В этом сезоне я не трачу деньги на удобрения — луковая шелуха работает лучше любого химиката

Луковую шелуху чаще всего выбрасывают, даже не задумываясь, что это натуральное удобрение, защита от вредителей и стимулятор роста. Опытные садоводы знают её ценность и собирают круглый год. Как применять луковую шелуху на огороде, какие растения она любит, а какие — нет, а главное, может ли навредить? Разбираемся.
Она богата калием, кальцием, магнием, серой, витаминами группы В и фитонцидами, которые:
Подкормка: настой или мульча обогащает почву полезными веществами.
Защита от болезней: полив настоем предупреждает заражение грибком.
Средство от вредителей: запах лука отпугивает тлю, клещей, белокрылку, колорадского жука.
Улучшение структуры почвы: помогает сделать глинистый грунт более рыхлым.
Важно: не стоит использовать шелуху в горшках с рассадой — она долго разлагается и может начать гнить.
Да, но в умеренных количествах! В больших объёмах она уничтожит полезные бактерии и замедлит процесс разложения.
Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Их эффект обусловлен тем, что они предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития.
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