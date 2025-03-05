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Дешёвые шампиньоны — прошлый век: выращиваю их дома и не плачу за магазинные грибы

3:33
Садоводство

Выращивание шампиньонов в домашних условиях — это не только удобный, но и выгодный способ всегда иметь под рукой свежие грибы. Причём не обязательно обладать гектаром земли — можно организовать грибную ферму в подвале, теплице, мешке или даже в коробке. Рассказываем, как правильно посадить мицелий, ухаживать за ним и собирать урожай несколько раз в год.

Шампиньоны
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шампиньоны

Что нужно для выращивания шампиньонов

  • Помещение с температурой 13-16°С и влажностью 80% (подвал, кладовка, гараж, теплица).
  • Субстрат (смесь соломы, навоза, мела и гипса).
  • Мицелий (зерновой или компостный).
  • Отсутствие света (грибам не нужно солнце).
  • Хорошая вентиляция (шампиньоны выделяют углекислый газ).

Как подготовить субстрат

Для 20 кг питательной смеси понадобится:

  • 10 кг соломы (замочить на сутки);
  • 5 кг навоза (лучше конского или коровьего);
  • 200 г мочевины;
  • 800 г гипса;
  • 500 г мела;
  • 200 г суперфосфата.

Как приготовить:

  1. Чередуем слои соломы и навоза, пересыпая мочевиной и суперфосфатом.
  2. Поливаем тёплой водой, оставляем на 7 дней.
  3. Каждые 3 дня перемешиваем вилами (всего 5 раз).
  4. Добавляем гипс и мел, перемешиваем.
  5. Через 27-30 дней субстрат готов.

Где взять мицелий

Шампиньоны размножаются грибницей — мицелием.

Купить его можно в специализированных магазинах:

  • Зерновой мицелий — быстрее растёт, но хранится до 6 месяцев.
  • Компостный мицелий — хранится до года, но более капризен.

Также можно найти мицелий в природе: если увидели дикие шампиньоны, аккуратно выкопайте кусочек почвы с белыми прожилками.

Как правильно посадить шампиньоны

  1. В ёмкость (коробку, мешок, грядку) насыпаем 20 см субстрата, оставляем на 2-5 дней.
  2. Делаем лунки глубиной 3 см на расстоянии 20-25 см.
  3. Кладём кусочки мицелия, присыпаем компостом.
  4. Закрываем бумагой или тканью, поддерживаем влажность 80% и температуру 24°С.
  5. Через 7-10 дней появятся первые нити грибницы — присыпаем смесью из торфа, известняка и почвы.
  6. Через 3 дня снижаем температуру до 13-16°С.

Как ухаживать за грибами

  • Полив только распылителем, чтобы не залить грибницу.
  • Влажность не ниже 80%, иначе грибы не вырастут.
  • Температура от 13 до 16°С (ниже — грибница не растёт, выше — испортится урожай).
  • Регулярная вентиляция.

Когда собирать урожай

Шампиньоны можно собирать до 7 раз с одного субстрата. Первая волна появляется через 1,5-2 месяца. Готовые грибы не срезают, а выкручивают, чтобы на их месте появлялись новые.

Способы выращивания шампиньонов

  • В подвале — стабильная температура, подходит для круглогодичного выращивания.
  • В коробке или мешке — экономичный и мобильный вариант, можно переносить в дом или на улицу.
  • В теплице — подойдёт затенённое укрытие без прямого солнца.

Уточнения

Шампиньо́н — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые). Русское название «шампиньон» происходит от фр. champignon, восходящего к народнолатинскому (fungus) campaniolus — «полевой (гриб)».

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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