно сажать на участке.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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