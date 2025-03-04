Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеленский не намерен извиняться перед Трампом за скандал в Белом доме
Штурмовик ВС РФ: ВСУ не сдавались при освобождении Дзержинска
"Не готов выполнять боевые задачи": Зафиксирован отказ украинских пограничников от выполнения боевых задач в Курской области
Похороны 90-летнего пенсионера закончились массовой гибелью родственников
Дикие кролики несут угрозу: власти Австралии выпустят смертельный вирус
Зима, снег, гололёд… и одна резина на весь год: советские лайфхаки для водителей
Долой дефицит: россиян ждёт изобилие красной рыбы по доступным ценам
Туризм для избранных? Бали перенимает спорный опыт Бутана
Баня мечты: какой материал выбрать, как строить и что предусмотреть заранее

Капкан на грядке: хитрые методы, которые не оставят шансов слизням и гусеницам

1:26
Садоводство

Слизни и гусеницы – главные враги капустных грядок. Если лето выдастся дождливым, можно не сомневаться: вредители атакуют урожай. Но есть простые и проверенные способы, которые помогут защитить растения без использования химикатов.

Урожай овощей
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Урожай овощей

Нашатырный спирт и яичная скорлупа – двойная защита

Один из самых эффективных методов – опрыскивание листьев капусты раствором нашатырного спирта. Его резкий запах отпугивает вредителей, а яичная скорлупа, разложенная вокруг кочанов, создаёт преграду. Слизни просто не смогут преодолеть острые края.

Уксус против всех вредителей

Приготовьте раствор из половины стакана 9% уксуса и 10 литров воды. Этой жидкостью обработайте листья капусты – и никакие гусеницы, тли и слизни не рискнут приблизиться к урожаю.

Горчица и перец – мощное средство от вредителей

Если вам нужно усилить защиту, используйте смесь горчицы и красного перца:

  • Возьмите 1 стакан мелко нарезанного острого перца.
  • Добавьте 3 столовые ложки горчицы.
  • Залейте 10 литрами воды и оставьте на 2-3 дня.
  • Процедите и обработайте листья, почву и кочаны.

После такой защиты слизни и гусеницы будут искать себе другое место для пиршества.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Садоводство, цветоводство
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт Аудио 
Включили Start-Stop? Поздравляем, у вас появился новый расходник
Авто
Включили Start-Stop? Поздравляем, у вас появился новый расходник Аудио 
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Экономика и бизнес
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов
Сводка с фронта: США остановили военное сотрудничество с ВСУ, армия РФ может сделать рывок в Полтаву или Днепр Дмитрий Плотников Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Последние материалы
Зеленский не намерен извиняться перед Трампом за скандал в Белом доме
Штурмовик ВС РФ: ВСУ не сдавались при освобождении Дзержинска
"Не готов выполнять боевые задачи": Зафиксирован отказ украинских пограничников от выполнения боевых задач в Курской области
Похороны 90-летнего пенсионера закончились массовой гибелью родственников
Дикие кролики несут угрозу: власти Австралии выпустят смертельный вирус
Зима, снег, гололёд… и одна резина на весь год: советские лайфхаки для водителей
Долой дефицит: россиян ждёт изобилие красной рыбы по доступным ценам
Туризм для избранных? Бали перенимает спорный опыт Бутана
Баня мечты: какой материал выбрать, как строить и что предусмотреть заранее
Чистая селёдка, нервы в порядке: как отделить филе без истерики и лишней воды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.