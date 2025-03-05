Мой сад превратился в джунгли — 12 растений, которые не оставят вам шансов

3:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы мечтаете о красивом саде, а в итоге получаете огород без границ? Некоторые растения кажутся неприхотливыми, полезными или даже декоративными, но стоит потерять контроль, и они превращаются в зелёных захватчиков. Рассказываем, какие культуры быстро выходят из-под контроля и как их приручить.

Фото: commons.wikimedia.org by Visitor7, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Хмель

12 растений, с которыми нужно быть осторожнее

1. Портулак

Этот "зелёный ковёр" с яркими цветками выглядит эффектно, но его ползучие побеги захватывают всю доступную территорию. Если не ограничить портулак бордюром, он превратится в сорняк.

2. Амарант

Красивый, съедобный и полезный амарант размножается семенами со скоростью молнии. Весной лучше пропалывать его молодые ростки, иначе он вытеснит культурные растения.

3. Сумах

Этот кустарник с мощной корневой системой может разрушить фундамент и захватить всю дачу. Даже срубленные ветки легко укореняются, поэтому лучше не заводить его на участке.

4. Малина

Если не контролировать разрастание, малина быстро заполонит всё вокруг. Её корневища разрастаются, а заросли превращаются в непроходимый лес.

5. Топинамбур

Клубни топинамбура углубляются на метр, а даже после перекопки он возрождается из маленьких кусочков. Если не ограничить грядку шифером или другими преградами, он вытеснит соседние культуры.

6. Слива

Сеянцы и корневые отростки распространяются так быстро, что через пару лет сад превратится в заросший сливовый лес. Регулярное выкорчёвывание — единственный способ держать её под контролем.

7. Мята

Мята не знает границ и пускает корни во все стороны. Лучше сажать её в большие вкопанные ёмкости, иначе через пару лет она вытеснит все остальные растения.

8. Вероника нитевидная

Красивая, но слишком живучая почвопокровная трава. Если хотите клумбы без хаоса, ограничьте её рост бордюрами.

9. Хмель

Легко взбирается на стены, заборы и беседки, но попробуйте потом его вывести! Вьющиеся побеги разрастаются так, что превращают участок в зелёные джунгли.

10. Гвоздика турецкая

Милые цветочки, которые быстро выходят из-под контроля. Весной вам придётся пропалывать её повсюду, если не хотите потерять клумбы в хаосе.

11. Астра многолетняя

Этот осенний красавец размножается самосевом, и весной вы обнаружите, что астры появились в самых неожиданных местах.

12. Энотера

Цветёт красиво, но захватывает всё пространство, вытесняя другие цветы. Лучше выращивать её вдоль дорожек и ограничивать камнями или щебнем.

Уточнения

Сорняки́ — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород). Вред, который наносят сорные растения, связан как со снижением урожайности, так и с ухудшением качества сельскохозяйственной продукции.



