Вы ухаживали, поливали, ждали урожая… А огурцы оказались горькими? Разбираемся, в чём ошибка

2:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вырастить огурцы без горечи — не такая уж простая задача. Малейшие ошибки в уходе, погода, почва или даже сорт могут привести к появлению неприятного привкуса. Но не стоит отчаиваться! Горечь можно избежать, а в некоторых случаях — даже убрать из собранного урожая.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Огурцы

6 причин, почему огурцы становятся горькими

Проблемы с освещением и поливом

Недостаток света делает плоды мелкими и горькими.

Чрезмерное солнце (особенно в южных регионах) приводит к стрессу растений.

Полив холодной водой или нерегулярное увлажнение также вызывают горечь.

Неподходящая почва

Огурцы не любят глинистую и кислую почву.

Если грядки находятся в неподходящем грунте, урожай почти всегда будет горьким.

Капризы погоды

Длительные дожди или резкие перепады температуры вызывают стресс у растений.

В теплице условия можно контролировать, а вот в открытом грунте избежать влияния погоды сложно.

Неправильные подкормки

Избыток или нехватка удобрений ухудшает вкус плодов.

Важно уменьшать азот и увеличивать калий и фосфор в период плодоношения.

Вредители и болезни

Нападение насекомых и грибковых инфекций заставляет растение вырабатывать горькие вещества для защиты.

Часто горечь появляется при поражении мучнистой росой и огуречной мозаикой.

Генетика сорта

Некоторые виды огурцов склонны к горечи на генетическом уровне.

Если регион с нестабильной погодой, лучше выбирать устойчивые сорта.

Как избежать горечи

Сажайте огурцы в подходящем месте — с достаточным, но не избыточным освещением.

Поливайте только тёплой водой и регулярно.

Используйте мульчу, чтобы почва не пересыхала.

Не перекармливайте растения азотом — это может усилить горечь.

Выбирайте стрессоустойчивые гибриды (например, Родос F1, Маша F1, Конни F1).

В теплицах следите за температурой и не допускайте перегрева выше +30°C.

Можно ли есть горькие огурцы

Горечь в огурцах связана с веществом кукурбитацин. Оно не токсично, но в больших количествах может вызвать проблемы с пищеварением. Если горечь слабая, огурцы можно есть, но не переусердствуйте.

Как убрать горечь

Срезать кожуру и хвостики — там накапливается больше всего горьких веществ.

Выдержать в солёной воде несколько часов.

Натереть срезы солью и потереть друг о друга — белая пена унесёт часть горечи.

Законсервировать или обработать термически — при нагревании кукурбитацин разрушается.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

