Больше никаких прыжков через лужи: лучшие материалы для дорожек в теплице

Грязные и скользкие дорожки в теплице — это не просто неудобство, а настоящая головная боль для огородника. Каждая грядка требует ухода, а ходить по раскисшей земле — удовольствие ниже среднего. Как выбрать материал для тропинок, чтобы не утопать в грязи, не тратить деньги на ремонт каждый сезон и сделать всё максимально просто? Разбираем 9 доступных материалов, их плюсы и минусы, а также лайфхаки по правильному расположению дорожек в теплице.
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Как правильно расположить дорожки в теплице
Перед тем как выбрать покрытие, нужно грамотно распланировать пространство. Если дорожки будут слишком узкими, ухаживать за растениями станет неудобно, а если слишком широкими — место в теплице будет использовано неэффективно. Оптимальная ширина — от 50 см, чтобы можно было спокойно пройти с лейкой или ведром.
Варианты расположения:
В узкой теплице (до 2 м) — одна центральная дорожка, грядки по бокам.
В широкой теплице (от 2 м) — две дорожки и три грядки: одна по центру и две по бокам.
В длинной теплице можно добавить поперечные тропинки для удобства ухода за растениями.
Грядки желательно отделять бортиками — деревянными досками, металлическими пластинами или пластиковыми панелями. Это предотвратит осыпание земли на дорожки.
9 лучших материалов для дорожек в теплице
Солома или трава
Плюсы: дешево, экологично, приятно ходить.
Минусы: быстро перегнивает, требует частой замены.
Гравий, щебень, галька
Плюсы: хороший дренаж, долговечность, эстетичный вид.
Минусы: может разноситься по всей теплице, не всегда удобно ходить.
Камень
Плюсы: прочность, долговечность, красивый внешний вид.
Минусы: высокая стоимость, сложный монтаж.
Кирпич
Плюсы: доступность, можно использовать старый материал.
Минусы: впитывает влагу, со временем разрушается.
Деревянные доски
Плюсы: экологично, удобно ходить, бюджетно.
Минусы: подвержены гниению, требуют обработки.
Плитка (тротуарная, керамическая)
Плюсы: красивый внешний вид, долговечность, простота в уходе.
Минусы: сложный монтаж, высокая стоимость.
Агроволокно
Плюсы: дешевый и быстрый вариант, препятствует росту сорняков.
Минусы: недолговечно, через несколько лет требует замены.
Минусы: быстро нагревается на солнце, высокая цена.
Бетон
Плюсы: самая долговечная дорожка, не требует ухода.
Минусы: сложно укладывать, невозможно быстро убрать.
Уточнения
Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады, для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.