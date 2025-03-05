Смородиновый чай: лучшее средство от болезней и плохого настроения — проверено временем

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Листья смородины лучше всего собирать в конце весны или начале лета, в мае или июне, когда они наиболее богаты витаминами, антиоксидантами и эфирными маслами. Этот период подходит, так как листья молодые и свежие. Оптимальное время для сбора — утро, когда роса уже высохла, но ещё не наступила жара. Это поможет сохранить их аромат и полезные свойства.

Фото: commons.wikimedia.org by Denis.prévôt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Цветущая смородина

Важно выбирать здоровые, чистые листья без повреждений или пятен. Не стоит собирать листья во время цветения кустарника, так как в этот период растение направляет силы на формирование цветов и ягод, что снижает содержание полезных веществ. Также избегайте сбора после дождя — влажные листья сложнее сушить и могут потерять свои свойства.

Кому не рекомендуется пить чай из смородины

Чай из листьев смородины не стоит пить людям с хроническими заболеваниями почек, а также тем, кто страдает от язвы желудка или гастрита в острой стадии. Кроме того, противопоказания включают гепатит, повышенную свертываемость крови и тромбофлебит.

Как заготовить листья смородины для чая на зиму

Для заготовки смородиновых листьев важно отобрать только свежую зелень без повреждений. После этого нужно промыть листья и равномерно распределить их по поддону электросушилки. Рекомендуемая температура сушки — 45°C, а время — 2-3 часа. Листья должны быть полностью высушены, чтобы сохранить все полезные вещества. Готовый чай можно хранить в сухом, темном месте, чтобы он не потерял своих свойств.

Как правильно заваривать листья черной смородины

Для заваривания чая из листьев черной смородины достаточно взять 5 г сухих листьев и залить их 200 мл кипятка. Оставьте настояться на 15-20 минут в термосе. Такой чай можно пить как самостоятельный напиток или добавлять в поливитаминные сборы.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

