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Эти 7 вещей погубят вашу клубнику: ни в коем случае не сыпьте их в лунку — ягоды не спасти

3:41
Садоводство » Советы

Посадка клубники — это важный этап в садоводстве, который требует внимательности и знаний. Многие садоводы стремятся обеспечить своим растениям максимально комфортные условия для роста и плодоношения. Однако некоторые практики могут привести к нежелательным последствиям. В этой статье мы рассмотрим, что именно нельзя сыпать в лунку при посадке клубники.

Сбор клубники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор клубники

Соль

Соль — это один из самых опасных компонентов для клубничных растений. Она вызывает осушение почвы, нарушает водный баланс и может привести к засолению. Даже небольшое количество соли может оказывать негативное влияние на рост корней, препятствуя усвоению необходимых питательных веществ. Поэтому использование соли в лунке — это табу.

Неперепревший навоз

Хотя органические удобрения, такие как навоз, полезны для почвы, использовать неперепревший навоз — это ошибка. Свежий навоз может содержать патогены и семена сорняков, а также вызывать ожоги корней из-за высокой концентрации аммиака. Лучше всего использовать перепревший или компостированный навоз, который обогатит почву, не навредив растению.

Удобрения с высоким содержанием азота

При посадке клубники важно помнить о необходимых пропорциях удобрений. Использование азотных удобрений в избытке в начале вегетационного периода может привести к бурному росту листвы, но при этом снизить урожайность. Кроме того, избыток азота может привести к повышенной восприимчивости растений к заболеваниям. Лучше отдавать предпочтение комплексным удобрениям с сбалансированным содержанием питательных веществ.

Токсичные вещества

Использование каких-либо химикатов, таких как гербициды или пестициды, на этапе посадки — еще одна серьезная ошибка. Эти вещества могут убить не только вредителей, но и полезную микрофлору почвы и даже повредить корневую систему клубники. Напротив, лучше обеспечить защиту растений с помощью натуральных методов.

Крупные камни и мусор

Закладывание в лунку крупных камней или другого мусора может вызвать механические повреждения корней, затруднить их развитие и усвоение воды и питательных веществ. Лучше подготовить место для посадки заранее, тщательно очищая его от посторонних предметов.

Густые слои мульчи в лунке

Хотя мульчирование помогает удерживать влагу и защищать растения, укладывать слишком толстый слой мульчи в лунку непосредственно при посадке — неправильно. Это может создать условия для задыхания корней, а также препятствовать их нормальному развитию.

Сильно кислые или щёлочные вещества

Клубника предпочитает слабокислую почву с pH 5,5-6,5. Добавление неподходящих веществ, таких как известь (для подкисления) или серная кислота (для ощелачивания), может нарушить баланс и негативно сказаться на состоянии растений. Лучше всего заранее проверить pH почвы и внести необходимые коррективы до посадки.

Правильная посадка клубники требует не только выбора качественного саженца, но и внимательного отношения к составу вещества, добавляемого в лунку. Избегая вышеперечисленных ошибок, вы создадите оптимальные условия для роста и плодоношения ваших растений. Заботьтесь о клубнике с любовью — и она ответит вам обильным урожаем вкусных ягод!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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