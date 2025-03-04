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Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке

1:58
Садоводство

Встреча со змеёй на даче — удовольствие сомнительное. Хотя сами рептилии не стремятся к контакту с человеком, они могут появляться на участках в поисках пищи и укрытия. Чтобы избежать таких "гостей", важно понимать, что их привлекает и какие меры помогут держать их подальше.

Гадюка
Фото: https://www.flickr.com/photos/40855483@N00/18024363112/ by https://www.flickr.com/people/40855483@N00 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
Гадюка

Почему змеи появляются на участке

Главные причины:

  • Наличие еды. Если на даче много грызунов и насекомых, змеи могут заглянуть "на ужин".
  • Укромные места. Кучи мусора, компост, высокая трава, старые доски — идеальные убежища.
  • Соседство с заброшенными участками или лесом. Рептилии могут переползать с соседних территорий.
  • Завоз со стройматериалами. Иногда змеи попадают на участок случайно, вместе с грузами.

Чего боятся змеи

Если рептилии не успели обжиться, их можно отпугнуть:

  • Резкими запахами: чеснок, сухая горчица, нафталин, горелая трава, нашатырь.
  • Шумом: газонокосилки, музыка, вертушки, колокольчики.
  • Хищниками: ежи — природные враги змей. Подкармливайте их, чтобы привлечь на участок.
  • Кошками и собаками. Особенно змей не любят ягд-терьеров.

Как избавиться от змей, если они уже на участке?

Профессиональная помощь. Вызов герпетологов или служб дезинсекции.

Отпугиватели. Ультразвуковые, вибрационные и шумовые устройства.

Химические препараты. Яды применяются редко, так как змеи их чувствуют и избегают.

Народные методы:

  • Высадка чеснока.
  • Рассыпание сухой горчицы и нафталина.
  • Установка садовых вертушек.

Каким бы методом вы ни пользовались, главное — не подвергать себя риску и соблюдать осторожность.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые. Змеи обитают на всех континентах, кроме Антарктиды и нескольких крупных островов, таких как Ирландия и Новая Зеландия, а также множества мелких островов Атлантического океана и центральной части Тихого океана.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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