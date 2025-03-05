В этом сезоне я не трачу деньги на удобрения — луковая шелуха работает лучше любого химиката

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Луковую шелуху чаще всего выбрасывают, даже не задумываясь, что это натуральное удобрение, защита от вредителей и стимулятор роста. Опытные садоводы знают её ценность и собирают круглый год. Как применять луковую шелуху на огороде, какие растения она любит, а какие — нет, а главное, может ли навредить? Разбираемся.

Фото: creativecommons.org by Hans Braxmeier is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en Лук

Чем полезна луковая шелуха

Она богата калием, кальцием, магнием, серой, витаминами группы В и фитонцидами, которые:

повышают иммунитет растений и защищают их от болезней,

улучшают вкус плодов, стимулируя накопление сахаров,

обеззараживают почву и уничтожают личинки вредителей,

ускоряют рост рассады при замачивании семян,

заменяют химические удобрения, причём абсолютно бесплатно.

Как применять луковую шелуху

Подкормка: настой или мульча обогащает почву полезными веществами.

Защита от болезней: полив настоем предупреждает заражение грибком.

Средство от вредителей: запах лука отпугивает тлю, клещей, белокрылку, колорадского жука.

Улучшение структуры почвы: помогает сделать глинистый грунт более рыхлым.

Важно: не стоит использовать шелуху в горшках с рассадой — она долго разлагается и может начать гнить.

Народные рецепты удобрений из луковой шелухи

Классический настой: 100 г шелухи залить 5 л воды, настоять 5 дней, поливать без разведения. Быстрый отвар: прокипятить 300 г шелухи в 1 л воды 5 минут, разбавить 1:10. Против вредителей: 200 г шелухи на 10 л горячей воды, настоять сутки, добавить хозяйственное мыло, опрыскать. Комплексное удобрение: 1 стакан золы + 4 стакана шелухи на 10 л воды, настоять 3 дня.

Можно ли использовать луковую шелуху в компосте

Да, но в умеренных количествах! В больших объёмах она уничтожит полезные бактерии и замедлит процесс разложения.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Их эффект обусловлен тем, что они предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития.



