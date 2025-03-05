Белокрылка не оставит вам урожая — если не сделать это прямо сейчас

Белокрылка — один из самых коварных вредителей в теплицах. Её почти невозможно заметить на начальной стадии, а когда мелкие белые мошки поднимаются над растениями, ущерб уже велик. Они высасывают сок из листьев, оставляют липкий налёт и разносят грибковые заболевания. Как раз и навсегда избавиться от белокрылки в теплице? Разбираем 5 эффективных способов борьбы и 12 проверенных народных и магазинных средств.
Фото: https://www.ars.usda.gov/oc/images/photos/jul08/d288-23/ by Stephen Ausmus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белокрылка
Как понять, что в теплице появилась белокрылка
Опасного вредителя можно распознать по таким признакам:
Если потрясти куст, над ним взлетает облако мелких белых мошек.
На нижней стороне листьев видны полупрозрачные чешуйки — это личинки.
На листьях появляются размытые белые или жёлтые пятна.
Листья становятся липкими, покрываются чёрным налётом — это грибковая инфекция, развивающаяся из-за выделений белокрылки.
При первых же признаках нужно срочно принимать меры!
Откуда берётся белокрылка в теплице
Этот вредитель легко проникает в укрытия.
Основные пути заражения:
заражённая рассада или комнатные растения;
почва из магазина, если в ней были личинки белокрылки;
одежда и руки садовода — насекомые могут прилипнуть к ткани и попасть в теплицу;
овощи и цветы из магазина — на них могут быть яйца вредителей.
Как избавиться от белокрылки в теплице — 5 методов
Механический способ
Промыть листья мыльным раствором.
Стряхнуть бабочек и личинок пылесосом.
Клеевые ловушки
Покрасить картон в жёлтый цвет и покрыть липким составом (мёд, вазелин).
Развесить ловушки на уровне кустов.
Биологический метод
Запустить в теплицу божьих коровок или энкарзию (насекомых-паразитов, уничтожающих белокрылку).