Сладкие, сочные, как мед: что нужно сделать с яблоней, чтобы плоды были идеальными

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите, чтобы яблоня радовала вас крупными, сочными и сладкими плодами? Для этого нужно не просто посадить дерево и ждать, когда оно само даст урожай. Яблони требуют ухода, и есть три главных дела, которые нельзя упускать, если вы хотите собирать ведра ароматных яблок.

Фото: commons.wikimedia.org by あおもりくま,Aomorikuma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яблоня

1. Формируем и обрезаем крону

Без правильной обрезки дерево не сможет давать много плодов. Весной или осенью необходимо удалять сухие, повреждённые и больные ветви. Это не только улучшает внешний вид яблони, но и даёт ей силы для формирования новых, здоровых побегов.

Крона должна быть прореженной, чтобы солнце могло проникать внутрь и освещать все ветви. В противном случае плоды будут мелкими, а урожайность – ниже.

2. Защищаем от вредителей

Чтобы яблоки достались вам, а не насекомым, опрыскивайте деревья специальными препаратами. Основные враги яблони – долгоносик, тля, цветоед, пилильщики и плодожорки. Они способны погубить значительную часть урожая, если не принять меры заранее.

Лучше всего проводить обработку до цветения и после завязи плодов. Можно использовать как химические препараты, так и натуральные настои (например, чесночный или табачный раствор).

3. Обеспечиваем правильное питание

Яблоня нуждается в подкормке, несмотря на свою неприхотливость. Если её не удобрять, то со временем плоды станут мельче, а урожайность снизится.

Весной вносите азотные удобрения, летом – калийно-фосфорные смеси, а осенью подкармливайте дерево органикой. Тогда яблоня получит всё необходимое для роста и плодоношения.

Следуя этим трём простым правилам, вы получите богатый урожай и вкусные, сочные яблоки. А главное – деревья будут радовать вас долгие годы!

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

