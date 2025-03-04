Капкан на грядке: хитрые методы, которые не оставят шансов слизням и гусеницам

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Слизни и гусеницы – главные враги капустных грядок. Если лето выдастся дождливым, можно не сомневаться: вредители атакуют урожай. Но есть простые и проверенные способы, которые помогут защитить растения без использования химикатов.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Урожай овощей

Нашатырный спирт и яичная скорлупа – двойная защита

Один из самых эффективных методов – опрыскивание листьев капусты раствором нашатырного спирта. Его резкий запах отпугивает вредителей, а яичная скорлупа, разложенная вокруг кочанов, создаёт преграду. Слизни просто не смогут преодолеть острые края.

Уксус против всех вредителей

Приготовьте раствор из половины стакана 9% уксуса и 10 литров воды. Этой жидкостью обработайте листья капусты – и никакие гусеницы, тли и слизни не рискнут приблизиться к урожаю.

Горчица и перец – мощное средство от вредителей

Если вам нужно усилить защиту, используйте смесь горчицы и красного перца:

Возьмите 1 стакан мелко нарезанного острого перца.

Добавьте 3 столовые ложки горчицы.

Залейте 10 литрами воды и оставьте на 2-3 дня.

Процедите и обработайте листья, почву и кочаны.

После такой защиты слизни и гусеницы будут искать себе другое место для пиршества.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

