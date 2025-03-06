Этот раствор защитит ваш лук от болезней. Секрет опытных огородников

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Прежде чем отправить лук в почву, важно провести его подготовку. Это поможет ускорить прорастание, укрепить растения и защитить их от болезней и вредителей.

Фото: Own work by Vidor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зелёный лук

Существует несколько этапов подготовки:

Сортировка и отбор

Отбраковываем поврежденные, гнилые и слишком мелкие луковицы. Для посадки лучше выбирать экземпляры диаметром 1–3 см.

Прогревание

Чтобы избежать стрелкования, лук нужно прогреть. Есть два варианта:

Долгий – держать луковицы в теплом месте (+25…+30 °C) 10–14 дней.

Быстрый – поместить их в воду температурой +40…+45 °C на 8–10 часов.

Замачивание

Лук замачивают, чтобы ускорить прорастание и повысить устойчивость к заболеваниям. Можно использовать:

Обычную теплую воду (на 2–3 часа).

Растворы стимуляторов роста («Эпин», «Циркон»).

Обеззараживание

Помогает избавиться от грибковых заболеваний и вредителей. Популярные методы:

Марганцовка – 1 г на литр воды, выдержать 20–30 минут.

– 1 г на литр воды, выдержать 20–30 минут. Соль – столовая ложка на литр воды, держать 2–3 часа.

– столовая ложка на литр воды, держать 2–3 часа. Медный купорос – 5 г на 10 л воды, замачивать 10–15 минут.

– 5 г на 10 л воды, замачивать 10–15 минут. Зольный раствор – зола древесная (3 столовые ложки на 1 литр воды), выдерживать 3–4 часа.

Обрезка верхушки

У крупных луковиц можно срезать сухую верхушку – это поможет перьям быстрее пробиться наружу. Однако делать это необязательно.

После всех подготовительных процедур лук полностью готов к посадке. Благодаря этим простым шагам урожай будет дружным, а растения – крепкими и здоровыми.

Уточнения

Лук (растение) (лат. Allium) — род растений семейства Амариллисовые.

