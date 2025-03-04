Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке

Встреча со змеёй на даче — удовольствие сомнительное. Хотя сами рептилии не стремятся к контакту с человеком, они могут появляться на участках в поисках пищи и укрытия. Чтобы избежать таких "гостей", важно понимать, что их привлекает и какие меры помогут держать их подальше.
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Гадюка
Почему змеи появляются на участке
Главные причины:
Наличие еды. Если на даче много грызунов и насекомых, змеи могут заглянуть "на ужин".
Укромные места. Кучи мусора, компост, высокая трава, старые доски — идеальные убежища.
Соседство с заброшенными участками или лесом. Рептилии могут переползать с соседних территорий.
Завоз со стройматериалами. Иногда змеи попадают на участок случайно, вместе с грузами.
Чего боятся змеи
Если рептилии не успели обжиться, их можно отпугнуть:
Хищниками: ежи — природные враги змей. Подкармливайте их, чтобы привлечь на участок.
Кошками и собаками. Особенно змей не любят ягд-терьеров.
Как избавиться от змей, если они уже на участке?
Профессиональная помощь. Вызов герпетологов или служб дезинсекции.
Отпугиватели. Ультразвуковые, вибрационные и шумовые устройства.
Химические препараты. Яды применяются редко, так как змеи их чувствуют и избегают.
Народные методы:
Высадка чеснока.
Рассыпание сухой горчицы и нафталина.
Установка садовых вертушек.
Каким бы методом вы ни пользовались, главное — не подвергать себя риску и соблюдать осторожность.
Уточнения
Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые. Змеи обитают на всех континентах, кроме Антарктиды и нескольких крупных островов, таких как Ирландия и Новая Зеландия, а также множества мелких островов Атлантического океана и центральной части Тихого океана.