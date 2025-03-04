Простое удобрение из луковой шелухи, которое улучшит ваш урожай

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Луковая шелуха — настоящий клад для дачников. Она помогает защитить растения от вредителей, укрепляет их иммунитет и обогащает почву полезными веществами. Однако, чтобы добиться максимального эффекта, важно правильно приготовить настой.

Фото: Freepik by Racool_studio Лук

Два проверенных рецепта настоя из луковой шелухи

1. Концентрированный настой — мощное удобрение

Если хотите получить максимально насыщенный состав, используйте 500 г луковой шелухи и ведро подогретой воды.

Залейте шелуху водой и оставьте настаиваться на 24 часа.

Процедите настой и используйте его для полива или опрыскивания растений.

2. Лёгкий настой для регулярного ухода

Если вам нужен более мягкий вариант, возьмите 50 г луковой шелухи и 4 стакана кипятка.

Настаивайте в течение суток, затем процедите.

Используйте для полива или обработки растений.

Оба варианта прекрасно подходят для подкормки огурцов, томатов, перца и других садовых культур, помогая им стать крепче и устойчивее к болезням.

Уточнения

Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

