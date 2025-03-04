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Вы ухаживали, поливали, ждали урожая… А огурцы оказались горькими? Разбираемся, в чём ошибка

2:54
Садоводство

Вырастить огурцы без горечи — не такая уж простая задача. Малейшие ошибки в уходе, погода, почва или даже сорт могут привести к появлению неприятного привкуса. Но не стоит отчаиваться! Горечь можно избежать, а в некоторых случаях — даже убрать из собранного урожая.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огурцы

6 причин, почему огурцы становятся горькими

Проблемы с освещением и поливом

  • Недостаток света делает плоды мелкими и горькими.
  • Чрезмерное солнце (особенно в южных регионах) приводит к стрессу растений.
  • Полив холодной водой или нерегулярное увлажнение также вызывают горечь.

Неподходящая почва

  • Огурцы не любят глинистую и кислую почву.
  • Если грядки находятся в неподходящем грунте, урожай почти всегда будет горьким.

Капризы погоды

  • Длительные дожди или резкие перепады температуры вызывают стресс у растений.
  • В теплице условия можно контролировать, а вот в открытом грунте избежать влияния погоды сложно.

Неправильные подкормки

  • Избыток или нехватка удобрений ухудшает вкус плодов.
  • Важно уменьшать азот и увеличивать калий и фосфор в период плодоношения.

Вредители и болезни

  • Нападение насекомых и грибковых инфекций заставляет растение вырабатывать горькие вещества для защиты.
  • Часто горечь появляется при поражении мучнистой росой и огуречной мозаикой.

Генетика сорта

  • Некоторые виды огурцов склонны к горечи на генетическом уровне.
  • Если регион с нестабильной погодой, лучше выбирать устойчивые сорта.

Как избежать горечи

  • Сажайте огурцы в подходящем месте — с достаточным, но не избыточным освещением.
  • Поливайте только тёплой водой и регулярно.
  • Используйте мульчу, чтобы почва не пересыхала.
  • Не перекармливайте растения азотом — это может усилить горечь.
  • Выбирайте стрессоустойчивые гибриды (например, Родос F1, Маша F1, Конни F1).
  • В теплицах следите за температурой и не допускайте перегрева выше +30°C.

Можно ли есть горькие огурцы

Горечь в огурцах связана с веществом кукурбитацин. Оно не токсично, но в больших количествах может вызвать проблемы с пищеварением. Если горечь слабая, огурцы можно есть, но не переусердствуйте.

Как убрать горечь

  • Срезать кожуру и хвостики — там накапливается больше всего горьких веществ.
  • Выдержать в солёной воде несколько часов.
  • Натереть срезы солью и потереть друг о друга — белая пена унесёт часть горечи.
  • Законсервировать или обработать термически — при нагревании кукурбитацин разрушается.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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