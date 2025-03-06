Этот раствор защитит ваш лук от болезней. Секрет опытных огородников

Прежде чем отправить лук в почву, важно провести его подготовку. Это поможет ускорить прорастание, укрепить растения и защитить их от болезней и вредителей.
Существует несколько этапов подготовки:
Отбраковываем поврежденные, гнилые и слишком мелкие луковицы. Для посадки лучше выбирать экземпляры диаметром 1–3 см.
Чтобы избежать стрелкования, лук нужно прогреть. Есть два варианта:
Лук замачивают, чтобы ускорить прорастание и повысить устойчивость к заболеваниям. Можно использовать:
Помогает избавиться от грибковых заболеваний и вредителей. Популярные методы:
У крупных луковиц можно срезать сухую верхушку – это поможет перьям быстрее пробиться наружу. Однако делать это необязательно.
После всех подготовительных процедур лук полностью готов к посадке. Благодаря этим простым шагам урожай будет дружным, а растения – крепкими и здоровыми.
Лук (растение) (лат. Allium) — род растений семейства Амариллисовые.
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