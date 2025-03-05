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Белокрылка не оставит вам урожая — если не сделать это прямо сейчас

3:56
Садоводство

Белокрылка — один из самых коварных вредителей в теплицах. Её почти невозможно заметить на начальной стадии, а когда мелкие белые мошки поднимаются над растениями, ущерб уже велик. Они высасывают сок из листьев, оставляют липкий налёт и разносят грибковые заболевания. Как раз и навсегда избавиться от белокрылки в теплице? Разбираем 5 эффективных способов борьбы и 12 проверенных народных и магазинных средств.

Белокрылка
Фото: https://www.ars.usda.gov/oc/images/photos/jul08/d288-23/ by Stephen Ausmus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белокрылка

Как понять, что в теплице появилась белокрылка

Опасного вредителя можно распознать по таким признакам:

  • Если потрясти куст, над ним взлетает облако мелких белых мошек.
  • На нижней стороне листьев видны полупрозрачные чешуйки — это личинки.
  • На листьях появляются размытые белые или жёлтые пятна.
  • Листья становятся липкими, покрываются чёрным налётом — это грибковая инфекция, развивающаяся из-за выделений белокрылки.

При первых же признаках нужно срочно принимать меры!

Откуда берётся белокрылка в теплице

Этот вредитель легко проникает в укрытия.

Основные пути заражения:

  • заражённая рассада или комнатные растения;
  • почва из магазина, если в ней были личинки белокрылки;
  • одежда и руки садовода — насекомые могут прилипнуть к ткани и попасть в теплицу;
  • овощи и цветы из магазина — на них могут быть яйца вредителей.

Как избавиться от белокрылки в теплице — 5 методов

  1. Механический способ

    • Промыть листья мыльным раствором.
    • Стряхнуть бабочек и личинок пылесосом.

  2. Клеевые ловушки

    • Покрасить картон в жёлтый цвет и покрыть липким составом (мёд, вазелин).
    • Развесить ловушки на уровне кустов.

  3. Биологический метод

    • Запустить в теплицу божьих коровок или энкарзию (насекомых-паразитов, уничтожающих белокрылку).

  4. Народные средства

    • Чесночный настой, нашатырь, отвар табачной пыли — обрабатываем кусты.

  5. Химические препараты

    • Инсектициды ("Зубр", "Танрек", "Искра Золотая") для сильного заражения.

12 народных и магазинных средств от белокрылки

  1. Чесночный настой — 3 зубчика чеснока на 1,5 л воды, настаивать 2 дня, опрыскивать.
  2. Отвар табачной пыли — 200 г на 1 л кипятка, варить 30 минут, процедить, разбавить водой.
  3. Раствор нашатыря — 25 мл на 10 л воды, 3 обработки с интервалом в 5 дней.
  4. Настой тысячелистника — 80 г сухого сырья на 1 л горячей воды, настаивать 2 дня.
  5. Берёзовый дёготь — 5 мл на 10 л воды, обработка 3-4 раза.
  6. Хозяйственное мыло — 100 г натертого мыла на 10 л воды, опрыскивать кусты.
  7. Дёготь + мыло — 2 ст. ложки дёгтя + 100 г мыла на 10 л воды.
  8. Настой золы — 1 стакан золы + 4 стакана луковой шелухи на 10 л воды.
  9. Клеевые ловушки — жёлтые листы с липким составом.
  10. Пылесос — стряхивать бабочек и личинок, затем мыть листья мыльным раствором.
  11. Биологические препараты ("Фитоверм", "Боверин").
  12. Инсектициды ("Зубр", "Танрек", "Искра Золотая", "Командор").

Как не допустить появления белокрылки — профилактика

  • Осматривайте растения на наличие личинок.
  • Изолируйте новую рассаду от комнатных растений.
  • Обрабатывайте теплицу весной и осенью бордоской жидкостью, железным купоросом или серной шашкой.
  • Не загущайте посадки — вредители любят влажность.
  • Регулярно проветривайте теплицу.

Уточнения

Белокрылки — семейство мелких равнокрылых насекомых (Homoptera) из подотряда Sternorrhyncha. Выделяется в монотипическое надсемейство Aleyrodoidea. Насчитывают около 1550 видов. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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