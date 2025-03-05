Дешёвые шампиньоны — прошлый век: выращиваю их дома и не плачу за магазинные грибы

Выращивание шампиньонов в домашних условиях — это не только удобный, но и выгодный способ всегда иметь под рукой свежие грибы. Причём не обязательно обладать гектаром земли — можно организовать грибную ферму в подвале, теплице, мешке или даже в коробке. Рассказываем, как правильно посадить мицелий, ухаживать за ним и собирать урожай несколько раз в год.
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Шампиньоны
Что нужно для выращивания шампиньонов
Помещение с температурой 13-16°С и влажностью 80% (подвал, кладовка, гараж, теплица).
Чередуем слои соломы и навоза, пересыпая мочевиной и суперфосфатом.
Поливаем тёплой водой, оставляем на 7 дней.
Каждые 3 дня перемешиваем вилами (всего 5 раз).
Добавляем гипс и мел, перемешиваем.
Через 27-30 дней субстрат готов.
Где взять мицелий
Шампиньоны размножаются грибницей — мицелием.
Купить его можно в специализированных магазинах:
Зерновой мицелий — быстрее растёт, но хранится до 6 месяцев.
Компостный мицелий — хранится до года, но более капризен.
Также можно найти мицелий в природе: если увидели дикие шампиньоны, аккуратно выкопайте кусочек почвы с белыми прожилками.
Как правильно посадить шампиньоны
В ёмкость (коробку, мешок, грядку) насыпаем 20 см субстрата, оставляем на 2-5 дней.
Делаем лунки глубиной 3 см на расстоянии 20-25 см.
Кладём кусочки мицелия, присыпаем компостом.
Закрываем бумагой или тканью, поддерживаем влажность 80% и температуру 24°С.
Через 7-10 дней появятся первые нити грибницы — присыпаем смесью из торфа, известняка и почвы.
Через 3 дня снижаем температуру до 13-16°С.
Как ухаживать за грибами
Полив только распылителем, чтобы не залить грибницу.
Влажность не ниже 80%, иначе грибы не вырастут.
Температура от 13 до 16°С (ниже — грибница не растёт, выше — испортится урожай).
Регулярная вентиляция.
Когда собирать урожай
Шампиньоны можно собирать до 7 раз с одного субстрата. Первая волна появляется через 1,5-2 месяца. Готовые грибы не срезают, а выкручивают, чтобы на их месте появлялись новые.
Способы выращивания шампиньонов
В подвале — стабильная температура, подходит для круглогодичного выращивания.
В коробке или мешке — экономичный и мобильный вариант, можно переносить в дом или на улицу.
В теплице — подойдёт затенённое укрытие без прямого солнца.
Уточнения
Шампиньо́н — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые). Русское название «шампиньон» происходит от фр. champignon, восходящего к народнолатинскому (fungus) campaniolus — «полевой (гриб)».