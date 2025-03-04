Больше никаких прыжков через лужи: лучшие материалы для дорожек в теплице

2:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Грязные и скользкие дорожки в теплице — это не просто неудобство, а настоящая головная боль для огородника. Каждая грядка требует ухода, а ходить по раскисшей земле — удовольствие ниже среднего. Как выбрать материал для тропинок, чтобы не утопать в грязи, не тратить деньги на ремонт каждый сезон и сделать всё максимально просто? Разбираем 9 доступных материалов, их плюсы и минусы, а также лайфхаки по правильному расположению дорожек в теплице.

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Как правильно расположить дорожки в теплице

Перед тем как выбрать покрытие, нужно грамотно распланировать пространство. Если дорожки будут слишком узкими, ухаживать за растениями станет неудобно, а если слишком широкими — место в теплице будет использовано неэффективно. Оптимальная ширина — от 50 см, чтобы можно было спокойно пройти с лейкой или ведром.

Варианты расположения:

В узкой теплице (до 2 м) — одна центральная дорожка, грядки по бокам.

В широкой теплице (от 2 м) — две дорожки и три грядки: одна по центру и две по бокам.

В длинной теплице можно добавить поперечные тропинки для удобства ухода за растениями.

Грядки желательно отделять бортиками — деревянными досками, металлическими пластинами или пластиковыми панелями. Это предотвратит осыпание земли на дорожки.

9 лучших материалов для дорожек в теплице

Солома или трава Плюсы: дешево, экологично, приятно ходить.

Минусы: быстро перегнивает, требует частой замены. Гравий, щебень, галька Плюсы: хороший дренаж, долговечность, эстетичный вид.

Минусы: может разноситься по всей теплице, не всегда удобно ходить. Камень Плюсы: прочность, долговечность, красивый внешний вид.

Минусы: высокая стоимость, сложный монтаж. Кирпич Плюсы: доступность, можно использовать старый материал.

Минусы: впитывает влагу, со временем разрушается. Деревянные доски Плюсы: экологично, удобно ходить, бюджетно.

Минусы: подвержены гниению, требуют обработки. Плитка (тротуарная, керамическая) Плюсы: красивый внешний вид, долговечность, простота в уходе.

Минусы: сложный монтаж, высокая стоимость. Агроволокно Плюсы: дешевый и быстрый вариант, препятствует росту сорняков.

Минусы: недолговечно, через несколько лет требует замены. Резиновая дорожка Плюсы: прочность, влагостойкость, нескользящая поверхность.

Минусы: быстро нагревается на солнце, высокая цена. Бетон Плюсы: самая долговечная дорожка, не требует ухода.

Минусы: сложно укладывать, невозможно быстро убрать.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады, для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.



