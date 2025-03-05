Белокрылка не оставит вам урожая — если не сделать это прямо сейчас

3:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Белокрылка — один из самых коварных вредителей в теплицах. Её почти невозможно заметить на начальной стадии, а когда мелкие белые мошки поднимаются над растениями, ущерб уже велик. Они высасывают сок из листьев, оставляют липкий налёт и разносят грибковые заболевания. Как раз и навсегда избавиться от белокрылки в теплице? Разбираем 5 эффективных способов борьбы и 12 проверенных народных и магазинных средств.

Фото: https://www.ars.usda.gov/oc/images/photos/jul08/d288-23/ by Stephen Ausmus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белокрылка

Как понять, что в теплице появилась белокрылка

Опасного вредителя можно распознать по таким признакам:

Если потрясти куст, над ним взлетает облако мелких белых мошек.

На нижней стороне листьев видны полупрозрачные чешуйки — это личинки.

На листьях появляются размытые белые или жёлтые пятна.

Листья становятся липкими, покрываются чёрным налётом — это грибковая инфекция, развивающаяся из-за выделений белокрылки.

При первых же признаках нужно срочно принимать меры!

Откуда берётся белокрылка в теплице

Этот вредитель легко проникает в укрытия.

Основные пути заражения:

заражённая рассада или комнатные растения;

почва из магазина, если в ней были личинки белокрылки;

одежда и руки садовода — насекомые могут прилипнуть к ткани и попасть в теплицу;

овощи и цветы из магазина — на них могут быть яйца вредителей.

Как избавиться от белокрылки в теплице — 5 методов

Механический способ Промыть листья мыльным раствором.

Стряхнуть бабочек и личинок пылесосом. Клеевые ловушки Покрасить картон в жёлтый цвет и покрыть липким составом (мёд, вазелин).

Развесить ловушки на уровне кустов. Биологический метод Запустить в теплицу божьих коровок или энкарзию (насекомых-паразитов, уничтожающих белокрылку). Народные средства Чесночный настой, нашатырь, отвар табачной пыли — обрабатываем кусты. Химические препараты Инсектициды ("Зубр", "Танрек", "Искра Золотая") для сильного заражения.

12 народных и магазинных средств от белокрылки

Чесночный настой — 3 зубчика чеснока на 1,5 л воды, настаивать 2 дня, опрыскивать. Отвар табачной пыли — 200 г на 1 л кипятка, варить 30 минут, процедить, разбавить водой. Раствор нашатыря — 25 мл на 10 л воды, 3 обработки с интервалом в 5 дней. Настой тысячелистника — 80 г сухого сырья на 1 л горячей воды, настаивать 2 дня. Берёзовый дёготь — 5 мл на 10 л воды, обработка 3-4 раза. Хозяйственное мыло — 100 г натертого мыла на 10 л воды, опрыскивать кусты. Дёготь + мыло — 2 ст. ложки дёгтя + 100 г мыла на 10 л воды. Настой золы — 1 стакан золы + 4 стакана луковой шелухи на 10 л воды. Клеевые ловушки — жёлтые листы с липким составом. Пылесос — стряхивать бабочек и личинок, затем мыть листья мыльным раствором. Биологические препараты ("Фитоверм", "Боверин"). Инсектициды ("Зубр", "Танрек", "Искра Золотая", "Командор").

Как не допустить появления белокрылки — профилактика

Осматривайте растения на наличие личинок.

Изолируйте новую рассаду от комнатных растений.

Обрабатывайте теплицу весной и осенью бордоской жидкостью, железным купоросом или серной шашкой.

Не загущайте посадки — вредители любят влажность.

Регулярно проветривайте теплицу.

Уточнения

Белокрылки — семейство мелких равнокрылых насекомых (Homoptera) из подотряда Sternorrhyncha. Выделяется в монотипическое надсемейство Aleyrodoidea. Насчитывают около 1550 видов.



