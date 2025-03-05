Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лови скидки! Pegasus Airlines продаёт дешёвые билеты
Как мелисса помогает картофелю: 3 причины использовать этот сорняк в огороде
Криштиану Роналду пропустит матч Лиги чемпионов Азии из-за угрозы наказания плетью в Иране
Мини-питомец с характером: 3 мифа о хомяках, в которые пора перестать верить
Вернитесь в детство за 15 минут: рецепт тех самых молочных коржиков по 8 копеек
Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк
Забытый король возвращается: легендарный GSX-R может снова покорить улицы
Ваш кот снова вылизывается? Возможно, он не просто моется, а показывает вам что-то важное
Тайна долголетия: напитки, защищающие от старческого слабоумия

Мой сад превратился в джунгли — 12 растений, которые не оставят вам шансов

3:04
Садоводство

Вы мечтаете о красивом саде, а в итоге получаете огород без границ? Некоторые растения кажутся неприхотливыми, полезными или даже декоративными, но стоит потерять контроль, и они превращаются в зелёных захватчиков. Рассказываем, какие культуры быстро выходят из-под контроля и как их приручить.

Хмель
Фото: commons.wikimedia.org by Visitor7, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хмель

12 растений, с которыми нужно быть осторожнее

1. Портулак

Этот "зелёный ковёр" с яркими цветками выглядит эффектно, но его ползучие побеги захватывают всю доступную территорию. Если не ограничить портулак бордюром, он превратится в сорняк.

2. Амарант

Красивый, съедобный и полезный амарант размножается семенами со скоростью молнии. Весной лучше пропалывать его молодые ростки, иначе он вытеснит культурные растения.

3. Сумах

Этот кустарник с мощной корневой системой может разрушить фундамент и захватить всю дачу. Даже срубленные ветки легко укореняются, поэтому лучше не заводить его на участке.

4. Малина

Если не контролировать разрастание, малина быстро заполонит всё вокруг. Её корневища разрастаются, а заросли превращаются в непроходимый лес.

5. Топинамбур

Клубни топинамбура углубляются на метр, а даже после перекопки он возрождается из маленьких кусочков. Если не ограничить грядку шифером или другими преградами, он вытеснит соседние культуры.

6. Слива

Сеянцы и корневые отростки распространяются так быстро, что через пару лет сад превратится в заросший сливовый лес. Регулярное выкорчёвывание — единственный способ держать её под контролем.

7. Мята

Мята не знает границ и пускает корни во все стороны. Лучше сажать её в большие вкопанные ёмкости, иначе через пару лет она вытеснит все остальные растения.

8. Вероника нитевидная

Красивая, но слишком живучая почвопокровная трава. Если хотите клумбы без хаоса, ограничьте её рост бордюрами.

9. Хмель

Легко взбирается на стены, заборы и беседки, но попробуйте потом его вывести! Вьющиеся побеги разрастаются так, что превращают участок в зелёные джунгли.

10. Гвоздика турецкая

Милые цветочки, которые быстро выходят из-под контроля. Весной вам придётся пропалывать её повсюду, если не хотите потерять клумбы в хаосе.

11. Астра многолетняя

Этот осенний красавец размножается самосевом, и весной вы обнаружите, что астры появились в самых неожиданных местах.

12. Энотера

Цветёт красиво, но захватывает всё пространство, вытесняя другие цветы. Лучше выращивать её вдоль дорожек и ограничивать камнями или щебнем.

Уточнения

Сорняки́ — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород). Вред, который наносят сорные растения, связан как со снижением урожайности, так и с ухудшением качества сельскохозяйственной продукции.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Авто
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне Аудио 
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Мир. Новости мира
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки Аудио 
Раскрыт секрет густых волос: втирайте эту смесь масел на ночь — эффект потрясающий
Красота и стиль
Раскрыт секрет густых волос: втирайте эту смесь масел на ночь — эффект потрясающий Аудио 
Популярное
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA

Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.

IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Основная проблема российских штурмовиков Су-25 на спецоперации Дмитрий Плотников Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами Любовь Степушова Министерство обороны США прекращает финансирование ключевых проектов безопасности: что стоит за этим решением? Игорь Буккер
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Эволюция под радиацией: Ученые обнаружили уникальную структуру ДНК у собак из Чернобыля!
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Последние материалы
Лови скидки! Pegasus Airlines продаёт дешёвые билеты
Как мелисса помогает картофелю: 3 причины использовать этот сорняк в огороде
Мой сад превратился в джунгли — 12 растений, которые не оставят вам шансов
Криштиану Роналду пропустит матч Лиги чемпионов Азии из-за угрозы наказания плетью в Иране
Мини-питомец с характером: 3 мифа о хомяках, в которые пора перестать верить
Вернитесь в детство за 15 минут: рецепт тех самых молочных коржиков по 8 копеек
Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк
Забытый король возвращается: легендарный GSX-R может снова покорить улицы
Ваш кот снова вылизывается? Возможно, он не просто моется, а показывает вам что-то важное
Тайна долголетия: напитки, защищающие от старческого слабоумия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.