Вы ухаживали, поливали, ждали урожая… А огурцы оказались горькими? Разбираемся, в чём ошибка

Вырастить огурцы без горечи — не такая уж простая задача. Малейшие ошибки в уходе, погода, почва или даже сорт могут привести к появлению неприятного привкуса. Но не стоит отчаиваться! Горечь можно избежать, а в некоторых случаях — даже убрать из собранного урожая.
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Огурцы
6 причин, почему огурцы становятся горькими
Проблемы с освещением и поливом
Недостаток света делает плоды мелкими и горькими.
Чрезмерное солнце (особенно в южных регионах) приводит к стрессу растений.
Полив холодной водой или нерегулярное увлажнение также вызывают горечь.
Неподходящая почва
Огурцы не любят глинистую и кислую почву.
Если грядки находятся в неподходящем грунте, урожай почти всегда будет горьким.
Капризы погоды
Длительные дожди или резкие перепады температуры вызывают стресс у растений.
В теплице условия можно контролировать, а вот в открытом грунте избежать влияния погоды сложно.
Неправильные подкормки
Избыток или нехватка удобрений ухудшает вкус плодов.
Важно уменьшать азот и увеличивать калий и фосфор в период плодоношения.
Вредители и болезни
Нападение насекомых и грибковых инфекций заставляет растение вырабатывать горькие вещества для защиты.
Часто горечь появляется при поражении мучнистой росой и огуречной мозаикой.
Генетика сорта
Некоторые виды огурцов склонны к горечи на генетическом уровне.
Если регион с нестабильной погодой, лучше выбирать устойчивые сорта.
Как избежать горечи
Сажайте огурцы в подходящем месте — с достаточным, но не избыточным освещением.
Поливайте только тёплой водой и регулярно.
Используйте мульчу, чтобы почва не пересыхала.
Не перекармливайте растения азотом — это может усилить горечь.
Выбирайте стрессоустойчивые гибриды (например, Родос F1, Маша F1, Конни F1).
В теплицах следите за температурой и не допускайте перегрева выше +30°C.
Можно ли есть горькие огурцы
Горечь в огурцах связана с веществом кукурбитацин. Оно не токсично, но в больших количествах может вызвать проблемы с пищеварением. Если горечь слабая, огурцы можно есть, но не переусердствуйте.
Как убрать горечь
Срезать кожуру и хвостики — там накапливается больше всего горьких веществ.
Выдержать в солёной воде несколько часов.
Натереть срезы солью и потереть друг о друга — белая пена унесёт часть горечи.
Законсервировать или обработать термически — при нагревании кукурбитацин разрушается.
Уточнения
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.