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Бамбук счастья у вас дома: что нужно сделать, чтобы он не погиб

4:04
Садоводство

Бамбук давно завоевал популярность среди любителей комнатных растений. Его экзотичный вид и необычная форма делают его стильным элементом интерьера, а уход за ним не требует особых навыков. Однако чтобы растение радовало здоровым видом, важно создать для него комфортные условия.

Бамбук
Фото: flickr.com by Dinesh Valke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бамбук

Какой бамбук подходит для дома

В природе бамбук — это высокорослое растение, но для комнатного выращивания подходят лишь некоторые его виды. Чаще всего выбирают драцену Сандера, известную как "бамбук счастья". Он может расти прямыми или спиральными стеблями и достигает высоты от 1 до 3,5 метров в зависимости от условий.

Уход за комнатным бамбуком

Мастер-садовник советует придерживаться следующих рекомендаций:

  • Местоположение. Бамбук любит свет, но не переносит прямых солнечных лучей. Лучше ставить его на восточные окна или вглубь светлой комнаты. Летом можно выносить на балкон или клумбу в полутени.
  • Температура. Оптимальный диапазон — летом до +20 °С, зимой +16-18 °С. Важно проветривать помещение, но избегать сквозняков.
  • Полив. Почва должна оставаться влажной, но без застоя воды. Летом можно дополнительно увлажнять воздух с помощью распылителя или ставить рядом ёмкость с водой.

Если бамбук выращивается в воде, важно менять её раз в две недели и следить, чтобы уровень жидкости постепенно повышался — так растение будет выпускать больше корней и листьев.

Способы посадки

Бамбук можно выращивать тремя способами:

  • В грунте. Идеальная смесь: суглинистая почва, песок, торф и перегной. Сажать можно как семенами, так и частями корневища.
  • В воде. Корни закрепляют в вазе с декоративными камнями, заливают фильтрованной водой и регулярно её обновляют.
  • В гидрогеле. Используются специальные гелевые шарики, которые постепенно отдают влагу.

Подкормка и обрезка

Для поддержания здоровья бамбука важно регулярно удобрять его:

  • В грунте — раз в месяц с весны до осени
  • В воде — раз в месяц круглый год
  • В гидрогеле — раз в полгода

Обрезка помогает сформировать красивую форму растения. Удаляют сухие стебли и обрезают точку разветвления, чтобы бамбук не тянулся вверх. Срезы обрабатывают золой или воском.

Размножение и пересадка

Размножать бамбук можно двумя способами:

  • Черенками. Используют верхушечные или стеблевые части, а также коленца (места соединения сегментов). Укореняют в воде с добавлением стимулятора роста.
  • Семенами. Длительный и сложный процесс, редко применяемый в домашних условиях.

Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые — раз в три года. При пересадке важно аккуратно укоротить длинные корни до 7 см, чтобы избежать истощения растения.

Болезни и вредители

Бамбук редко болеет, но неправильный уход может привести к проблемам:

  • Пожелтение листьев. Может быть вызвано сухим воздухом, избытком удобрений или грибковыми инфекциями.
  • Замедленный рост. Свидетельствует о недостатке питательных веществ.
  • Опадение листьев. Обычно происходит при низкой температуре.

При грибковых заболеваниях обрабатывают корни марганцовкой и пересаживают в новый грунт. Для борьбы с вредителями используют инсектициды и промывают листья мыльным раствором.

Бамбук — стильное и неприхотливое растение, которое украсит ваш дом и создаст атмосферу уюта. При правильном уходе он будет радовать яркой зеленью и даже, по поверью, привлекать в дом счастье.

Уточнения

Бамбу́к (лат. Bambúsa) — род многолетних вечнозелёных растений семейства Злаки (Poaceae), из подсемейства Бамбуковые (Bambuseae). 

Пермангана́т ка́лия (лат. Kalii permanganas, распространённое название в быту — марганцо́вка) — марганцовокислый калий, калиевая соль марганцовой кислоты. Химическая формула — KMnO4.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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