Капкан на грядке: хитрые методы, которые не оставят шансов слизням и гусеницам

Слизни и гусеницы – главные враги капустных грядок. Если лето выдастся дождливым, можно не сомневаться: вредители атакуют урожай. Но есть простые и проверенные способы, которые помогут защитить растения без использования химикатов.
Один из самых эффективных методов – опрыскивание листьев капусты раствором нашатырного спирта. Его резкий запах отпугивает вредителей, а яичная скорлупа, разложенная вокруг кочанов, создаёт преграду. Слизни просто не смогут преодолеть острые края.
Приготовьте раствор из половины стакана 9% уксуса и 10 литров воды. Этой жидкостью обработайте листья капусты – и никакие гусеницы, тли и слизни не рискнут приблизиться к урожаю.
Если вам нужно усилить защиту, используйте смесь горчицы и красного перца:
После такой защиты слизни и гусеницы будут искать себе другое место для пиршества.
Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.
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