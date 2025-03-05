Смородиновый чай: лучшее средство от болезней и плохого настроения — проверено временем

Листья смородины лучше всего собирать в конце весны или начале лета, в мае или июне, когда они наиболее богаты витаминами, антиоксидантами и эфирными маслами. Этот период подходит, так как листья молодые и свежие. Оптимальное время для сбора — утро, когда роса уже высохла, но ещё не наступила жара. Это поможет сохранить их аромат и полезные свойства.
Важно выбирать здоровые, чистые листья без повреждений или пятен. Не стоит собирать листья во время цветения кустарника, так как в этот период растение направляет силы на формирование цветов и ягод, что снижает содержание полезных веществ. Также избегайте сбора после дождя — влажные листья сложнее сушить и могут потерять свои свойства.
Чай из листьев смородины не стоит пить людям с хроническими заболеваниями почек, а также тем, кто страдает от язвы желудка или гастрита в острой стадии. Кроме того, противопоказания включают гепатит, повышенную свертываемость крови и тромбофлебит.
Для заготовки смородиновых листьев важно отобрать только свежую зелень без повреждений. После этого нужно промыть листья и равномерно распределить их по поддону электросушилки. Рекомендуемая температура сушки — 45°C, а время — 2-3 часа. Листья должны быть полностью высушены, чтобы сохранить все полезные вещества. Готовый чай можно хранить в сухом, темном месте, чтобы он не потерял своих свойств.
Для заваривания чая из листьев черной смородины достаточно взять 5 г сухих листьев и залить их 200 мл кипятка. Оставьте настояться на 15-20 минут в термосе. Такой чай можно пить как самостоятельный напиток или добавлять в поливитаминные сборы.
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