Дешёвые шампиньоны — прошлый век: выращиваю их дома и не плачу за магазинные грибы

3:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание шампиньонов в домашних условиях — это не только удобный, но и выгодный способ всегда иметь под рукой свежие грибы. Причём не обязательно обладать гектаром земли — можно организовать грибную ферму в подвале, теплице, мешке или даже в коробке. Рассказываем, как правильно посадить мицелий, ухаживать за ним и собирать урожай несколько раз в год.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шампиньоны

Что нужно для выращивания шампиньонов

Помещение с температурой 13-16°С и влажностью 80% (подвал, кладовка, гараж, теплица).

Субстрат (смесь соломы, навоза, мела и гипса).

Мицелий (зерновой или компостный).

Отсутствие света (грибам не нужно солнце).

Хорошая вентиляция (шампиньоны выделяют углекислый газ).

Как подготовить субстрат

Для 20 кг питательной смеси понадобится:

10 кг соломы (замочить на сутки);

5 кг навоза (лучше конского или коровьего);

200 г мочевины;

800 г гипса;

500 г мела;

200 г суперфосфата.

Как приготовить:

Чередуем слои соломы и навоза, пересыпая мочевиной и суперфосфатом. Поливаем тёплой водой, оставляем на 7 дней. Каждые 3 дня перемешиваем вилами (всего 5 раз). Добавляем гипс и мел, перемешиваем. Через 27-30 дней субстрат готов.

Где взять мицелий

Шампиньоны размножаются грибницей — мицелием.

Купить его можно в специализированных магазинах:

Зерновой мицелий — быстрее растёт, но хранится до 6 месяцев.

Компостный мицелий — хранится до года, но более капризен.

Также можно найти мицелий в природе: если увидели дикие шампиньоны, аккуратно выкопайте кусочек почвы с белыми прожилками.

Как правильно посадить шампиньоны

В ёмкость (коробку, мешок, грядку) насыпаем 20 см субстрата, оставляем на 2-5 дней. Делаем лунки глубиной 3 см на расстоянии 20-25 см. Кладём кусочки мицелия, присыпаем компостом. Закрываем бумагой или тканью, поддерживаем влажность 80% и температуру 24°С. Через 7-10 дней появятся первые нити грибницы — присыпаем смесью из торфа, известняка и почвы. Через 3 дня снижаем температуру до 13-16°С.

Как ухаживать за грибами

Полив только распылителем, чтобы не залить грибницу.

Влажность не ниже 80%, иначе грибы не вырастут.

Температура от 13 до 16°С (ниже — грибница не растёт, выше — испортится урожай).

Регулярная вентиляция.

Когда собирать урожай

Шампиньоны можно собирать до 7 раз с одного субстрата. Первая волна появляется через 1,5-2 месяца. Готовые грибы не срезают, а выкручивают, чтобы на их месте появлялись новые.

Способы выращивания шампиньонов

В подвале — стабильная температура, подходит для круглогодичного выращивания.

В коробке или мешке — экономичный и мобильный вариант, можно переносить в дом или на улицу.

В теплице — подойдёт затенённое укрытие без прямого солнца.

Уточнения

Шампиньо́н — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые). Русское название «шампиньон» происходит от фр. champignon, восходящего к народнолатинскому (fungus) campaniolus — «полевой (гриб)».

