Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Введут спецназ — Ирландия намерена изменить законодательство для помощи Украине
Франция назвала Россию своей главной угрозой
США планируют строить космические конструкции без запуска с Земли
Инновационная мобилизация — сотрудники военкомата на Украине стреляли в мобилизованного
В этом деле главное не спешить — Италия высказалась о перевооружении ЕС
Лечение сердечной недостаточности без пересадки стало реальностью
Радиоактивный зонтик — Макрон нашел применение ядерному оружию Франции
Реорганизация — Америка объяснила, почему была приостановлена помощь Украине
Картошка по-деревенски с хрустящей корочкой: готовим на сковороде

Смородиновый чай: лучшее средство от болезней и плохого настроения — проверено временем

2:06
Садоводство

Листья смородины лучше всего собирать в конце весны или начале лета, в мае или июне, когда они наиболее богаты витаминами, антиоксидантами и эфирными маслами. Этот период подходит, так как листья молодые и свежие. Оптимальное время для сбора — утро, когда роса уже высохла, но ещё не наступила жара. Это поможет сохранить их аромат и полезные свойства.

Цветущая смородина
Фото: commons.wikimedia.org by Denis.prévôt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Цветущая смородина

Важно выбирать здоровые, чистые листья без повреждений или пятен. Не стоит собирать листья во время цветения кустарника, так как в этот период растение направляет силы на формирование цветов и ягод, что снижает содержание полезных веществ. Также избегайте сбора после дождя — влажные листья сложнее сушить и могут потерять свои свойства.

Кому не рекомендуется пить чай из смородины

Чай из листьев смородины не стоит пить людям с хроническими заболеваниями почек, а также тем, кто страдает от язвы желудка или гастрита в острой стадии. Кроме того, противопоказания включают гепатит, повышенную свертываемость крови и тромбофлебит.

Как заготовить листья смородины для чая на зиму

Для заготовки смородиновых листьев важно отобрать только свежую зелень без повреждений. После этого нужно промыть листья и равномерно распределить их по поддону электросушилки. Рекомендуемая температура сушки — 45°C, а время — 2-3 часа. Листья должны быть полностью высушены, чтобы сохранить все полезные вещества. Готовый чай можно хранить в сухом, темном месте, чтобы он не потерял своих свойств.

Как правильно заваривать листья черной смородины

Для заваривания чая из листьев черной смородины достаточно взять 5 г сухих листьев и залить их 200 мл кипятка. Оставьте настояться на 15-20 минут в термосе. Такой чай можно пить как самостоятельный напиток или добавлять в поливитаминные сборы.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Раскрыт секрет густых волос: втирайте эту смесь масел на ночь — эффект потрясающий
Красота и стиль
Раскрыт секрет густых волос: втирайте эту смесь масел на ночь — эффект потрясающий Аудио 
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки
Садоводство, цветоводство
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки Аудио 
Жена Юры Борисова повеселила зарубежных журналистов на премии Оскар
Российский шоу-бизнес
Жена Юры Борисова повеселила зарубежных журналистов на премии Оскар Аудио 
Популярное
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители

Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.

Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
У врага нет шансов: Су-30 получили ракеты Р-77-1, способные уничтожать цели на расстоянии до 110 км Дмитрий Плотников Китай создаёт в Гонконге депозитарий — аналог печально знаменитого Euroclear Любовь Степушова Грёзы или реальность: почему Декарт и Паскаль спорили о мышлении во сне Сергей Лебедев
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки
Последние материалы
Инновационная мобилизация — сотрудники военкомата на Украине стреляли в мобилизованного
В этом деле главное не спешить — Италия высказалась о перевооружении ЕС
Лечение сердечной недостаточности без пересадки стало реальностью
Радиоактивный зонтик — Макрон нашел применение ядерному оружию Франции
Реорганизация — Америка объяснила, почему была приостановлена помощь Украине
Картошка по-деревенски с хрустящей корочкой: готовим на сковороде
Переговорный процесс — в Белом доме раскрыли подробности соглашения с Украиной
Массовый уход в тень — СМИ раскрыли, кто заинтересован в сокращении разведки США
Ваша ванная выглядит скучно? Простые идеи для стильного интерьера
Раскрыт секрет вечной молодости: эти 5 ингредиентов перевернут ваш уход за кожей в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.